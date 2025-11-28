Топ-100 держателей владеют третью всех криптоактивов

Речь идет об огромной сумме, превышающей $1,2 трлн. Высокая концентрация виртуальных активов у небольшого количества держателей вызывает серьезные вопросы о децентрализации, которая является краеугольным камнем криптоиндустрии.

Кто входит в список крупнейших владельцев криптовалюты?

В него входят централизованные биржи, основатели блокчейн-проектов, а также традиционные финансовые институты. Присутствуют и неожиданные персонажи – хакеры. При составлении списка крупнейших владельцев криптовалюты аналитики платформы Arkham Intelligence рассматривали не отдельные кошельки, а целые кластеры адресов, предположительно находящиеся под единым контролем.

Методология платформы основывается на сложном анализе данных блокчейна. Алгоритмы, включая элементы машинного обучения, выявляют связи между адресами и транзакциями. Это позволяет с определенной долей вероятности устанавливать владельцев.

Топ-10

Binance. Крупнейшая криптовалютная торговая площадка лидирует по объему активов на своих адресах. Их сумма оценивается в $191 млрд. Основная часть этих средств принадлежит клиентам биржи. Сатоши Накамото. Реальный создатель Биткоина до сих пор неизвестен. Многие считают, что главная криптовалюта была создана Сатоши Накамото. Его состояние в $95 млрд состоит из монет, добытых в первые дни работы сети. Эти средства никогда не перемещались с исходных адресов. Coinbase. Ведущая американская площадка управляет криптоактивами на $88 млрд. В отличие от Binance, она не публикует адреса кошельков и не использует механизм подтверждения резервов PoR. При этом компания предоставляет услуги хранения для крупных институциональных клиентов, включая BlackRock. Реальный объем средств под ее управлением может быть существенно выше. BlackRock. Выход крупнейшей в мире управляющей компании на криптовалютный рынок стал знаковым событием. Портфель BlackRock в $78 миллиардов в основном обеспечен Биткоинами из спотового фонда ETF (IBIT). Фонд быстро стал лидером в США, привлекшим значительный капитал от институциональных инвесторов. Lido. Этот протокол ликвидного стейкинга представляет иной тип владения. Его $49 млрд – это не запасы собственных токенов, а активы пользователей, помещенные в стейкинг в сети Ethereum. Заблокированные монеты приносят доход своим реальным владельцам. Fidelity. Еще один пример традиционного финансового игрока, успешно освоившего нишу цифровых активов. Компания управляет криптоактивами на $40 млрд, предлагая кастодиальные услуги и свой собственный Биткоин-ETF. Strategy. Публичная компания Майкла Сэйлора последовательно накапливает ключевые монеты рынка с 2020 года. На ее балансе находится около 3,2% от всей эмиссии BTC. Хотя аналитики Arkham Intelligence оценили активы Strategy в $60 млрд, вероятно, что не все адреса компании были идентифицированы. Правительство США. Владения американских властей – это в основном конфискованные в ходе судебных разбирательств цифровые активы. Их сумма достигает $29 млрд. Aave. Ведущий протокол децентрализованного кредитования. Его $27 млрд – это средства пользователей, размещенные в пулах ликвидности для получения пассивного дохода. Сама платформа ежемесячно зарабатывает около $10 млн. OKX. Замыкает десятку крупнейших владельцев криптовалюты еще одна крупная биржа OKX с активами в $27 млрд. Как и Binance, она использует доказательства резервов (PoR) для подтверждения наличия криптоактивов.