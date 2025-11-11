Криптоаналитик CrypNuevo, сохраняющий 100%-ную точность прогнозов по 13 последним сделкам, предсказывает рост биткоина до $116 000 к 27 ноября 2025 года после возобновления работы правительства США, которое может вызвать приток ликвидности до $70 млрд, однако предупреждает о возможном краткосрочном падении до $104 000 из-за технических факторов.

Согласно прогнозу трейдера CrypNuevo, биткоин может достичь двухмесячного максимума около $116 000 к празднику Дня благодарения (27 ноября, четверг) и «Чёрной пятнице» (28 ноября). На момент публикации BTC торгуется по $105 936.

Аналитик в своём посте на платформе X (бывший Twitter) 10 ноября указал, что цена достигла целевых уровней ликвидации коротких позиций на $105 500 и сопротивления на $106 500. Теперь CrypNuevo ожидает коррекцию в зону «низких $104 000», где находится небольшой гэп на Чикагской товарной бирже (CME), совпадающий с ретестом часовой 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (1h50EMA), максимумами диапазона и откатом после азиатского роста.

Ключевой катализатор: ожидаемое возобновление работы правительства США на неделе перед Днём благодарения — между 17 и 20 ноября 2025 года. По информации издания, это может привести к выплате задержанных платежей объёмом до $70 млрд, что обеспечит приток ликвидности на рынки.

Почему это важно

Прогноз CrypNuevo привлекает внимание из-за безупречного послужного списка: 100%-ной точности по 13 последним сделкам. Ранее он точно предсказал восстановление биткоина после обвала в середине октября, когда были ликвидированы позиции на сумму свыше $19 млрд.

Контекст

Текущая торговая стратегия аналитика:

Краткосрочные цели: $105 500 (кластер ликвидации коротких позиций) и $106 500 (сопротивление) — достигнуты 10 ноября.

$105 500 (кластер ликвидации коротких позиций) и $106 500 (сопротивление) — достигнуты 10 ноября. Зона коррекции: низкие $104 000 (гэп CME, ретест 1h50EMA, максимумы диапазона).

низкие $104 000 (гэп CME, ретест 1h50EMA, максимумы диапазона). Предпочтение: длинные позиции после коррекции с фиксацией прибыли на $106 500 перед более крупным ралли.

длинные позиции после коррекции с фиксацией прибыли на $106 500 перед более крупным ралли. Целевой уровень ралли: около $116 000 к 27 ноября.

Статистика рынка (10 ноября 2025 года)

Капитализация: $3,67 трлн

$3,67 трлн Объём за 24 часа: $188,14 млрд

$188,14 млрд Доминация BTC: 57,7%

Strategy Inc продолжает накопление

Председатель Strategy Inc (ранее MicroStrategy) Майкл Сэйлор 10 ноября в 14:02 объявил в X о покупке 487 BTC в период с 3 по 9 ноября за ~$49,9 млн по средней цене ~$102 557 за биткоин.

Текущие данные Strategy Inc (по состоянию на 9 ноября 2025 года):

Всего BTC: 641 692 (оценочная стоимость $67,83 млрд при ~$105 700/BTC)

641 692 (оценочная стоимость $67,83 млрд при ~$105 700/BTC) Затраты: $47,54 млрд по средней цене $74 079/BTC

$47,54 млрд по средней цене $74 079/BTC Нереализованная прибыль: свыше $20 млрд ($67,83 млрд − $47,54 млрд = $20,29 млрд)

свыше $20 млрд ($67,83 млрд − $47,54 млрд = $20,29 млрд) BTC Yield: 26,1% с начала 2025 года (проприетарная метрика компании, измеряющая накопление BTC относительно разводнения акций; не является стандартным показателем инвестиционной доходности)

Финансирование: покупка профинансирована за счёт продажи привилегированных акций на $50 млн (классы STRF, STRC, STRK, STRD), что позволило избежать разводнения обыкновенных акционеров. Ранее компания провела размещение акций STRE номиналом в евро объёмом €620 млн с эффективной доходностью 12,5% для инвесторов.

Что дальше

Ключевые даты

17–20 ноября 2025 года: ожидаемое возобновление работы правительства США и приток ликвидности до $70 млрд.

ожидаемое возобновление работы правительства США и приток ликвидности до $70 млрд. 27 ноября 2025 года (четверг): День благодарения в США; целевой уровень CrypNuevo $116 000.

День благодарения в США; целевой уровень CrypNuevo $116 000. 28 ноября 2025 года (пятница): «Чёрная пятница».

Торговый сценарий

CrypNuevo отдаёт предпочтение длинным позициям после коррекции в зону $104 000, где сходятся несколько технических факторов поддержки. Аналитик ожидает, что ликвидация коротких позиций на $105 500 добавит импульса для движения к $106 500, после чего может последовать более крупное ралли к $116 000.