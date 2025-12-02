Влада Анисимова уже более пяти лет в крипте: анализирует рынок, изучает тренды и тестирует новейшие блокчейн-решения. Влада умеет просто объяснять сложное и регулярно делится полезными находками с аудиторией.
Новый токен Best Wallet (BEST) вышел на централизованные биржи MEXC и KuCoin и сразу привлек внимание рынка. С момента старта торгов цена резко подскочила, поскольку инвесторы начали активно выкупать нативный актив стремительно развивающегося некастадиального криптокошелька.
Торги на MEXC стартовали 28 ноября в 14:00 по UTC, а на KuCoin – в 15:00 по UTC. На Uniswap ранний объем торгов быстро подскочил до $1 млн, а полностью разводненная капитализация достигла $100,28 млн.
ICO BEST завершилось 28 ноября, после чего участники предпродажи смогли получить свои токены. Проект привлек более $18 млн от 55 тысяч ранних инвесторов, став самым крупным пресейлом года среди новых криптокошельков.
С момента начала торгов на MEXC стоимость BEST выросла на 74%.
Ликвидность, листинги и рост активности
На децентрализованных биржах ликвидность в паре BEST/WETH заблокирована на год и сейчас оценивается в $541 000. Токен уже появился на крупнейшем криптосервисе CoinGecko, где его стоимость выросла на 18% с момента листинга. За последние сутки подъем составил 8%.
Этот функциональный токен задает новую волну криптопроектов, которые делают упор на реальную пользу, а не пытаются гнаться за пустой и мимолетной вирусностью мем-монет.
Best Wallet работает в мультичейн-формате, использует передовые технологии безопасности (Fireblocks MPC-CMP) и предлагает одни из самых низких комиссий за свопы в индустрии.
Отдельного внимания заслуживает раздел “Upcoming Tokens”. Там представлена подборка токенов, которые еще не вышли на рынок и дают пользователям доступ к ранним, потенциально прибыльным возможностям. Команда также готовит запуск деривативной биржи и дебетовой карты с вознаграждениями в BEST.
Преимущества раннего доступа для держателей BEST
Владельцы токена BEST получат бонусы, что еще больше усиливает ценность нативного актива кошелька. Вот что предлагают:
- Приоритетный доступ к Best Card. Возможность тратить крипту напрямую из приложения без задержек и конверсий. Ранние держатели получают вход первыми.
- Гарантированное место в белом списке на получение физической Best Card. Карты отправят первым держателям BEST – бесплатно. Достаточно просто держать токен.
- Повышенные уровни кэшбэка. Ранний стейкинг открывает доступ к максимальным бонусам.
🔥 Attention $BEST Holders! Early Access Perks Are Here. 🔥
If you hold your tokens until the Best Card officially launches, you’ll unlock an exclusive suite of early-access benefits reserved for our most committed community members:
1️⃣ Priority Access to the Best Card
Start… pic.twitter.com/VR8qxMHJ0g
— Best Wallet (@BestWalletHQ) November 28, 2025
Дополняют картину новые партнерства в DeFi и iGaming, расширяющие экосистему и функциональность Best Wallet. Приложение стремительно превращается в универсальный криптоинструмент, которому найдется место в арсенале любого пользователя Web3.
После MEXC и KuCoin – Binance и Coinbase?
KuCoin и MEXC занимают 8 и 9 места в мировом рейтинге криптобирж CoinGecko. Теперь внимание рынка приковано к следующему шагу – сможет ли BEST попасть на крупнейшие площадки Binance и Coinbase. Листинг на топовых биржах может обеспечить мощный приток ликвидности, тем более что запуск проекта совпал с восстановлением индустрии.
Лучшие монеты рынка, включая Биткоин, поднимаются после паузы, которая возникла из-за сомнений в скором снижении ставки ФРС. Однако заявления представителей органов, в частности Джона Уильямса, снова усилили ожидания, что политика регулятора станет мягче. Для крипторынка это позитивный сигнал, а для новых проектов вроде BEST – особенно.
Биткоин уже торгуется по $92 000 и может вновь подняться выше $100 000, что усиливает бычьи настроения в отношении BEST.
Награды и акции от KuCoin и MEXC
Динамику рынка подогревают щедрые бонусные программы бирж. KuCoin раздает 1 250 000 BEST (акция завершается 7 декабря).
🔥 @BestWalletHQ Listing Campaign, 1,250,000 $BEST to win!
• Activity 1: Complete GemSlot tasks to share 1,000,000 #BEST.
• Activity 2: Invite users to trade and share 250,000 BEST.
Campaign runs from Nov 28 to Dec 7 (UTC).
More details below⬇️
— KuCoin (@kucoincom) November 28, 2025
MEXC, в свою очередь, проводит раздачу 1 200 000 BEST и 45 000 USDT до 4 декабря.
🔔 MEXC New Listing
‣ $BEST @BestWalletHQ
‣ $BEST/USDT Trading: Nov 28, 2025, 14:00 (UTC)
‣ Deposit: Opened
👇Join the $BEST Airdrop+ to share 1,200,000 $BEST & 45,000 $USDT!https://t.co/esHlv4BOnf pic.twitter.com/d71NoTNV5Z
— MEXC_Listings (@MEXC_Listings) November 27, 2025
Покупатели пресейла получили дополнительный повод радоваться удачным вложениями, но и новые участники рынка могут занять выгодную позицию, пока остальные еще не обратили внимание на токен.
Уверенный рост аудитории Best Wallet
Best Wallet делает ставку не на пустой хайп, а на реальный рост. Приложение доступно на Android и iOS и уже преодолело отметку в 500 000 пользователей. Около 250 000 из них пользуются инструментом ежемесячно, что является высоким показателем удержания для Web3-кошельков.
Токен BEST полностью готов к рождественскому ралли, так что, вероятно, не стоит упускать шанс получить солидную доходность к концу года.
Купить BEST можно напрямую через приложение Best Wallet, доступное в Google Play и Apple App Store. Другой вариант – перейти на KuCoin или MEXC, если удобнее пользоваться централизованной биржей.