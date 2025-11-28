Сегодня Best Wallet выходит на KuCoin

Михаил работает в аналитике криптовалютного сектора на протяжении нескольких лет. Он подробно изучает блокчейн-технологии, механику DeFi-площадок и смежные финансовые модели. До перехода в цифровые активы он занимался финансовым планированием и анализировал инструменты классического рынка.
Команда Best Wallet заявила о планах завоевания 40% доли мирового рынка криптовалютных кошельков. И это вполне вероятно. Уже на старте функциональные возможности нового мобильного приложения превосходят аналоги.
В ходе ICO проект Best Wallet привлек $18,1 млн. Это самая результативная предварительная продажа в сфере криптокошельков в 2025 году. В монету $BEST инвестировали более 55 тысяч человек.
Приобрести монеты на пресейле можно до 12:00 UTC 28 ноября. Стоимость $BEST составляет $0,026015.
Перейти к пресейлу Best Wallet
28 ноября, в 15:00 UTC, стартует продажа токена на криптовалютной бирже KuCoin.
Источник: @kucoincom
Ключевые особенности и преимущества криптокошелька Best Wallet
Best Wallet – это мультивалютный некастодиальный кошелек, разработанный как для розничных пользователей, так и для инвесторов, управляющих серьезными криптовалютными портфелями.
Мобильное приложение безопасно и интуитивно понятно. Кошелек можно использовать для хранения, торговли, стейкинга или инвестирования в монеты с потенциалом роста.
Пользователи могут не только обменивать виртуальные активы, но и покупать их с помощью встроенных фиатных шлюзов. Для покупки криптомонет можно использовать банковские карты и переводы, Apple Pay и Google Pay.
Всего будет выпущено 10 миллиардов монет. Их владельцы смогут использовать $BEST для оплаты комиссий и участия в управлении проектом (DAO).
Обладание внутренними токенами дает ранний доступ к предварительным продажам новых перспективных криптостартапов. Тщательно отобранные новые монеты можно найти в разделе «Предстоящие токены».
Интеграция технологии Fireblocks MPC-CMP делает Best Wallet первым некастодиальным криптокошельком, использующим этот передовой стандарт безопасности. Приложение оснащено встроенными функциями двухфакторной аутентификации (2FA) и биометрической авторизации.
Возможность интеграции в приложение других криптокошельков позволяет создавать единый инвестиционный портфель и отслеживать все свои цифровые активы в режиме «одного окна».
Большой плюс кошелька – это сниженные комиссии за проведение операций. Уже скоро пользователи смогут оплачивать комиссии не в ETH и SOL, а в $BEST, что приведет к существенной экономии.
Будет в Best Wallet и раздел с актуальными данными о крипторынке. Владельцы кошелька смогут первыми узнавать о рыночных настроениях и растущих токенах. Обновление информации будет происходить в режиме реального времени.
Многие инвесторы смогли получить доход уже на стадии предварительной продажи, поместив приобретенные монеты в стейкинг. Именно на стадии пресейла APY был максимальным. Сейчас доходность за блокировку $BEST составляет 73% годовых.
Планируется выпуск дебетовой карты Best Card, обладатели которой смогут расплачиваться криптовалютой в магазинах. Карту можно будет добавить в Google и Apple Pay. Владельцы токена $BEST будут получать до 8% кешбэка.
Листинг токена $BEST на бирже KuCoin
Листинг монеты на криптобирже KuCoin произойдет 28 ноября в 15:00 UTC. Уже сейчас доступны депозиты. Для осуществления спотовой торговли будет использоваться пара BEST/USDT.
После старта торгов по криптомонете можно будет использовать торговые боты: DCA, Spot Grid, Infinity Grid и другие. Если у вас еще нет аккаунта, вы можете зарегистрироваться на бирже KuCoin прямо сейчас.
Как приобрести токены $BEST
Купить монеты до окончания предварительной продажи можно на официальном сайте Best Wallet. С 15:00 UTC 28 ноября $BEST можно будет приобрести на централизованной бирже KuCoin и в самом криптокошельке.
Скачать приложение Best Wallet можно в Google Play и Apple App Store.
Перейти к пресейлу Best Wallet