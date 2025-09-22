أبرز النقاط

أعلنت منصة الكريبتو Bybit عن تعاون جديد مع بنك قطر الوطني (QNB) وشركة DMZ Finance لإطلاق صندوق سوق نقدي مشفر باسم QCDT. هذا الصندوق سيكون متاحًا كأصل ضماني على منصة Bybit.

ووفقًا للبيان الرسمي، يمكن أن يفتح الصندوق مجال اقتراض إضافي يصل إلى مليار دولار للمستثمرين المؤسسيين. ويستهدف الصندوق شركات التمويل التقليدي إلى جانب المؤسسات العاملة في تداول العملات المشفرة.

ويتم الترويج للصندوق كأول منتج من نوعه يحصل على موافقة من هيئة الخدمات المالية في دبي، لكن لم يُنشر أي تأكيد رسمي على موقع الهيئة حتى الآن.

يعتمد صندوق QCDT على سندات الخزانة الأميركية، بينما يتولى بنك قطر الوطني إدارة الأصول بصفته أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع تقديم خدمات الحفظ من جانب ستاندرد تشارترد بنك.

سندات خزانة مُرمّزة للاستخدام المؤسسي

علّق مسؤولو الشركات على الشراكة الجديدة. حيث قالت يويي وانغ من Bybit إن التعاون يعزز دور المنصة كجسر يربط بين عالم المال التقليدي والاقتصاد الرقمي.

أما سيلاس لي من بنك قطر الوطني فأوضح أن ترميز الأصول الواقعية مثل سندات الخزانة يمنح المستثمرين أدوات أقوى. وأضاف ناثان ما من DMZ Finance أن المشروع سيسهّل وصول المستثمرين التقليديين إلى هذه الفئة من الأصول.

تأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة تحركات تركز على منطقة الشرق الأوسط. فقد ذكرت Coinspeaker مؤخرًا أن شبكة Polygon دخلت في تعاون مع Cypher Capital لتوسيع وجودها في المنطقة، عبر صفقة تحصل فيها الشركة الاستثمارية على حصة كبيرة من عملة POL الخاصة بـPolygon لتوفير فرص استثمار وعوائد مهيكلة للمستثمرين المؤسسيين.

كما شهد السوق نشاطًا متزايدًا في مجال ترميز الأصول الواقعية. ففي سوق الأسهم، أطلقت Ondo Global Markets أكثر من 100 سهم مُرمّز على شبكة إيثريوم للمستثمرين خارج الولايات المتحدة. وفي سوق السندات المُرمّزة. أظهر تقرير منفصل أن Polygon تتصدر المشهد عالميًا بأصول تتجاوز 1.1 مليار دولار، ما يمنحها حصة قدرها 62% من السوق.