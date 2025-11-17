Один из самых консервативных инвесторов США, Harvard University резко расширил вложения в спотовый Bitcoin-ETF BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), увеличив долю на 257% по данным свежего отчета в SEC (Form 13F). Позиция выросла с 1,9 млн до 6,8 млн акций — это крупнейшая строка всего портфеля эндаумента.

Параллельно университет почти вдвое нарастил позицию в золотом фонде SPDR Gold Shares (GLD), что усилило трактовку этого шага как смещение в сторону «твердых активов» на фоне волатильности крипторынка и рекордных оттоков из Bitcoin-ETF.

Сколько и во что вложил Гарвард: данные SEC

Согласно Form 13F, поданной в SEC:

Доля Harvard University в iShares Bitcoin Trust (IBIT) выросла с 1 906 000 до 6 813 612 акций .

выросла с 1 906 000 до . Оценка позиции — $442,9 млн.

Параллельно университет увеличил долю в SPDR Gold Shares (GLD) на 99% — до 661 391 акции стоимостью $235 млн.

Именно IBIT стал крупнейшей позицией эндаумента, и это значимый прецедент для спотовых Bitcoin-ETF.

Важно: данные отражают состояние портфеля на конец отчетного периода, а не текущую рыночную стоимость.

Рынок выходит, Гарвард заходит

Решение об увеличении доли в биткоин-ETF произошло на фоне крайне напряженной рыночной динамики.

13 ноября спотовые Bitcoin-ETF в США зафиксировали чистые оттоки в $869 млн — второй крупнейший результат в истории.

спотовые Bitcoin-ETF в США зафиксировали чистые оттоки в — второй крупнейший результат в истории. Падение сопровождалось снижением цены биткоина ниже $100 000 и распродажей в более широком сегменте криптоактивов.

Уже 14 ноября оттоки почти прекратились, что модно трактовать как признаки институциональной выносливости или ребалансировки.

На этом контрасте решение Гарварда приобретает дополнительный вес: университет увеличивает вложения в актив, из которого в те же дни массово выходила розница.

Кто еще ставит на IBIT: институционалы тяжелого веса

По данным Nasdaq:

Более 1 300 фондов держат IBIT.

Среди крупнейших держателей:

Millennium Management (~$1,58 млрд)

(~$1,58 млрд) Goldman Sachs (~$1,44 млрд)

(~$1,44 млрд) Brevan Howard (~$1,39 млрд)

(~$1,39 млрд) Capula Management (~$580 млн)

В списке присутствует и суверенный фонд из Абу-Даби с вложением около $500 млн.

IBIT стал вторым крупнейшим держателем биткоина в мире, уступая только «адресу Сатоши», а Bitcoin-ETF суммарно контролируют более 7% предложения BTC.

Очевидно, IBIT стал одной из ключевых точек входа для крупных институционалов.

Как аналитики трактуют этот шаг Гарварда

Официальных комментариев от Harvard University нет. Поэтому интерпретации ограничиваются оценками сторонних аналитиков:

Eric Balchunas (Bloomberg ETF) подчеркнул, что участие таких эндаументов в ETF — чрезвычайно редкое явление.

MacroScope (макроаналитик) задал вопрос, ставший рефреном всей дискуссии: «Если Гарвард покупает, пока остальные продают, что он видит в горизонте ближайших лет?» Аналитик рассматривает решение как часть долгосрочных потоков капитала, характерных для институционалов — в отличие от краткосрочных движений рынка.

Hunter Horsley (CEO Bitwise) отметил, что розница в этот период продавала позиции, в то время как Гарвард, напротив, удваивал участие в биткоине.

Что это значит для рынка и частных инвесторов

Институционалы продолжают наращивать влияние: по оценке статьи, Bitcoin-ETF держат >7% предложения BTC.

по оценке статьи, Bitcoin-ETF держат >7% предложения BTC. Контраст между поведением розницы и крупных фондов становится все ярче. Для частного инвестора это не сигнал к действию, а индикатор того, как традиционные структуры управления капиталом смотрят на биткоин в длительном горизонте.

Для частного инвестора это не сигнал к действию, а индикатор того, как традиционные структуры управления капиталом смотрят на биткоин в длительном горизонте. Усиление роли ETF может изменить структуру спроса и повысить чувствительность рынка к движениям крупных держателей.

может изменить структуру спроса и повысить чувствительность рынка к движениям крупных держателей. Факт того, что Harvard University пошел против общего фона оттоков, может стать прецедентом — если за ним последуют другие эндаументы.

Резкое наращивание доли Гарварда в IBIT и GLD — шаг, который говорит о долгосрочном позиционировании одного из самых консервативных инвесторов США. На фоне падений, оттоков и рыночной нервозности это выглядит тихим голосованием за биткоин как за часть стратегического портфеля.