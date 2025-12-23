WEEX делает ставку на сильный старт: три бонуса для новых трейдеров

Криптобиржа WEEX представила новую бонусную кампанию для пользователей, которые только начинают работать с платформой.
Вместо стандартных приветственных акции биржа предлагает комплексную программу из трех этапов, охватывающую разные сценарии торговли – от первых сделок до высокооборотных стратегии на фьючерсах.
В рамках кампании пользователи могут получить приветственный купон на 10–100 USDT, депозитный бонус 20%, а также наградные выплаты за объем торговли фьючерсами до 8 900 USDT.
1-й этап: бонус за регистрацию без депозита
Программа начинается с простого шага. После регистрации на WEEX и привязки подтвержденных контактных данных пользователь получает купон 10–100 USDT, предназначенный для торговли фьючерсами.
Этот бонус не требует внесения собственных средств и позволяет сразу перейти к практике. Купон можно использовать для открытия позиции, оценки ликвидности и знакомства с торговым интерфеиcом платформы.
Важно: бонус доступен исключительно новым пользователям и должен быть активирован в течение 30 дней после регистрации. В отдельных случаях начисление может потребовать прохождения стандартной проверки личности.
2-й этап: депозит с увеличением на 20%
Для пользователей, готовых продолжить торговлю, WEEX предлагает депозитный бонус 20%. Механика проста: пополнение счета плюс выполнение минимального торгового оборота.
Размер бонуса фиксирован и зависит от уровня активности:
|Депозит
|Бонус
|100 USDT
|20 USDT
|500 USDT
|100 USDT
|1 000 USDT
|200 USDT
|3 000 USDT
|600 USDT
|6 000 USDT
|1 200 USDT
|10 000 USDT
|2 000 USDT
Бонус начисляется после выполнения условии и не содержит скрытых коэффициентов или плавающих ставок.
Почему это выгодно
Четкие уровни и понятные требования делают программу удобной для планирования. Пользователь заранее понимает, какой объем торговли потребуется для получения конкретного бонуса.
3-й этап: награды за объем торговли
Заключительная часть кампании ориентирована на активных фьючерсных трейдеров. WEEX выплачивает фиксированные награды в USDT при достижении определенных объемов торговли:
|Объем торговли фьючерсами
|Награда
|10 млн USDT
|1 000 USDT
|50 млн USDT
|1 500 USDT
|100 млн USDT
|3 000 USDT
|200 млн USDT
|5 500 USDT
|300 млн USDT
|8 000 USDT
|400 млн USDT
|8 900 USDT
Каждый бонус предоставляется один раз после достижения соответствующего объема.
Такая модель поощрения характерна для бирж с высокой ликвидностью и рассчитана на трейдеров, работающих с крупными позициями и активными стратегиями.
Прозрачность, безопасность и региональные ограничения
WEEX подчеркивает, что все условия кампании опубликованы заранее. Бонусная программа действует в рамках стандартных процедур KYC и обеспечена резервами 1 000 BTC по модели Proof-of-Reserves.
Примечание: участие в акции недоступно для пользователей из ряда юрисдикции, включая Бангладеш, Нигерию, Уругвай, Шри-Ланку, Кипр, Индонезию и Таиланд.
Что в результате?
Новая бонусная кампания WEEX выстроена как последовательный путь для трейдера: от первых сделок без депозита до серьезных наград за торговый объем.
Такой подход делает программу интересной как для начинающих трейдеров, так и для опытных участников фьючерсного рынка, которые ищут дополнительные стимулы для активной торговли.