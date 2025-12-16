إطلاق شركة Crypto.com لمنصة تنبوء بحركة الأسواق بالتعاون مع ERShares وSignal Markets

أهم النقاط

تجمع الشراكة بين خبرة ERShares البحثية ونماذج الاحتمالات المتقدمة لدى Signal Markets، بهدف تقديم ذكاء سوقي شامل لأسواق التنبؤ.

تنضم شركة Crypto.com إلى قادة الصناعة كعضو مؤسس في تحالف يدعو إلى شفافية أسواق التنبؤ وتوفير الحماية التنظيمية لها.

تعتمد المنصة على بيانات المستخدمين المباشرة إلى جانب المؤشرات التقليدية، لتقديم رؤى فورية حول منظومة التنبؤات سريعة النمو.

دخلت شركة Crypto.com في شراكة استراتيجية مع شركة الحلول الاستثمارية ERShares وشركة التحليلات المالية Signal Markets لتطوير وإطلاق منصة عالمية للتنبوء بالأسواق المالية.

تركّز الشراكة على بناء تجربة موحّدة لأسواق التنبؤ لمستخدمي Crypto.com. ووفقًا لبيان صحفي صدر في 15 ديسمبر، ستتولى ERShares مسؤولية دمج المعلومات، وتصميم الأبحاث، وإنتاج برامج البودكاست، وتوزيع المحتوى الإعلامي، بينما ستوفر Signal Markets محرك التحليلات الذي يشغّل نماذج الاحتمالات، وتصميم البيانات، وبنية التوقعات المعتمدة في المنصة.

ذكاء مخصص لأسواق التنبؤ

تشهد أسواق التنبؤ مرحلة نضج واضحة، مدفوعة بتخفيف القيود الحكومية في عدة دول، إلى جانب تزايد تبنيها من قبل المستخدمين والمؤسسات، ما أدى إلى دمجها بشكل أوسع داخل مجتمعات العملات الرقمية والتكنولوجيا.

قبل سنوات قليلة فقط، كانت الوضعية القانونية لهذه الأسواق غير محسومة في كثير من المناطق. أما اليوم، ومع اقتراب نهاية عام 2025، بات من الواضح أن منصات تداول التنبؤ القائمة على التوكنات أصبحت واقعًا مستقرًا. ووفقًا لما ذكره موقع Coinspeaker مؤخرًا، بدأت حتى Google بدمج بيانات أسواق التنبؤ من منصتي Polymarket وKalshi مباشرة ضمن نتائج البحث.

قد يشكل تطوير منصات تحليلات عميقة وفورية، مثل المنصة المرتقبة من Crypto.com وERShares وSignal Markets، دفعة قوية لقطاع العملات الرقمية ككل. فمعظم منصات التحليل الحالية تعتمد أساسًا على بيانات المؤشرات والمجمّعات، بينما تستطيع Crypto.com الجمع بين هذه الإشارات والبيانات الخام القادمة مباشرة من مستخدمي أسواق التنبؤ، ما يمنحها وشركاءها رؤية مباشرة من داخل السوق نفسه.

أُعلن مؤخرًا عن انضمام Crypto.com كعضو مؤسس في تحالف أسواق التنبؤ (Coalition for Prediction Markets)، الذي يضم شركات مثل Kalshi وRobinhood وCoinbase وUnderdog. ووفقًا لمنشور بتاريخ 11 ديسمبر على منصة X، أُنشئ هذا التحالف بهدف “تمثيل صوت أسواق التنبؤ في مواجهة جماعات الضغط التقليدية المعادية”، إضافة إلى “حماية الشفافية ونزاهة السوق ومعايير حماية العملاء التي يقوم عليها هذا القطاع”.