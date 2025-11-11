Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Аналитик с безупречным послужным списком прогнозирует рост биткоина до $116 000 к Дню благодарения

Согласно прогнозу трейдера CrypNuevo, биткоин может достичь двухмесячного максимума около $116 000 к празднику Дня благодарения (27 ноября, четверг) и «Чёрной пятнице» (28 ноября).

Алексей Серебренников Алексей Серебренников Обновлено 3 mins read
Аналитик с безупречным послужным списком прогнозирует рост биткоина до $116 000 к Дню благодарения

Криптоаналитик CrypNuevo, сохраняющий 100%-ную точность прогнозов по 13 последним сделкам, предсказывает рост биткоина до $116 000 к 27 ноября 2025 года после возобновления работы правительства США, которое может вызвать приток ликвидности до $70 млрд, однако предупреждает о возможном краткосрочном падении до $104 000 из-за технических факторов.

Согласно прогнозу трейдера CrypNuevo, биткоин может достичь двухмесячного максимума около $116 000 к празднику Дня благодарения (27 ноября, четверг) и «Чёрной пятнице» (28 ноября). На момент публикации BTC торгуется по $105 936.

Аналитик в своём посте на платформе X (бывший Twitter) 10 ноября указал, что цена достигла целевых уровней ликвидации коротких позиций на $105 500 и сопротивления на $106 500. Теперь CrypNuevo ожидает коррекцию в зону «низких $104 000», где находится небольшой гэп на Чикагской товарной бирже (CME), совпадающий с ретестом часовой 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (1h50EMA), максимумами диапазона и откатом после азиатского роста.

Ключевой катализатор: ожидаемое возобновление работы правительства США на неделе перед Днём благодарения — между 17 и 20 ноября 2025 года. По информации издания, это может привести к выплате задержанных платежей объёмом до $70 млрд, что обеспечит приток ликвидности на рынки.

Почему это важно

Прогноз CrypNuevo привлекает внимание из-за безупречного послужного списка: 100%-ной точности по 13 последним сделкам. Ранее он точно предсказал восстановление биткоина после обвала в середине октября, когда были ликвидированы позиции на сумму свыше $19 млрд.

Контекст

Текущая торговая стратегия аналитика:

  • Краткосрочные цели: $105 500 (кластер ликвидации коротких позиций) и $106 500 (сопротивление) — достигнуты 10 ноября.
  • Зона коррекции: низкие $104 000 (гэп CME, ретест 1h50EMA, максимумы диапазона).
  • Предпочтение: длинные позиции после коррекции с фиксацией прибыли на $106 500 перед более крупным ралли.
  • Целевой уровень ралли: около $116 000 к 27 ноября.

Статистика рынка (10 ноября 2025 года)

  • Капитализация: $3,67 трлн
  • Объём за 24 часа: $188,14 млрд
  • Доминация BTC: 57,7%

Strategy Inc продолжает накопление

Председатель Strategy Inc (ранее MicroStrategy) Майкл Сэйлор 10 ноября в 14:02 объявил в X о покупке 487 BTC в период с 3 по 9 ноября за ~$49,9 млн по средней цене ~$102 557 за биткоин.

Текущие данные Strategy Inc (по состоянию на 9 ноября 2025 года):

  • Всего BTC: 641 692 (оценочная стоимость $67,83 млрд при ~$105 700/BTC)
  • Затраты: $47,54 млрд по средней цене $74 079/BTC
  • Нереализованная прибыль: свыше $20 млрд ($67,83 млрд − $47,54 млрд = $20,29 млрд)
  • BTC Yield: 26,1% с начала 2025 года (проприетарная метрика компании, измеряющая накопление BTC относительно разводнения акций; не является стандартным показателем инвестиционной доходности)

Финансирование: покупка профинансирована за счёт продажи привилегированных акций на $50 млн (классы STRF, STRC, STRK, STRD), что позволило избежать разводнения обыкновенных акционеров. Ранее компания провела размещение акций STRE номиналом в евро объёмом €620 млн с эффективной доходностью 12,5% для инвесторов.

Что дальше

Ключевые даты

  • 17–20 ноября 2025 года: ожидаемое возобновление работы правительства США и приток ликвидности до $70 млрд.
  • 27 ноября 2025 года (четверг): День благодарения в США; целевой уровень CrypNuevo $116 000.
  • 28 ноября 2025 года (пятница): «Чёрная пятница».

Торговый сценарий

CrypNuevo отдаёт предпочтение длинным позициям после коррекции в зону $104 000, где сходятся несколько технических факторов поддержки. Аналитик ожидает, что ликвидация коротких позиций на $105 500 добавит импульса для движения к $106 500, после чего может последовать более крупное ралли к $116 000.

Новости, Новости биткоина
Алексей Серебренников
Алексей Серебренников

Специализируется на Web-3 журналистике, исследуя блокчейн-технологии, криптовалюты и децентрализованные проекты. Делает сложные концепции понятными, анализируя инновации в DeFi, NFT и то, как Web-3 трансформирует цифровое пространство.

Share:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ