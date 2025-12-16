شركة American Bitcoin ترفع حيازتها من بيتكوين إلى 500 مليون دولارًا بينما ينخفض سعر البيتكوين دون 90,000

أهم النقاط

اشترت شركة American Bitcoin المدعومة من ترامب 261 بيتكوين، لترتفع الاحتياطيات الإجمالية إلى 5,044 بيتكوين بقيمة تقارب 450 مليون دولار.

تحتل الشركة الآن المرتبة 21 ضمن قائمة Bitcoin 100 لأكبر الشركات المالكة لبيتكوين، متأخرة عن Semler Scientific بفارق 4 بيتكوين فقط.

تراجع سهم الشركة بنسبة 64٪ خلال الشهر الماضي بعد طرح أسهم الاكتتاب الخاص قبل الاندماج في الأسواق العامة.

رفعت American Bitcoin Corp حيازتها من بيتكوين بإضافة 261 بيتكوين، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 5,044 بيتكوين. وجاءت عملية الشراء الأخيرة في وقت جرى فيه تداول بيتكوين قرب مستوى 89,700 دولار، ما قدّر قيمة حيازة الشركة بأكثر من 450 مليون دولار.

وتحتل شركة التعدين والتجميع المدعومة من ترامب المرتبة 21 ضمن قائمة أكبر الشركات المالكة لبيتكوين، مباشرة خلف Semler Scientific التي تمتلك 5,048 بيتكوين، ما يضع American Bitcoin على مسافة قريبة جدًا من دخول قائمة العشرين الأوائل.

مشروع عائلة ترامب في بيتكوين يتقدم في ترتيب الحيازات رغم تراجع السهم

أكدت الشركة أحدث عملية شراء عبر منشور على منصة “إكس” يوم الاثنين، موضحة أن حيازتها من بيتكوين أصبحت الآن أعلى من حيازات منصات وشركات معروفة مثل Gemini وGameStop.

Another milestone unlocked! We’ve passed ProCap Financial in BTC holdings. All respect to @APompliano and team. A little friendly competition makes the climb even better! pic.twitter.com/gq9H4axMof — American Bitcoin (@ABTC) December 15, 2025

تحظى شركة American Bitcoin بدعم دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، اللذين أسّسا الشركة في مارس 2025. ويملك الشقيقان نحو 20٪ من الشركة، بينما تسيطر Hut 8 Corp على الحصة الأكبر. وتعمل الشركة كمشروع خاص مدعوم عائليًا، ولا تُعد استثمارًا تابعًا للحكومة الأمريكية.

ضغط على السهم وتراكم استراتيجي وسط تقلبات السوق

سجّل سهم American Bitcoin Corp ارتفاعًا طفيفًا في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، قبل أن يتراجع بنسبة 4٪ مع هبوط سعر بيتكوين إلى نحو 85,600 دولار. ورغم ذلك، يواجه السهم ضغوطًا مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ انخفض بنحو 64٪ خلال الشهر الماضي.

وجاء هذا التراجع بعد طرح أسهم الاكتتاب الخاص قبل الاندماج في السوق العامة، وهو ما شكّل عبئًا واضحًا على أداء السهم، رغم النمو المتواصل في خزانة الشركة من بيتكوين.

تُعد American Bitcoin واحدة من عدة مشاريع كريبتو مرتبطة بعائلة ترامب خلال عام 2025، إلى جانب عملة $TRUMP الميمية ومنصة World Liberty Financial للتمويل اللامركزي، المملوكة جزئيًا للرئيس ترامب. وقد ساعدت هذه الارتباطات في تعزيز الظهور السوقي وتسهيل الوصول إلى رأس المال، مع بقائها منفصلة عن أي مبادرات مدعومة حكوميًا.

ومع أحدث عمليات التراكم، تواصل شركة American Bitcoin ترسيخ موقعها كحامل طويل الأجل لعملة بيتكوين، عبر توسيع احتياطياتها بشكل مدروس خلال فترات هبوط السوق.

وفي السياق ذاته، عادت شركة Strategy، أكبر شركة مالكة لبيتكوين، إلى الشراء يوم الاثنين، إذ استحوذت على 10,645 بيتكوين بقيمة 980 مليون دولار، في أكبر صفقة لها منذ 29 يوليو حين أعلنت شراءً بقيمة 2.5 مليار دولار. ومع وصول مشتريات الشركة هذا الشهر إلى 21,268 بيتكوين، يواصل نشاط الشركة بقيادة مايكل سايلور تعزيز قناعة المؤسسات بالاحتفاظ طويل الأجل بعملة بيتكوين.