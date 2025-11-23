Ключевые моменты

Исполнительный директор Strategy заявил, что даже если цена Биткоина больше не будет расти, компания сможет выплачивать дивиденды 71 год.

Годовое покрытие дивидендов составляет $700 млн при общем долге компании $8,2 млрд.

Strategy владеет 649 870 BTC, средняя цена покупки составляет $87 000.

Майкл Сэйлор сообщил, что компания продолжит долгосрочно удерживать все имеющиеся криптоактивы.

Компания Strategy, занимающаяся разработкой программного обеспечения для бизнес-аналитики, объявила, что даже если цена Биткоина останется на уровне $83 663, она сможет выплачивать акционерам дивиденды в течение 71 года.

Компанию Майкла Сэйлора не беспокоит падение цены ведущей криптовалюты, которое наблюдается с октября 2025 года.

Керн Башер, соучредитель и директор компании Brilliant Advice, считает, что текущие рыночные условия – это преднамеренная попытка подтолкнуть Strategy к продаже своих активов.

Средняя цена покупки BTC компанией Strategy сейчас составляет $87 000

20 ноября Strategy сообщила, что произошедшего обвала цены Биткоина недостаточно, чтобы заставить компанию начать распродавать криптоактивы. В настоящее время компания владеет 649 870 BTC.

Многие аналитики ожидали, что Strategy после падения рынка продаст часть Биткоинов. Но этого не произошло. При этом крупнейший корпоративный держатель главной криптовалюты сделал заявление, ошеломившее многих скептиков. Компания Strategy заявила, что она сможет выплачивать акционерам дивиденды в течение 71 года даже при текущей стоимости BTC.

At current $BTC levels, we have 71 years of dividend coverage assuming the price stays flat. And any $BTC appreciation beyond 1.41% a year fully offsets our annual dividend obligations. — Strategy (@Strategy) November 20, 2025

Компания также заявила, что «увеличение стоимости BTC на 1,41% в год полностью обеспечит выполнение наших годовых обязательств по дивидендам». Strategy опубликовала диаграмму, отражающую состояние финансового портфеля компании. В активах фирмы находится 649 870 BTC стоимостью $56 млрд, базовая оценка составляет $87 000 за монету.

Майкл Сэйлор заявил, что Strategy будет холдить BTC

Падение Биткоина привело к тому, что Strategy вновь оказалась в центре внимания. Аналитики заявляют о том, что компания несет огромные убытки из-за обвала криптовалютного рынка.

При этом 21 ноября появились сообщения, что компания начала распродавать свои BTC. Рект Фенсер, пользователь соцсети X, заявил, что Strategy уже продала 33 000 BTC и продолжает продавать, а общая сумма выручки составила $3,2 млрд.

🚨 BREAKING: MICHAEL SAYLOR’S STRATEGY JUST STARTED SELLING BITCOIN. For the first time ever they fell below 1 NAV. They already dumped 33,000 $BTC ($3.2 BILLION) and keep selling every few minutes. IS IT OVER??? — Rekt Fencer (@rektfencer) November 14, 2025

Фенсер также отметил, что показатель стоимости чистых активов (NAV) компании впервые снизился.

На это Сэйлор ответил «HODL», опровергая слухи о распродаже BTC и подтверждая планы накапливать ключевые монеты рынка.