Криптовалютный проект PepeNode запустил предпродажу токенов по цене $0,0011454 за штуку, предлагая альтернативу традиционному стейкингу через игровую модель виртуального майнинга, в которой игроки зарабатывают криптовалюту через стратегический геймплей. Проект заявляет о текущей доходности стейкинга 609% годовых и механизме сжигания 70% токенов, используемых для внутриигровых улучшений. До завершения текущего раунда предпродажи остаётся два дня.

PepeNode (токен PEPENODE) опубликовал 12 ноября пресс-релиз, в котором анонсировал запуск предпродажи токенов по цене $0,0011454 с двухдневным дедлайном для участия в текущем раунде.

Основные характеристики проекта:

Игровая модель «mine-to-earn»: Вместо традиционного стейкинга игроки управляют виртуальной серверной комнатой, покупают и комбинируют «ноды» (узлы), улучшают оборудование и расширяют операции, зарабатывая криптовалюту через геймплей.

Контекст: политика США и стейкинг

Пресс-релиз ссылается на новое руководство Министерства финансов США и налоговой службы, позволяющее регулируемым криптофондам зарабатывать на стейкинге и делиться наградами с розничными инвесторами. Министр финансов США Скотт Бессент:

Как работает PepeNode

Игровая механика:

Виртуальная серверная комната: Игроки входят в виртуальную среду, где могут видеть в реальном времени хешрейт (hashrate), ежедневный выход токенов и процент контроля сети.

Сравнение с традиционным стейкингом:

Проект утверждает, что «сделал стейкинг устаревшим» (made staking obsolete), указывая на следующие ограничения классического стейкинга:

Фиксированная доходность без контроля пользователя

Отсутствие игрового элемента или стратегического взаимодействия

Зависимость от Proof-of-Stake блокчейнов (Ethereum, Solana и др.)

Как приобрести PEPENODE

PepeNode рекомендует подключаться к предпродаже через Web3-приложение Best Wallet, которое считается в индустрии лучшим крипто- и биткоин-кошельком. PepeNode включен в инструмент отбора проектов Best Wallet — Upcoming Tokens, что позволяет покупать, отслеживать токены и получать их после запуска проекта.

Следите за обновлениями проекта в X и Telegram.

