Пока Dogecoin восстанавливается инвесторы покупают его главного конкурента

Мемная криптовалюта Dogecoin (DOGE) выросла за сутки практически на 4% и сейчас касается нижней границы нисходящего клина на дневном графике. Как показывает статистика, данный показатель является бычьим сигналом для монеты.

Текущая зона консолидации (между $0,14 и $0,15) сработала как настоящий магнит для ликвидности. Продавцы действуют активно, а покупатели спокойно поглощают предложение.

Прорыв в диапазон $0,16–$0,19 станет вполне реальным, как только рынок проявит себя через увеличение торговой активности. Обычно именно объемы первыми указывают направление – и сейчас они склоняются в бычью сторону.

Что подталкивает цену DOGE вверх?

Недавние события придали DOGE дополнительный импульс: на Нью-Йоркской фондовой бирже запустили первый ETF на эту монету, а на NASDAQ – ETF DOGE с кредитным плечом 2x. Это изменило тон институциональных обсуждений – теперь мемкоин может попасть в портфели крупных игроков.

🧐 Dogecoin (DOGE) Price Analysis: Recent highlights include the launch of the Grayscale Dogecoin ETF on NYSE (late November) and 21Shares' 2x leveraged $DOGE ETF on NASDAQ, which could attract institutional inflows and stabilize sentiment. Adoption news: Tesla, AMC, and others… — Alex Nguyen 🌊RIVER | .edge🦭 (@thaovan1508) December 3, 2025

Кроме того, продолжается интеграция токена в платежные процессы: Tesla и AMC по-прежнему принимают оплату в DOGE. Для мемных криптовалют это критично, поскольку без прикладной полезности они быстро падают на последние позиции рейтинга.

Впервые в истории Dogecoin реальное использование монеты развивается параллельно с институциональным принятием. По этой причине аналитики считают, что цифровая валюта может достичь нового максимума, как только начнется следующий цикл роста рынка.

Технический анализ Dogecoin

DOGE продолжает консолидироваться в рамках нисходящего клина, сформировавшегося в середине 2025 года. Уровень поддержки находится между $0,14 и $0,15 и укрепляется 50-дневной EMA.

Сопротивление держится в диапазоне $0,16–$0,18. Пробой этого коридора может ускорить движение к $0,215, а затем и к $0,26.

🚀 $DOGE is reaching a decisive moment! Price is tapping the bottom of a falling wedge on the 1D chart — one of the strongest bullish reversal patterns.

A breakout toward $0.16–$0.19 becomes possible if volume picks up and confirmation hits. Watching closely… 👀🔥#Dogecoin… pic.twitter.com/gLtGXwCtn2 — Erick Crypto ₿ (@ErickCrypto21M) December 2, 2025

Недельные графики демонстрируют едва заметную бычью дивергенцию. MACD разворачивает гистограмму в плюс. Индикатор CVD, показывающий разницу между объемом покупок и объемом продаж, растет в пользу покупателей – поглощено уже 162 млн DOGE.

На 12-часовом и недельном графиках формируется паттерн «двойное дно». Если цена опустится ниже $0,13, то последует дальнейшее падение – до $0,07.

Макроконтекст и место DOGE в текущем цикле

Общая ликвидность криптовалют в конечном итоге определяет доходность мем-активов. Независимые пампы редко длятся долго, как правило, популярные мем-монеты двигаются вместе со всем рынком. Как показывают прошлые циклы, DOGE сначала отстает, а затем резко ускоряется вслед за остальными активами.

Учитывая, что ниша мем-монет за сутки выросла на 10%, можно предположить, что инвесторы охотятся за новыми рискованными, но прибыльными активами, такими как Maxi Doge ($MAXI).

