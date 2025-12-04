Почему криптовалюта начала расти: мнение аналитиков

Крипторынок сегодня растет убедительнее, чем вчера. Краткая сводка по итогам вчерашнего дня:

Капитализация подскочила на 7,4% до $3.24 трлн.

95 монет из топ-100 оказались в плюсе за сутки.

Общий объем торгов составил $189 млрд.

Компания Vanguard снова открыла доступ к BTC-ETF для своих более чем 50 миллионов клиентов. Аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас считает, что это может стать катализатором роста. За счет этого Биткоин может начать подниматься до $100 000 по мере приближения 2026 года.

Кроме того, Великобритания официально признала криптовалюты и стейблкоины имуществом. Законопроект Property (Digital Assets etc) получил королевскую санкцию. С одобрением короля Чарльза цифровые активы теперь защищены правом собственности.

«Это дает цифровым активам гораздо более ясную правовую базу, особенно при доказательстве права собственности или возврате токенов после мошенничества», – заявила торговая ассоциация CryptoUK.

“Впечатляющее восстановление”

Все топ-10 криптовалют по капитализации выросли:

Bitcoin +7% до $92 992 (самый скромный рост),

Ethereum +9.1% до $3 055 (третий по силе),

Лидер роста Solana – у него +12.1% до $141,

Dogecoin показал рост на 11.3% до $0.1506,

Tron вырос всего на 0.8% до $0.2801

В топ-100 результаты следующие:

Актив Sui +30.8% до $1.75

Chainlink +19.6% до $14.41

LEO Token упал на 4.3% до $9.42

MemeCore потерял 3.7% и опустился до $1.33.

Ник Пакрин, инвестиционный аналитик и со-основатель Coin Bureau, заявил, что Биткоин показал “поразительное восстановление” за последние 24 часа. По его словам, это результат “идеального набора позитивных новостей”. Наконец, чаша весов склонилась в пользу быков.

Во-первых, Vanguard наконец сняла давний запрет на покупку Bitcoin-ETF.

“Даже самые яростные противники крипты уступают давлению инвесторов”, – говорит Пакрин.

Во-вторых, Bank of America теперь рекомендует выделять 1-4% портфеля на криптоактивы. Это может принести рынку до $700 млрд дополнительной ликвидности. Хотя аналитики говорят, что не все трейдеры и компании последуют этой рекомендации и станут добавлять криптвалюты в свои портфели.

В-третьих, появилось все больше признаков того, что Кевин Хассетт станет новым председателем Федеральной резервной системы США. Эта новость вдохновляет криптоэнтузиастов, так как Хассет – известный сторонник крипты и более мягкой монетарной политики.

“Поскольку снижение ставки 10 декабря уже почти полностью заложено в цену, внимание рынка смещается на ожидания по 2026 году. И Хассетт был бы для рынков крайне приятным назначением”, – поясняет Пакрин.

Биткоин начал расти: инвесторы в предвкушении

На фоне этого Биткоин уверенно поднялся к важному уровню – $93 000-$95 000. Стоит сказать, что он уже отрабатывал его как зону сопротивления в апреле. Если BTC сможет пробить этот диапазон, он снова попытается протестировать отметку $100 000. Также важно следить за 50-недельной SMA, которая сейчас проходит в районе $102 000.

“Все зависит от того, смогут ли американские покупатели удержать импульс после открытия Нью-Йорка”, – добавляет Пакрин.

Он отмечает, что позитивно и то, что BTC удержался выше поддержки на $82 000 и пробил $89 000 – уровень средней цены покупки для всех держателей ETF.

“Мы еще не вышли из зоны риска, но декабрь вполне может оказаться гораздо сильнее предыдущего месяца. И шанс на новогоднее ралли явно остается”, – подытожил аналитик.

