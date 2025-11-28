Coinspeaker

Согласно данным, опубликованным аналитической платформой Arkham Intelligence, в руках первой сотни крупнейших владельцев сосредоточена треть всех цифровых активов.

Топ-100 держателей владеют третью всех криптоактивов

Речь идет об огромной сумме, превышающей $1,2 трлн. Высокая концентрация виртуальных активов у небольшого количества держателей вызывает серьезные вопросы о децентрализации, которая является краеугольным камнем криптоиндустрии.

Кто входит в список крупнейших владельцев криптовалюты?

В него входят централизованные биржи, основатели блокчейн-проектов, а также традиционные финансовые институты. Присутствуют и неожиданные персонажи – хакеры. При составлении списка крупнейших владельцев криптовалюты аналитики платформы Arkham Intelligence рассматривали не отдельные кошельки, а целые кластеры адресов, предположительно находящиеся под единым контролем.

Методология платформы основывается на сложном анализе данных блокчейна. Алгоритмы, включая элементы машинного обучения, выявляют связи между адресами и транзакциями. Это позволяет с определенной долей вероятности устанавливать владельцев.

Топ-10

  1. Binance. Крупнейшая криптовалютная торговая площадка лидирует по объему активов на своих адресах. Их сумма оценивается в $191 млрд. Основная часть этих средств принадлежит клиентам биржи.
  2. Сатоши Накамото. Реальный создатель Биткоина до сих пор неизвестен. Многие считают, что главная криптовалюта была создана Сатоши Накамото. Его состояние в $95 млрд состоит из монет, добытых в первые дни работы сети. Эти средства никогда не перемещались с исходных адресов.
  3. Coinbase. Ведущая американская площадка управляет криптоактивами на $88 млрд. В отличие от Binance, она не публикует адреса кошельков и не использует механизм подтверждения резервов PoR. При этом компания предоставляет услуги хранения для крупных институциональных клиентов, включая BlackRock. Реальный объем средств под ее управлением может быть существенно выше.
  4. BlackRock. Выход крупнейшей в мире управляющей компании на криптовалютный рынок  стал знаковым событием. Портфель BlackRock в $78 миллиардов в основном обеспечен Биткоинами из спотового фонда ETF (IBIT). Фонд быстро стал лидером в США, привлекшим значительный капитал от институциональных инвесторов.
  5. Lido. Этот протокол ликвидного стейкинга представляет иной тип владения. Его $49 млрд – это не запасы собственных токенов, а активы пользователей, помещенные в стейкинг в сети Ethereum. Заблокированные монеты приносят доход своим реальным владельцам.
  6. Fidelity. Еще один пример традиционного финансового игрока, успешно освоившего нишу цифровых активов. Компания управляет криптоактивами на $40 млрд, предлагая кастодиальные услуги и свой собственный Биткоин-ETF.
  7. Strategy. Публичная компания Майкла Сэйлора последовательно накапливает ключевые монеты рынка с 2020 года. На ее балансе находится около 3,2% от всей эмиссии BTC. Хотя аналитики Arkham Intelligence оценили активы Strategy в $60 млрд, вероятно, что не все адреса компании были идентифицированы.
  8. Правительство США. Владения американских властей – это в основном конфискованные в ходе судебных разбирательств цифровые активы. Их сумма достигает $29 млрд.
  9. Aave. Ведущий протокол децентрализованного кредитования. Его $27 млрд – это средства пользователей, размещенные в пулах ликвидности для получения пассивного дохода. Сама платформа ежемесячно зарабатывает около $10 млн.
  10. OKX. Замыкает десятку крупнейших владельцев криптовалюты еще одна крупная биржа OKX с активами в $27 млрд. Как и Binance, она использует доказательства резервов (PoR) для подтверждения наличия криптоактивов.
Михаил Сычев
Михаил Сычев

Михаил работает в аналитике криптовалютного сектора на протяжении нескольких лет. Он подробно изучает блокчейн-технологии, механику DeFi-площадок и смежные финансовые модели. До перехода в цифровые активы он занимался финансовым планированием и анализировал инструменты классического рынка.

