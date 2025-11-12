Мемкоин Maxi Doge (MAXI) объявил о привлечении почти $4 млн в ходе предпродажи токенов — это примерно четверть всего торгового оборота первого биржевого фонда на Dogecoin с момента его запуска в сентябре 2024 года. Одновременно вторая заявка на DOGE-ETF ожидает решения SEC, а стоимость самого Dogecoin снизилась на 43,81% с начала года.

Проект Maxi Doge опубликовал 11 ноября 2025 года пресс-релиз, сообщив о сборе почти $4 млн в ходе пресейла токенов по цене $0,0002675 за штуку. Проект позиционирует себя как альтернативу Dogecoin, ссылаясь на слабую динамику оригинального мем-коина: минус 6,1% за 30 дней и минус 43,81% с начала года (по данным на момент публикации релиза).

В качестве контраргумента популярности DOGE авторы пресс-релиза приводят цифру торгового оборота первого ETF на Dogecoin — совместного продукта Rex Shares и Osprey Funds, который с момента запуска в сентябре собрал лишь $17 млн. Это резко контрастирует с успехом ETF на Bitcoin (~$150 млрд активов) и Ethereum (~$20 млрд активов).

Параллельно компания Bitwise подала заявку на запуск ещё одного DOGE-ETF, который может начать торговаться в течение нескольких дней, если SEC не выскажет возражений, сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас в X.

Почему это важно

Контекст волны ETF-заявок: С 2024 года регуляторам США подано около 155 заявок на крипто-ETF, включая 23 на Bitcoin и Solana, 20 на Ripple (XRP), 16 на Ethereum и четыре на Dogecoin. Рынок ETF на криптовалюты переживает бум после одобрения первых продуктов на BTC и ETH.

Вопрос доверия к пресейлам: Maxi Doge предлагает стейкинг с доходностью 77% годовых и утверждает, что 65% токенов выделено на маркетинг и «стратегическую динамику роста» (strategic pump dynamics). Проект упоминает аудит смарт-контрактов от Coinsult и SOLIDProof.

Контекст

Dogecoin и ETF: Dogecoin — один из старейших мем-коинов (запущен в 2013 году), капитализация которого в пиковые моменты превышала $80 млрд. Однако первый ETF на DOGE, по данным релиза, демонстрирует скромные результаты: $17 млн оборота за несколько месяцев при том, что эмитенты Rex Shares управляют активами свыше $1 млрд, а Osprey Funds — около $200 млн.

Maxi Doge: Проект не раскрывает имён основателей, юридического лица или штаб-квартиры. Токены продаются за ETH, BNB, USDT, USDC или банковской картой через приложение Best Wallet (доступно в Google Play и Apple App Store). Целевая аудитория — «крипто-качки» (crypto gym bros), а маркетинговая стратегия опирается на упоминания от инфлюенсеров JRCRYPTEX и Crypto Series.