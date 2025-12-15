Кийосаки объясняет, как разбогатеть, когда мировая экономика рушится

Известный инвестор, гуру в сфере финансов и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки выступил с новым предупреждением о текущем состоянии глобальной финансовой системы.

В посте в социальной сети X предприниматель назвал текущий период «худшим крахом в истории». Он призывает инвесторов искать убежище в реальных активах, таких как золото, серебро, Биткоин (BTC) и Ethereum (ETH).

LESSON # 8: How you can get richer as the world economy collapses. CRASHES do not happen over night. CRASHES take decades to occur. For Example: Silver crashed in 1965: when the US government turned silver coins into fake coins…. Violating Greshams Law which stated when… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 10, 2025

Долг и нынешний социальный кризис

Для Кийосаки нынешний кризис – это не внезапное событие, а кульминация длительного процесса ухудшения денежно-кредитной политики.

Согласно его анализу, упадок начался в 1913 году с созданием Федеральной резервной системы США (ФРС). Инвестор проиллюстрировал свою точку зрения, вспомнив ключевые события XX века, такие как девальвация серебряных монет в 1965 году и отказ от золотого стандарта в 1971 году при администрации Ричарда Никсона. Кийосаки объясняет:

«Цена на золото стала нестабильной, и мировая экономика погрузилась в долговой кризис».

Анализ Кийосаки связывает эти прошлые решения в области денежно-кредитной политики с нынешней экономической нестабильностью. Автор рисует мрачную картину для ведущих экономических держав: «Сегодня Соединенные Штаты и Япония – это страны-гиганты-должники».

Эта макроэкономическая ситуация оказывает прямое и разрушительное воздействие на население. По словам инвестора, «американский потребитель погряз в долгах по ипотечным кредитам, студенческим займам и кредитным картам».

Это финансовое давление привело к заметному социальному кризису, в результате которого «нехватка жилья стремительно растет». Даже хорошо оплачиваемые специалисты «больше не могут позволить себе платить за аренду».

Биткоин, Ethereum и драгоценные металлы: стратегия выживания Кийосаки

Эксперт видит один сценарий – скорая девальвация фиатных денег. Потому его стратегия сосредоточена на накоплении активов, которые не могут быть подвергнуты инфляции со стороны центральных банков.

Кийосаки делит эти активы-убежища на две категории. С одной стороны – золото и серебро, которые он называет «деньгами Бога». С другой стороны – топ криптовалют, в частности Биткоин и Ethereum, которые он называет «деньгами народа». Автор прогнозирует позитивный сценарий для владельцев этих активов в условиях краха традиционной системы.

Напротив, он предостерегает о судьбе тех, кто слепо доверяет государственным институтам:

«В проигрыше окажутся ленивые и финансово неграмотные люди, которые считают, что на этот раз все иначе. И те, кто верит, что Федеральная резервная система и правительство Соединенных Штатов их спасут».

Финансовая грамотность как защита от кризисов

Инвестор подчеркнул, что история имеет тенденцию повторяться и что незнание того, как работают деньги, губительно сказывалось на прошлых цивилизациях. Как утверждает инвестор:

«Фальшивые деньги разрушали империи на протяжении тысячелетий. Фальшивые деньги много лет назад погубили римлян, китайцев и немцев… доказывая, что люди не учатся на истории».

В заключение своего анализа эксперт подчеркнул, что у инвесторов все еще есть возможности для маневра, если они будут действовать быстро и осмотрительно.

