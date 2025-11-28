Сегодня Best Wallet выходит на KuCoin

Команда Best Wallet заявила о планах завоевания 40% доли мирового рынка криптовалютных кошельков. И это вполне вероятно. Уже на старте функциональные возможности нового мобильного приложения превосходят аналоги.

В ходе ICO проект Best Wallet привлек $18,1 млн. Это самая результативная предварительная продажа в сфере криптокошельков в 2025 году. В монету $BEST инвестировали более 55 тысяч человек.

Приобрести монеты на пресейле можно до 12:00 UTC 28 ноября. Стоимость $BEST составляет $0,026015.

Перейти к пресейлу Best Wallet

28 ноября, в 15:00 UTC, стартует продажа токена на криптовалютной бирже KuCoin.

Источник: @kucoincom

Ключевые особенности и преимущества криптокошелька Best Wallet

Best Wallet – это мультивалютный некастодиальный кошелек, разработанный как для розничных пользователей, так и для инвесторов, управляющих серьезными криптовалютными портфелями.

Мобильное приложение безопасно и интуитивно понятно. Кошелек можно использовать для хранения, торговли, стейкинга или инвестирования в монеты с потенциалом роста.

Пользователи могут не только обменивать виртуальные активы, но и покупать их с помощью встроенных фиатных шлюзов. Для покупки криптомонет можно использовать банковские карты и переводы, Apple Pay и Google Pay.

Всего будет выпущено 10 миллиардов монет. Их владельцы смогут использовать $BEST для оплаты комиссий и участия в управлении проектом (DAO).

Обладание внутренними токенами дает ранний доступ к предварительным продажам новых перспективных криптостартапов. Тщательно отобранные новые монеты можно найти в разделе «Предстоящие токены».

Интеграция технологии Fireblocks MPC-CMP делает Best Wallet первым некастодиальным криптокошельком, использующим этот передовой стандарт безопасности. Приложение оснащено встроенными функциями двухфакторной аутентификации (2FA) и биометрической авторизации.

Возможность интеграции в приложение других криптокошельков позволяет создавать единый инвестиционный портфель и отслеживать все свои цифровые активы в режиме «одного окна».

Большой плюс кошелька – это сниженные комиссии за проведение операций. Уже скоро пользователи смогут оплачивать комиссии не в ETH и SOL, а в $BEST, что приведет к существенной экономии.

Будет в Best Wallet и раздел с актуальными данными о крипторынке. Владельцы кошелька смогут первыми узнавать о рыночных настроениях и растущих токенах. Обновление информации будет происходить в режиме реального времени.

Многие инвесторы смогли получить доход уже на стадии предварительной продажи, поместив приобретенные монеты в стейкинг. Именно на стадии пресейла APY был максимальным. Сейчас доходность за блокировку $BEST составляет 73% годовых.

Планируется выпуск дебетовой карты Best Card, обладатели которой смогут расплачиваться криптовалютой в магазинах. Карту можно будет добавить в Google и Apple Pay. Владельцы токена $BEST будут получать до 8% кешбэка.

Листинг токена $BEST на бирже KuCoin

Листинг монеты на криптобирже KuCoin произойдет 28 ноября в 15:00 UTC. Уже сейчас доступны депозиты. Для осуществления спотовой торговли будет использоваться пара BEST/USDT.

После старта торгов по криптомонете можно будет использовать торговые боты: DCA, Spot Grid, Infinity Grid и другие. Если у вас еще нет аккаунта, вы можете зарегистрироваться на бирже KuCoin прямо сейчас.

Как приобрести токены $BEST

Купить монеты до окончания предварительной продажи можно на официальном сайте Best Wallet. С 15:00 UTC 28 ноября $BEST можно будет приобрести на централизованной бирже KuCoin и в самом криптокошельке.

Скачать приложение Best Wallet можно в Google Play и Apple App Store.

Перейти к пресейлу Best Wallet next