WEEX делает ставку на сильный старт: три бонуса для новых трейдеров

Криптобиржа WEEX представила новую бонусную кампанию для пользователей, которые только начинают работать с платформой.

Вместо стандартных приветственных акции биржа предлагает комплексную программу из трех этапов, охватывающую разные сценарии торговли – от первых сделок до высокооборотных стратегии на фьючерсах.

В рамках кампании пользователи могут получить приветственный купон на 10–100 USDT, депозитный бонус 20%, а также наградные выплаты за объем торговли фьючерсами до 8 900 USDT.

1-й этап: бонус за регистрацию без депозита

Программа начинается с простого шага. После регистрации на WEEX и привязки подтвержденных контактных данных пользователь получает купон 10–100 USDT, предназначенный для торговли фьючерсами.

Этот бонус не требует внесения собственных средств и позволяет сразу перейти к практике. Купон можно использовать для открытия позиции, оценки ликвидности и знакомства с торговым интерфеиcом платформы.

Важно: бонус доступен исключительно новым пользователям и должен быть активирован в течение 30 дней после регистрации. В отдельных случаях начисление может потребовать прохождения стандартной проверки личности.

2-й этап: депозит с увеличением на 20%

Для пользователей, готовых продолжить торговлю, WEEX предлагает депозитный бонус 20%. Механика проста: пополнение счета плюс выполнение минимального торгового оборота.

Размер бонуса фиксирован и зависит от уровня активности:

Депозит Бонус 100 USDT 20 USDT 500 USDT 100 USDT 1 000 USDT 200 USDT 3 000 USDT 600 USDT 6 000 USDT 1 200 USDT 10 000 USDT 2 000 USDT

Бонус начисляется после выполнения условии и не содержит скрытых коэффициентов или плавающих ставок.

Почему это выгодно

Четкие уровни и понятные требования делают программу удобной для планирования. Пользователь заранее понимает, какой объем торговли потребуется для получения конкретного бонуса.

3-й этап: награды за объем торговли

Заключительная часть кампании ориентирована на активных фьючерсных трейдеров. WEEX выплачивает фиксированные награды в USDT при достижении определенных объемов торговли:

Объем торговли фьючерсами Награда 10 млн USDT 1 000 USDT 50 млн USDT 1 500 USDT 100 млн USDT 3 000 USDT 200 млн USDT 5 500 USDT 300 млн USDT 8 000 USDT 400 млн USDT 8 900 USDT

Каждый бонус предоставляется один раз после достижения соответствующего объема.

Такая модель поощрения характерна для бирж с высокой ликвидностью и рассчитана на трейдеров, работающих с крупными позициями и активными стратегиями.

Прозрачность, безопасность и региональные ограничения

WEEX подчеркивает, что все условия кампании опубликованы заранее. Бонусная программа действует в рамках стандартных процедур KYC и обеспечена резервами 1 000 BTC по модели Proof-of-Reserves.

Примечание: участие в акции недоступно для пользователей из ряда юрисдикции, включая Бангладеш, Нигерию, Уругвай, Шри-Ланку, Кипр, Индонезию и Таиланд.

Что в результате?

Новая бонусная кампания WEEX выстроена как последовательный путь для трейдера: от первых сделок без депозита до серьезных наград за торговый объем.

Такой подход делает программу интересной как для начинающих трейдеров, так и для опытных участников фьючерсного рынка, которые ищут дополнительные стимулы для активной торговли.