Капитализация криптовалютного рынка сегодня держится на уровне $3,026 трлн. Цены остаются относительно стабильными после недавних потерь.

Рассмотрим, что изменилось на этой неделе и к чему готовятся криптоинвесторы.

К чему приведет снижение ставок ФРС?

В понедельник инвесторы понесли серьезные убытки. Новая волна напряжения связана с тем, что Федеральная резервная система может отказаться от снижения ставки на следующей неделе. Фондовые рынки тоже упали. Однако некоторые аналитики верят в положительный исход по решению ФРС. Все выяснится на предстоящем заседании FOMC. Это может снова подтолкнуть цены вверх со следующей недели. В связи с этим наши аналитики составили топ криптовалют для покупки сегодня, перед возможной «оттепелью рынка».

FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) – это орган ФРС, который принимает решения о процентных ставках. Снижение ставки обычно позитивно сказывается на крипторынке. Исследователи отмечают, что это также положительно повлияет на перепроданные крупные токены. Напомним, перепроданными называют те монеты, которые сильно упали в цене и готовы к отскоку.

Кроме этого, снижение ставки ФРС, по предположениям экспертов, положительно отразится и на сегменте новых криптопроектов. Мы рассмотрим этот тезис далее, на примере токена PEPENODE ($PEPENODE).

Актуальный обзор XRP

XRP удалось удержаться выше $2, несмотря на вчерашний сильный откат. Объемы торгов подскочили до 3% от циркулирующего предложения токена. Это отражает силу покупательского давления.

Циркулирующее предложение – это количество токенов, находящихся в обращении на рынке (не заблокированных и доступных для торговли).

Удержание выше $2 критически важно для долгосрочных перспектив XRP. Токен уже несколько раз опускался ниже этой области, но каждый раз восстанавливался. Несмотря на последние падения, индикатор относительной силы (RSI) показывает, что негативный импульс замедляется, так как появилась бычья дивергенция (разворот цены вверх).

Если уровень $2 устоит, бычий пробой нисходящего канала XRP должен подтвердить позитивный прогноз цены.

Краткий обзор ETH: оптимизм удерживается, однако нужен сильный импульс

Ethereum ($ETH) остается базой децентрализованных финансов (DeFi) и основной частью экосистемы Web3. Его рыночная капитализация держится на уровне выше $366 млрд. В сети заблокировано более $66 млрд в TVL, что подтверждает лидерство Ethereum в смарт-контрактах и dApps. Напомним, что это фундамент блокчейн-экономики.

В сильном бычьем цикле ETH может достичь $10 000 к концу года, что втрое больше текущих $2 800 и почти вдвое выше августовского максимума $4 946. Однако это случится, если рынок выйдет из упадка и, наконец-то, пойдет вверх.

Обзор PEPENODE: проект удерживает внимание криптоэнтузастов

На данный момент PEPENODE собрал более $2,2 млн на предпродаже. Напомним, она стартовала не так давно, в ноябре, и привлеченная сумма говорит о хорошем темпе роста проекта.

Эксперты отмечают, что PEPENODE – не просто новый мемкоин в стиле Pepe. Это инновационная платформа для виртуального майнинга, которая делает его доступным для обычных инвесторов без дорогого оборудования и огромных счетов за электричество.

Пользователи создают виртуальные майнинг-цеха, покупая и улучшая узлы за токены PEPENODE. Чем больше узлов, тем выше награды. Их вы получаете в таких мемкоинах как Fartcoin и Pepe. Можно даже продавать свои узлы другим, если надоест майнить.

Система стимулирует спрос на токен: тратишь PEPENODE на узлы – часть сжигается, цена растет. Кроме того, стейкинг с доходностью 578% APY является одним из самых высоких на рынке.

Чтобы купить токен по низкой цене (сейчас составляет $0.0011731 и увеличивается каждые 3 дня), заходите на сайт PEPENODE, подключайте кошелек (с поддержкой ETH, USDT, BNB или фиата).

Скоро ожидается листинг монеты – это шанс на большую прибыль в 2026 году для ранних инвесторов.

Перейти к предпродаже PEPENODE