القيمة السوقية للعملات المستقرة تقترب من 310 مليار دولار رغم انهيار سوق العملات الرقمية

أبرز النقاط

سجّلت القيمة السوقية للعملات المستقرة نموًا بنسبة 50.95٪ منذ بداية العام لتصل إلى 309.83 مليار دولار، مع استحواذ تيثر على نحو 60٪ من إجمالي السوق.

شهدت سوق مشتقات العملات الرقمية تصفية مراكز بقيمة 650 مليون دولار خلال 24 ساعة، وجاءت الغالبية من مراكز الشراء التي كانت تراهن على ارتفاع الأسعار.

تشير تدفقات رؤوس الأموال نحو العملات المستقرة إلى أن المستثمرين ينتظرون نقاط دخول أفضل، بدلًا من الخروج الكامل من سوق العملات الرقمية.

اقتربت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة من حاجز 310 مليارات دولار، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا، رغم تدهور أوضاع السوق مع انهيار أسعار العملات الرقمية وتصفية مئات الملايين من الدولارات من المراكز ذات الرافعة المالية خلال موجة ضغط على مراكز الشراء.

كما أظهرت بيانات حصل عليها موقع Coinspeaker من منصة DefiLlama بتاريخ 15 ديسمبر أن القيمة السوقية للعملات المستقرة بلغت 309.83 مليار دولار، بارتفاع نسبته 0.44٪ خلال آخر 24 ساعة، وهو ما يؤكد تسجيل مستويات تاريخية جديدة. وتتصدر تيثر السوق كأكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار، مع استحواذها على نحو 60٪ من الحصة السوقية.

ومنذ بداية عام 2025، قفز هذا المؤشر بنسبة 50.95٪ مقارنة بمستواه عند 205.24 مليار دولار في الأول من يناير، كما تضاعفت القيمة السوقية بأكثر من مرة مقارنة بالفترة بين ديسمبر 2023 ويناير 2024.

يشير نمو القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى تدفّق مباشر لرؤوس أموال جديدة إلى هذه الفئة من الأصول، إذ ترتفع القيمة السوقية بالتوازي مع زيادة المعروض، نظرًا لاستقرار السعر عند مستوى شبه ثابت. ويعني ذلك عمليًا أن عددًا أكبر من العناوين يقوم بشراء العملات المستقرة مقابل أصول مالية أخرى، سواء عبر التحول من عملات رقمية مختلفة أو من خلال ضخ دولارات جديدة داخل سوق العملات الرقمية.

ولهذا السبب، يُعد هذا الاتجاه مؤشرًا على استمرار الاهتمام بمنتجات العملات الرقمية، رغم الظروف الحالية وأداء الأسعار الضعيف للعملات المتقلبة مثل بيتكوين، وإيثريوم، وسولانا وغيرها. وباختصار، رأس المال لا يغادر مسارات العملات الرقمية، بل يعيد التموضع داخلها.

انهيار سوق العملات الرقمية: تصفيات تتجاوز 600 مليون دولار

شهدت أسواق العملات الرقمية يوم الاثنين (15 ديسمبر) موجة انهيار جديدة أثّرت سلبًا على أكثر من 185 ألف متداول. وخلال آخر 24 ساعة، قامت أسواق المشتقات بتصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 650 مليون دولار، وجاءت الغالبية من مراكز الشراء التي كانت تراهن على ارتفاع الأسعار، وفقًا لبيانات CoinGlass.

وتسبّب الهبوط الحاد في الأسعار في ضغط قوي على هذه المراكز، لتتراكم خسائر المتداولين المتفائلين وحدهم عند نحو 558 مليون دولار. وقادت بيتكوين موجة التصفيات اليومية بإجمالي بلغ 222 مليون دولار، منها 200 مليون دولار ناتجة عن تصفية مراكز شراء.



أشارت نشرة The Kobeissi Letter إلى أن بيتكوين خسرت نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 24 ساعة، وذلك في وقت لم تتجاوز فيه إجمالي التصفيات 400 مليون دولار. ومع استمرار تراجع الأسعار، ارتفع حجم الخسائر أكثر مع تعمّق موجة الهبوط.

Leverage is a wild drug: Bitcoin is now below $86,000, erasing -$100 billion in market cap in 24 hours. Levered long liquidations over the last 4 hours are nearing $400 million. It’s a wild time to be a crypto trader. pic.twitter.com/Lsdqa0lVJD — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) December 15, 2025

مع ذلك، وبينما يُرجّح انتقال جزء من هذه الأموال إلى العملات التقليدية خارج سوق العملات الرقمية، يتدفّق جزء كبير منها نحو العملات المستقرة، ما يُبقي قيمتها السوقية عند مستويات تاريخية مرتفعة. ويشير هذا السلوك إلى أن المستثمرين قد يخططون للعودة وشراء العملات الرقمية المنهارة عند ظروف سعرية أفضل، وهو ما يمنح بصيص أمل للمتداولين والمستثمرين الذين ما زالوا يحتفظون بمراكز خاسرة.

وتدعم إشارات أخرى صورة أكثر إيجابية للسوق، رغم النظرة السلبية على المدى القصير، وفقًا لتقارير سابقة لموقع Coinspeaker.

سجّلت منتجات الاستثمار في العملات الرقمية الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات الداخلة، بعدما استقطبت بيتكوين 522 مليون دولار، تلتها عملة XRP بنحو 245 مليون دولار. وفي السياق نفسه، وسّعت شركة BitMine Immersion احتياطياتها من إيثريوم عبر شراء بقيمة 320 مليون دولار، لترتفع حيازاتها الإجمالية إلى ما يقارب أربعة ملايين ETH، في إطار استراتيجية تراكم طويلة الأجل.

في المقابل، تواصل شركات التمويل التقليدي TradFi تعزيز حضورها والاستعداد لطرح منتجات مرتبطة بالعملات الرقمية، لا سيما العملات المستقرة. وعلى سبيل المثال، أعلنت فيزا إطلاق وحدة استشارية متخصصة في العملات المستقرة موجهة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، بهدف تسريع تبنّي هذه الفئة من الأصول.