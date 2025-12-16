إطلاق أول مجمع RWA لحقوق البث الكروي على “شبكة Chiliz” يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الرياضي

أهم النقاط

يحوّل التجمّع الجديد لأصول RWA عائدات بث كرة القدم والرعاية إلى أدوات على السلسلة، يمكن الوصول إليها عبر بنية Chiliz Chain.

تشغّل Chiliz سلسلة بلوكشين متوافقة مع EVM تخدم أكثر من 70 ناديًا رياضيًا كبيرًا، عبر رموز المشجعين وNFTs وأدوات تفاعل Web3.

يتداول رمز CHZ عند 0.0307 دولار، مسجّلًا تراجعًا بنحو 6% خلال 24 ساعة، مع تقييم الأسواق لإطلاق قطاع RWA الرياضي الجديد.

أطلقت شركة Decentral ما تصفه بأنه أول تجمّع لأصول العالم الحقيقي (RWA) لحقوق بث كرة القدم على Chiliz Chain، في خطوة توسّع بها الشبكة الرياضية نحو تدفقات نقدية مُرمّزة مرتبطة بصفقات البث. وأضافت هذه الخطوة بُعدًا جديدًا لأسواق رأس المال داخل منظومة Chiliz، التي اعتمدت سابقًا بشكل أساسي على رموز المشجعين وتطبيقات SportFi.

تجمع المنصة الجديدة عائدات حقوق الإعلام الكروي في أدوات على السلسلة، تتيح للمستثمرين الوصول إليها عبر بنية Chiliz Chain. ويستهدف المنتج تدفقات نقدية رياضية مثل إيرادات البث والرعاية، ويقدّمها كأصول RWA مُدرّة للعائد ضمن إطار مُصرّح به يركّز على الامتثال التنظيمي، وفقًا للإعلان.

📣 The first RWA-oriented protocol providing liquidity for financing football media rights operations on Chiliz Chain is now live. Powered by @usedecentral, SportFi enters a new era. ⚡ pic.twitter.com/stQ65clVJx — Chiliz – The Sports Blockchain (@Chiliz) December 15, 2025

يندرج هذا الإطلاق ضمن توجّه أوسع تتبناه Chiliz لفتح مسار جديد لأصول العالم الحقيقي الرياضية (Sports RWA)، يشمل أدوات مثل سندات مشاركة الإيرادات المُرمّزة، وهياكل عوائد طويلة الأجل مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية الرياضية، وذلك وفقًا لما ورد على موقع الشركة وإطلاقاتها الأخيرة.

ومن خلال طرح هذه الأدوات، تسعى Chiliz وDecentral إلى توفير قنوات تمويل إضافية للأندية وحاملي الحقوق، وفي الوقت نفسه إتاحة فرص للمستثمرين من داخل منظومة الكريبتو للوصول إلى تدفقات دخل مرتبطة بكرة القدم.

دور Chiliz في عالم الـ Web3 الرياضي

تشغّل Chiliz سلسلة بلوكشين من الطبقة الأولى (Layer-1) متوافقة مع EVM، ومصمّمة خصيصًا لخدمة المؤسسات الرياضية. وتدعم السلسلة منتجات تفاعل المشجعين مثل رموز Socios وتطبيقات SportFi، مع شراكات تضم أكثر من 70 ناديًا وبطولة كبرى. وتتيح الشبكة مكافآت جماهيرية مُرمّزة، وإطلاقات NFT، وتجارب على السلسلة مبنية حول علامات رياضية قائمة.

وبعيدًا عن رموز المشجعين، تدعم Chiliz Chain أسواق NFT، وبرامج ولاء Web3، وحاليًا توطين أصول العالم الحقيقي (RWA) لتذاكر المباريات، والمقتنيات، وحقوق مُدرّة للدخل في المجال الرياضي. ويهدف هذا التخصّص إلى جذب الأندية والرعاة وحاملي الحقوق الراغبين في حلول تمويل أو تفاعل قائمة على البلوكشين، دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية من الصفر.

تراجع CHZ بنسبة 6% وسط ضغوط بيع محدودة

يتداول رمز Chiliz (CHZ) اليوم في نطاق يتراوح بين 0.0308 و0.0325 دولار، مع تسجيل سعر يقارب 0.03072 دولار وقت نشر التقرير. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تراجع الرمز بنحو 6%، ما يعكس ضغوط بيع محدودة أعقبت مكاسب سابقة تحققت في نوفمبر، وفق بيانات CoinGecko.

وتُظهر بيانات السوق أن القيمة السوقية لرمز CHZ تقع في نطاق مئات الملايين من الدولارات، ما يضعه ضمن المراتب 200 بين العملات الرقمية المُتتبَّعة. ويبدو أداء اليوم مستقرًا نسبيًا، مع تحركات قصيرة الأجل حول المستويات الحالية، وهو ما يشير إلى أن المتداولين لا يزالون يقيّمون أثر استراتيجية RWA الجديدة والشراكات الأخيرة ضمن القطاع الرياضي.