Рынок в ожидании мощного рывка Биткоина

Биткоин продолжает торговаться в узком диапазоне чуть ниже отметки $90 000. Это говорит о стагнации на рынке – аналитики отмечают усталость в поведении как продавцов, так и покупателей. Очень 2025 выдалась крайне напряженной и сейчас, к концу года рыночная динамика “успокоилась”.

Крупнейшая криптовалюта мира к моменту написания новости на уровне около $89 700. За последние сутки она потеряла примерно 1,2%. В целом движение цены остается вялым и без резких колебаний.

Инвесторы устали рисковать

Низкая волатильность указывает на фазу консолидации (стабилизации). Институциональные трейдеры – компании и фирмы – постепенно сворачивают активность перед праздниками. Крупных закупок и пополнений резервов больше не наблюдается. Ликвидность снижается, интерес к риску ослабевает, и участники рынка не спешат делать новые ставки на направление движения цены.

Рыночная коррекция после октября задает осторожные настроения

Текущий боковик Биткоина сформировался после резкой коррекции от октябрьских максимумов. Поясним, боковиком называют ситуацию, когда актив торгуется в небольшим диапазоне цены, без резких скачков вних или вверх. То есть Биткоин сейчас держится в районе $90 000 – не доходит до $100 000 и не опускается к $80 000.

Еще 10 октября Биткоин торговался выше $113 000. Затем последовала масштабная распродажа, которая заметно остудила рынок и заставила инвесторов пересмотреть ожидания. Это особенно чувствуется сейчас, когда рынок входит в традиционно “тихий” период с низкой ликвидностью.

Данные аналитиков показывают, что активность в сети BTC постепенно снижалась на протяжении всего четвертого квартала. В свежем отчете Glassnode отмечается, что объемы торгов падали с ноября по декабрь. Ожидаемая волатильность, скорее всего, продолжит сжиматься к концу года.

“Снижение объемов говорит о более оборонительной позиции рынка в целом: сейчас меньше ликвидного капитала, который мог бы сглаживать колебания или поддерживать устойчивое направленное движение”, – отмечают в Glassnode.

Рынок замер в ожидании

Аналитики говорят, что институциональные инвесторы (инвестиционные компании с традиционных рынков, например, с Уолл-стрит) устали от активных покупок и сейчас предпочитают ждать. Ранний приток денег в спотовые ETF на биткоин не привел к устойчивому росту. Сейчас он приостановился, поэтому фонды сворачивают риски к концу года.

Розничные инвесторы (не фирмы, а отдельные лица) тоже пассивны. Даже нейтральная позиция Федеральной резервной системы по ставкам не дала нового импульса.

В результате рынок выглядит зажатым в узком коридоре – трейдеры и инвесторы ждут более ясных сигналов и увеличения объема торгов, вероятно, не раньше Нового года.

Прогнозы на первый квартал 2026 года, в основном, оптимистичные. Исследователи все еще считают сложившуюся картину здоровой коррекцией. То есть, этапом, когда с крипторынка уходят более слабые инвесторы (спекулянты), оставляя больше места сильным. На фоне этого, спустя время, ситуация может измениться в лучшую сторону. Лидеры капитализации могут начать стремительно расти уже с января.