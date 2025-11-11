Специализируется на Web-3 журналистике, исследуя блокчейн-технологии, криптовалюты и децентрализованные проекты. Делает сложные концепции понятными, анализируя инновации в DeFi, NFT и то, как Web-3 трансформирует цифровое пространство.
Криптоаналитик CrypNuevo, сохраняющий 100%-ную точность прогнозов по 13 последним сделкам, предсказывает рост биткоина до $116 000 к 27 ноября 2025 года после возобновления работы правительства США, которое может вызвать приток ликвидности до $70 млрд, однако предупреждает о возможном краткосрочном падении до $104 000 из-за технических факторов.
Согласно прогнозу трейдера CrypNuevo, биткоин может достичь двухмесячного максимума около $116 000 к празднику Дня благодарения (27 ноября, четверг) и «Чёрной пятнице» (28 ноября). На момент публикации BTC торгуется по $105 936.
Аналитик в своём посте на платформе X (бывший Twitter) 10 ноября указал, что цена достигла целевых уровней ликвидации коротких позиций на $105 500 и сопротивления на $106 500. Теперь CrypNuevo ожидает коррекцию в зону «низких $104 000», где находится небольшой гэп на Чикагской товарной бирже (CME), совпадающий с ретестом часовой 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (1h50EMA), максимумами диапазона и откатом после азиатского роста.
Ключевой катализатор: ожидаемое возобновление работы правительства США на неделе перед Днём благодарения — между 17 и 20 ноября 2025 года. По информации издания, это может привести к выплате задержанных платежей объёмом до $70 млрд, что обеспечит приток ликвидности на рынки.
Почему это важно
Прогноз CrypNuevo привлекает внимание из-за безупречного послужного списка: 100%-ной точности по 13 последним сделкам. Ранее он точно предсказал восстановление биткоина после обвала в середине октября, когда были ликвидированы позиции на сумму свыше $19 млрд.
Контекст
Текущая торговая стратегия аналитика:
- Краткосрочные цели: $105 500 (кластер ликвидации коротких позиций) и $106 500 (сопротивление) — достигнуты 10 ноября.
- Зона коррекции: низкие $104 000 (гэп CME, ретест 1h50EMA, максимумы диапазона).
- Предпочтение: длинные позиции после коррекции с фиксацией прибыли на $106 500 перед более крупным ралли.
- Целевой уровень ралли: около $116 000 к 27 ноября.
Статистика рынка (10 ноября 2025 года)
- Капитализация: $3,67 трлн
- Объём за 24 часа: $188,14 млрд
- Доминация BTC: 57,7%
Strategy Inc продолжает накопление
Председатель Strategy Inc (ранее MicroStrategy) Майкл Сэйлор 10 ноября в 14:02 объявил в X о покупке 487 BTC в период с 3 по 9 ноября за ~$49,9 млн по средней цене ~$102 557 за биткоин.
Текущие данные Strategy Inc (по состоянию на 9 ноября 2025 года):
- Всего BTC: 641 692 (оценочная стоимость $67,83 млрд при ~$105 700/BTC)
- Затраты: $47,54 млрд по средней цене $74 079/BTC
- Нереализованная прибыль: свыше $20 млрд ($67,83 млрд − $47,54 млрд = $20,29 млрд)
- BTC Yield: 26,1% с начала 2025 года (проприетарная метрика компании, измеряющая накопление BTC относительно разводнения акций; не является стандартным показателем инвестиционной доходности)
Финансирование: покупка профинансирована за счёт продажи привилегированных акций на $50 млн (классы STRF, STRC, STRK, STRD), что позволило избежать разводнения обыкновенных акционеров. Ранее компания провела размещение акций STRE номиналом в евро объёмом €620 млн с эффективной доходностью 12,5% для инвесторов.
Что дальше
Ключевые даты
- 17–20 ноября 2025 года: ожидаемое возобновление работы правительства США и приток ликвидности до $70 млрд.
- 27 ноября 2025 года (четверг): День благодарения в США; целевой уровень CrypNuevo $116 000.
- 28 ноября 2025 года (пятница): «Чёрная пятница».
Торговый сценарий
CrypNuevo отдаёт предпочтение длинным позициям после коррекции в зону $104 000, где сходятся несколько технических факторов поддержки. Аналитик ожидает, что ликвидация коротких позиций на $105 500 добавит импульса для движения к $106 500, после чего может последовать более крупное ралли к $116 000.