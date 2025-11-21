Новый аппаратный криптокошелек G-Knot дебютировал с биометрической системой сканирования кровеносных сосудов. И хотя это впечатляющее новшество, многие эксперты по-прежнему считают Web3-кошелек Best Wallet самым безопасным хранилищем для криптовалюты.

Best Wallet не использует сканирование кровеносных капилляров. Он имеет другую, уже проверенную систему биометрической аутентификации. Уровни безопасности этого приложения нисколько не уступают возможностям аппаратных кошельков. При этом Best Wallet – криптокошелек, подходящий не только для длительного хранения токенов, но и для повседневных операций.

Вскоре будет выпущена дебетовая карта Best Card, которая будет привязана к кошельку Best Wallet. Владельцы криптохранилища смогут тратить цифровую валюту в повседневной жизни, расплачиваясь в магазинах картой.

До конца предварительной продажи проекта осталось 7 дней. Еще можно приобрести нативный токен $BEST по невысокой стоимости. Сейчас монета стоит $0,025975. Криптоактив уже готовится к размещению на биржах – команда проекта ведет переговоры с несколькими DEX и CEX.

Перейти к пресейлу Best Wallet

G-Knot создан для длительного хранения криптовалюты, тогда как Best Wallet можно использовать и для ежедневных операций

Криптокошелек G-Knot использует для входа биометрические данные, сканируя кровоток и структуру сосудов владельца для создания ключа идентификации, который невозможно подделать.

Система работает на основе доказательств с нулевым разглашением, сохраняя биометрические данные локально и не раскрывая их. Устраняя необходимость в PIN-кодах, сид-фразах или закрытых ключах, G-Knot позиционирует себя как высокозащищенную альтернативу Ledger и Trezor.

Best Wallet разработан с учетом того, что его можно использовать для проведения частных криптовалютных операций. Он сочетает в себе некастодиальную аппаратную защиту с гибкостью современного мобильного приложения, позволяя пользователям управлять активами в десятках экосистем без привязки к физическому устройству.

Почему безопасность Best Wallet превосходит даже самые продвинутые аппаратные кошельки?

Best Wallet – это некастодиальный кошелек. То есть пользователи сохраняют полный контроль над своими приватными ключами. Это позволяет избежать основных рисков, присущих биржевым и кастодиальным кошелькам.

Мобильное приложение Best Wallet обеспечивает защиту высокого уровня благодаря использованию технологии Fireblocks MPC-CMP, которая разделяет ключ пользователя на несколько зашифрованных фрагментов, хранящихся в отдельных файлах. Биометрическая и обязательная двухфакторная аутентификация гарантируют, что даже попадание телефона к злоумышленнику не приведет к взлому кошелька.

Best Wallet – криптовалютный кошелек, сочетающий мультичейн-торговлю и низкие комиссии

Ни один криптокошелек, даже такой известный, как MetaMask, не может сравниться с возможностями Best Wallet. Большинство криптокошельков могут хранить лишь ограниченный набор виртуальных активов, таких как Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB и XRP. Поддерживая различные сети, мультичейновая архитектура Best Wallet позволяет трейдерам управлять сотнями криптовалют.

Мобильное приложение Best Wallet в первую очередь создано для осуществления быстрых транзакций с низкими комиссиями. Кошелек агрегирован с 330 децентрализованными биржами и 30 кроссчейн-мостами, предлагая одни из самых выгодных курсов обмена токенов.

Благодаря поддержке более 50 блокчейнов пользователи Best Wallet могут импортировать в приложение кошельки из разных сетей. Для работы с криптовалютой не нужно будет загружать множество программ – все операции можно будет осуществлять в одном интерфейсе.

В разделе «Предстоящие токены» размещаются перспективные криптовалюты, тщательно отобранные командой Best Wallet. Владельцы кошелька имеют возможность первыми принять участие в ICO многообещающих стартапов.

До окончания пресейла Best Wallet осталось 7 дней

До окончания предпродажи и листинга токенов $BEST на ведущих криптобиржах остается семь дней. Сейчас еще есть возможность приобрести монеты по невысокой стоимости. В ходе пресейла собрано $17,2 млн, что говорит о заинтересованности не только частных, но и институциональных инвесторов.

Чтобы приобрести $BEST до окончания предпродажи, достаточно посетить сайт Best Wallet или купить токены напрямую в кошельке, используя банковскую карту, ETH или USDT.

Приложение Best Wallet доступно в Google Play и Apple App Store.

Перейти к пресейлу Best Wallet next