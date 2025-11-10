Некастодиальный криптокошелёк Best Wallet объявил о закрытии пресейла токена BEST через 18 дней, собрав почти $17 млн. В это же время индустрия сталкивается с беспрецедентной волной хакерских атак: только за первое полугодие 2025 года потери составили $2,2 млрд.

10 ноября 2025 года компания Best Wallet опубликовала пресс-релиз о завершении пресейла токена BEST, установив дедлайн на 28 ноября 2025 года (18 дней с момента публикации). Текущая цена токена составляет $0,025925, общая сумма привлечённых средств приближается к $17 млн. Компания позиционирует свой продукт как защищённую альтернативу на фоне роста киберпреступности в криптоиндустрии.

В 2024 году было зафиксировано более 303 взломов криптоплатформ — на 22,2% больше, чем в 2023-м. Общий объём украденных средств достиг $2,2 млрд, что на 7,45% выше показателя предыдущего года. В 2025 году ситуация ухудшилась: по заявлению CEO Ledger Паскаля Готье, за первые шесть месяцев 2025 года было украдено уже $2,2 млрд — столько же, сколько за весь 2024 год.

Почему это важно

Криптоиндустрия переживает кризис безопасности. Крупнейшим инцидентом стал взлом базирующейся в Дубае биржи Bybit, в результате которого было похищено $1,5 млрд в Ethereum (ETH). В индустрии атаку связывают с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group.

На фоне участившихся атак растёт спрос на защищённые решения для хранения криптоактивов. Рынок аппаратных кошельков, оценивающийся в $918,28 млн, по прогнозам достигнет $14,5 млрд к 2033 году — рост на 1479%.

Best Wallet заявляет о 250 000 активных пользователей в месяц и позиционирует себя как некастодиальное решение с многоуровневой защитой. В 2025 году компания получила сертификацию WalletConnect, что подтверждает соответствие стандартам совместимости и безопасности.

Контекст

Best Wallet — некастодиальный криптокошелёк, то есть пользователи сохраняют полный контроль над приватными ключами, а не передают их платформе. Это снижает риск потери средств при взломе централизованного сервиса.

Компания использует технологию Fireblocks MPC-CMP (Multi-Party Computation with Continuous Multi-Party), которая разделяет криптографические ключи на фрагменты, распределённые между несколькими объектами. Даже если один фрагмент скомпрометирован, средства остаются защищёнными.

Среди заявленных функций безопасности:

Двухфакторная аутентификация (2FA)

Биометрическая верификация

Облачные резервные копии с возможностью восстановления аккаунта без seed-фраз

Встроенная децентрализованная биржа (DEX) для торговли внутри приложения

Анонсированы, но пока не запущены: Advanced Anti-Fraud Protection (обнаружение подозрительной активности, блокировка фишинга и скриптов для опустошения кошельков) и MEV-защита (защита от front-running и sandwich-атак)

Кошелёк совместим с Ethereum, BNB Chain, Polygon и другими сетями. Компания сравнивает своё решение с MetaMask и Trust Wallet по техническим возможностям и доступу к экосистеме.

Токен BEST используется как внутренняя валюта экосистемы: для транзакций, стейкинга, торговых инструментов и функций безопасности. После завершения пресейла ожидается Token Generation Event (TGE) и листинг на биржах, но точная дата не объявлена.

Приобрести токены можно на сайте Best Wallet, в приложении через банковскую карту или обменяв ETH/USDT.

Что дальше

Пресейл завершится предположительно 28 ноября 2025 года. Компания заявляет о постепенном повышении цены токена по мере приближения TGE, но конкретного графика не приводит.

После TGE токен BEST планируется листинговать на криптобиржах, что теоретически может повысить его ликвидность и цену.