PepeNode с концепцией виртуального майнинга открывает Play-to-Earn 3.0

Топовые P2E-игры, вроде Axie Infinity или Hamster Kombat, показали как огромный потенциал сектора GameFi, так и то, как быстро проект без фундамента может рухнуть. PepeNode задает совершенно другой уровень, его концепция – ответ на неудачи предыдущих P2E-стартапов.

Игры не выдерживали роста аудитории и давления инфляции: вознаграждения для игроков сокращались, экосистемы становились нежизнеспособными. Азарт пользователей держался исключительно на высоких наградах.

PepeNode нашел решение этой проблемы, выбрав дефляционную токеномику, стратегическую игровую систему и виртуальную модель майнинга. Это как реальный майнинг, только без связанных с ним затрат.

В результате появилась не просто очередная P2E игра, а проект, который можно назвать P2E 3.0. PepeNode создает систему, где прогресс связан с верно построенной стратегией, а не со спекулятивным ажиотажем.

Сейчас нативный токен PEPENODE можно купить по $0,0011825 за единицу. В следующем раунде финансирования актив станет дороже.

Перейти к пресейлу PepeNode

Почему P2E 1.0 и 2.0 рухнули?

Игры в формате P2E начали активно захватывать крипторынок в 2021 году с Axie Infinity. Затем появился StepN. Эти два проекта убедили миллионы людей в том, что игры могут стать новым источником дохода.

Однако их экономические механизмы в значительной степени зависели от постоянного роста игроков. Axie требовал покупки дорогих NFT только для входа в игру, StepN тоже нуждался в спросе на NFT для поддержания системы вознаграждений. Как только рост числа пользователей замедлился, обе модели развалились.

Инфляция уничтожила вознаграждения, а сам игровой процесс не был достаточно увлекательным, чтобы удержать людей после снижения доходов.

В 2024 году наступила вторая волна – появились Telegram-игры, вроде Hamster Kombat и NOTCOIN. Проекты привлекли сотни миллионов пользователей благодаря вирусным аирдропам и механике «кликай, чтобы заработать».

Однако у этих аркад была другая проблема – люди присоединялись не потому, что игры были интересными, а ради аирдроп-выплат. Как только новые криптовалюты запускались, игроки сбрасывали свои вознаграждения и уходили. Говоря иначе, если аирдроп – это финишная черта, то нет причин оставаться после. Это и был главный недостаток модели.

В каждой из этих историй есть общая ошибка: игроки были мотивированы извлекать прибыль быстрее, чем система могла ее восполнять. Без значимых источников дохода или причин для повторных инвестиций даже массовая база игроков становилась неустойчивой в тот момент, когда выплаты падали.

PepeNode – первый проект, который действительно провел работу над ошибками.

PepeNode открывает для GameFi эру P2E 3.0

P2E 3.0 – это не изнурительная работа для получения наград или погоня за дропами. Это игры, в которых игроки действительно хотят остаться. Игровой процесс увлекателен, а экономика укрепляется по мере роста пользователей, а не рушится под его весом.

PepeNode – первый проект, воплощающий модель нового поколения. Он основывает игровой цикл на том, что понятно каждому криптопользователю: майнинге.

Однако в отличие от RollerCoin, где игроки зарабатывают криптовалюту, играя в не связанные с майнингом мини-игры, PepeNode имитирует механику реального майнинга. Игроки покупают узлы, расширяют мощности, могут управлять охлаждением, повышением эффективности или другими задачами, которые реально связаны с добычей активов.

Этот симулятор майнинга больше похож на управление реальной установкой, чем на «игру в браузере». Игроки могут даже отслеживать свой виртуальный хэшрейт и сравнивать его с другими игроками в сети.

Здесь все зависит от стратегии. Узлы имеют разные характеристики. Так правильное их сочетание повышает производительность, а неправильное – снижает. Внимательное планирование вознаграждается, а необдуманное строительство приводит к ошибкам.

Это устраняет основной недостаток ранних моделей P2E: игроки не зарабатывают больше только потому, что они работают больше часов. Они зарабатывают, потому что принимают более разумные решения.

Токеномика проекта PepeNode

Одной из самых больших неудач Axie, StepN и игр в Telegram была не только инфляция, но и нерабочие циклы стимулирования. Для входа требовались дорогие NFT, вознаграждения сокращались по мере присоединения новых пользователей, и у игроков не оставалось причин продолжать инвестировать. Как только доходы падали, экосистемы рушились.

PepeNode использует единственный токен – $PEPENODE – который игроки зарабатывают, тратят и стратегически распределяют для создания своих виртуальных майнинговых установок.

Использование одного и того же актива для прогресса и вознаграждений создает замкнутую систему, в которой игровой процесс естественным образом стимулирует спрос.

В итоге 70% токенов $PEPENODE, потраченных на обновление установок, навсегда сжигается. Эмиссия актива сокращается. Для оптимизации серверных комнат необходимо тратить $PEPENODE, что укрепляет токеномику.

Вознаграждение за умную игру не ограничивается заработком $PEPENODE. Геймеры получают дополнительные бонусы в лучших мем-монетах, таких как Pepe (PEPE) и Fartcoin (FARTCOIN). Игроки соревнуются за токены, которые действительно имеют значение, наряду с $PEPENODE.

Как стать инвестором PepeNode?

Чтобы стать частью инноваций, которые создает PepeNode, перейдите на сайт предпродажи. Токены $PEPENODE можно оплатить, используя ETH, BNB, USDT (ERC-20 и BEP-20) и банковские карты.

Покупатели могут принять участие, используя кошелек Best Wallet, который считается одним из лучших криптовалютных и биткоин-кошельков на рынке. PepeNode включен в новый инструмент Best Wallet для отбора перспективных проектов. В разделе “Upcoming Tokens” можно не только купить монеты, но и следить за ходом пресейла и запрашивать токены, как только проект будет запущен.

Смарт-контракт проекта был проверен Coinsult.

Перейти к пресейлу PepeNode next