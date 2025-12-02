Новый токен Best Wallet (BEST) вышел на централизованные биржи MEXC и KuCoin и сразу привлек внимание рынка. С момента старта торгов цена резко подскочила, поскольку инвесторы начали активно выкупать нативный актив стремительно развивающегося некастадиального криптокошелька.

Торги на MEXC стартовали 28 ноября в 14:00 по UTC, а на KuCoin – в 15:00 по UTC. На Uniswap ранний объем торгов быстро подскочил до $1 млн, а полностью разводненная капитализация достигла $100,28 млн.

ICO BEST завершилось 28 ноября, после чего участники предпродажи смогли получить свои токены. Проект привлек более $18 млн от 55 тысяч ранних инвесторов, став самым крупным пресейлом года среди новых криптокошельков.

С момента начала торгов на MEXC стоимость BEST выросла на 74%.

Ликвидность, листинги и рост активности

На децентрализованных биржах ликвидность в паре BEST/WETH заблокирована на год и сейчас оценивается в $541 000. Токен уже появился на крупнейшем криптосервисе CoinGecko, где его стоимость выросла на 18% с момента листинга. За последние сутки подъем составил 8%.

Этот функциональный токен задает новую волну криптопроектов, которые делают упор на реальную пользу, а не пытаются гнаться за пустой и мимолетной вирусностью мем-монет.

Best Wallet работает в мультичейн-формате, использует передовые технологии безопасности (Fireblocks MPC-CMP) и предлагает одни из самых низких комиссий за свопы в индустрии.

Отдельного внимания заслуживает раздел “Upcoming Tokens”. Там представлена подборка токенов, которые еще не вышли на рынок и дают пользователям доступ к ранним, потенциально прибыльным возможностям. Команда также готовит запуск деривативной биржи и дебетовой карты с вознаграждениями в BEST.

Преимущества раннего доступа для держателей BEST

Владельцы токена BEST получат бонусы, что еще больше усиливает ценность нативного актива кошелька. Вот что предлагают:

Приоритетный доступ к Best Card. Возможность тратить крипту напрямую из приложения без задержек и конверсий. Ранние держатели получают вход первыми. Гарантированное место в белом списке на получение физической Best Card. Карты отправят первым держателям BEST – бесплатно. Достаточно просто держать токен. Повышенные уровни кэшбэка. Ранний стейкинг открывает доступ к максимальным бонусам.

🔥 Attention $BEST Holders! Early Access Perks Are Here. 🔥 If you hold your tokens until the Best Card officially launches, you’ll unlock an exclusive suite of early-access benefits reserved for our most committed community members: 1️⃣ Priority Access to the Best Card

Start… pic.twitter.com/VR8qxMHJ0g — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 28, 2025

Дополняют картину новые партнерства в DeFi и iGaming, расширяющие экосистему и функциональность Best Wallet. Приложение стремительно превращается в универсальный криптоинструмент, которому найдется место в арсенале любого пользователя Web3.

После MEXC и KuCoin – Binance и Coinbase?

KuCoin и MEXC занимают 8 и 9 места в мировом рейтинге криптобирж CoinGecko. Теперь внимание рынка приковано к следующему шагу – сможет ли BEST попасть на крупнейшие площадки Binance и Coinbase. Листинг на топовых биржах может обеспечить мощный приток ликвидности, тем более что запуск проекта совпал с восстановлением индустрии.

Лучшие монеты рынка, включая Биткоин, поднимаются после паузы, которая возникла из-за сомнений в скором снижении ставки ФРС. Однако заявления представителей органов, в частности Джона Уильямса, снова усилили ожидания, что политика регулятора станет мягче. Для крипторынка это позитивный сигнал, а для новых проектов вроде BEST – особенно.

Биткоин уже торгуется по $92 000 и может вновь подняться выше $100 000, что усиливает бычьи настроения в отношении BEST.

Награды и акции от KuCoin и MEXC

Динамику рынка подогревают щедрые бонусные программы бирж. KuCoin раздает 1 250 000 BEST (акция завершается 7 декабря).

🔥 @BestWalletHQ Listing Campaign, 1,250,000 $BEST to win! • Activity 1: Complete GemSlot tasks to share 1,000,000 #BEST.

• Activity 2: Invite users to trade and share 250,000 BEST. Campaign runs from Nov 28 to Dec 7 (UTC). More details below⬇️ — KuCoin (@kucoincom) November 28, 2025

MEXC, в свою очередь, проводит раздачу 1 200 000 BEST и 45 000 USDT до 4 декабря.

Покупатели пресейла получили дополнительный повод радоваться удачным вложениями, но и новые участники рынка могут занять выгодную позицию, пока остальные еще не обратили внимание на токен.

Уверенный рост аудитории Best Wallet

Best Wallet делает ставку не на пустой хайп, а на реальный рост. Приложение доступно на Android и iOS и уже преодолело отметку в 500 000 пользователей. Около 250 000 из них пользуются инструментом ежемесячно, что является высоким показателем удержания для Web3-кошельков.

Токен BEST полностью готов к рождественскому ралли, так что, вероятно, не стоит упускать шанс получить солидную доходность к концу года.

Купить BEST можно напрямую через приложение Best Wallet, доступное в Google Play и Apple App Store. Другой вариант – перейти на KuCoin или MEXC, если удобнее пользоваться централизованной биржей.