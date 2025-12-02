Запущена сеть для дешевых ИИ-вычислений Cocoon

Запуск распределенной сети Cocoon

«Свершилось. Наша децентрализованная вычислительная сеть Cocoon работает. Первые запросы пользователей на ИИ уже обрабатываются Cocoon, причем со 100% конфиденциальностью. Участники сети, предоставившие свои графические процессоры, уже зарабатывают монеты TON», – написал Павел Дуров в своем аккаунте в Telegram.

Проект Cocoon запущен как распределенная среда для выполнения ИИ-операций по более низкой стоимости. Речь идет не о классическом дата-центре, а о сети, собранной из разрозненных устройств. Подключение организовано через открытый протокол. Доступ к вычислениям получает любой участник.

Как устроена архитектура сети

Архитектура Cocoon строится на распределении нагрузки между владельцами видеокарт. Их вычислительные модули подключаются к общей среде и удаленно выполняют задачи.

Пользователь получает результат, вычисление которого проходит на сторонних мощностях. При этом основные задачи сети – это обработка массивов данных и выполнение ИИ-вычислений. Cocoon упрощает доступ к нейросетевым алгоритмам, давая практически любому желающему возможность использования ИИ.

Расчетная модель и роль TON

Система работает на базе инфраструктуры блокчейн-платформы TON. Владельцы мощных графических процессоров предоставляют свободные мощности в аренду и получают вознаграждение за их фактическое использование.

Разработчики оплачивают аренду оборудования токенами Toncoin, который является одной из ключевых монет рынка. Плата начисляется только за выполненные операции. Объем подключенного оборудования постоянно меняется. При росте спроса подключается больше узлов. При снижении – часть отключается.

Все операции внутри Cocoon проходят в зашифрованном виде. Прямого доступа к данным со стороны владельцев оборудования нет. Централизованное хранилище отсутствует. Это заметно снижает риски утечки и неконтролируемого использования информации.

Цели запуска и возможная интеграция

Ключевая задача сети – сделать вычислительные ресурсы доступнее для стартапов и малых команд. Такие проекты часто не закладывают в бюджет собственные серверные мощности. Cocoon создает альтернативную инфраструктуру аренды вычислительных мощностей.

Павел Дуров также озвучил планы интеграции Cocoon с Telegram. Часть функций мессенджера, включая обработку аудио и поддержку ботов, может быть выведена в эту сеть.