رأي ChatGPT: ثلاث عملات رقمية حقّقت مكاسب قوية رغم السوق الهابطة

تحولت عدة عملات بديلة إلى المنطقة الخضراء في 19 نوفمبر، ما يعكس قوة انتقائية في السوق.

قادت Starknet الارتداد بقفزة بلغت 26%.

سجلت SPX6900 ارتفاعًا بنحو 14%، بينما حققت كاسبا مكاسب تراوحت بين 2 و3%.

مع اختبار بيتكوين قيعانًا جديدة دون مستوى 90 ألف دولار هذا الأسبوع وتراجع شهية المخاطرة في سوق العملات الرقمية، برزت مجموعة محدودة من العملات البديلة التي تحولت إلى الارتفاع في 19 نوفمبر.

وبينما يتراجع أداء Cloudflare، وتحترق أسهم الكريبتو باللون الأحمر، ويزداد ارتباك المحللين، لم يعد أمام المستثمرين سوى التزام الهدوء واغتنام الانخفاض. ولهذا طرحنا سؤالًا على ChatGPT حول أبرز العملات التي تنجح حاليًا في تحدّي موجة الهبوط.

Starknet) STRK): هل تُعد من أفضل العملات للشراء اليوم؟

تفوقت Starknet، وهي شبكة zk/validity rollup مبنية على إيثريوم بواسطة StarkWare، على سوق العملات الرقمية اليوم؛ إذ قادت الارتداد بصعود يقارب 26% خلال 24 ساعة ليصل سعرها إلى نحو 0.226 دولار، ما يجعلها من أبرز العملات الجديرة بالمتابعة في الوقت الحالي. كما حافظ أداؤها الأسبوعي على مكاسب قوية، في إشارة إلى تفوقها بين عدد من شبكات الطبقة الثانية.

ويُستخدم توكن STRK في دفع رسوم الشبكة، والمشاركة في الـstaking لدعم آلية الإجماع مع تقدم خطوات اللامركزية، إضافة إلى التصويت على الحوكمة عبر النسخة المغلّفة vSTRK.

SPX6900: عملة الميم الوحيدة التي تبعث بعض الطمأنينة؟

أضافت SPX6900، وهي عملة ميم ساخرة تستلهم ثقافة الإنترنت والتمويل، نحو 14% خلال 24 ساعة، مواصلة موجة الزخم التي دفعت عملات الميم إلى التفوق على السوق الأوسع اليوم.

تعمل العملة على شبكة إيثريوم وتتداول أساسًا عبر المنصّات اللامركزية وواجهات الإطلاق، مع تموضع واضح كعملة تعتمد على الترفيه والمجتمع، لا كأداة مرتبطة بأي مؤشر أسهم. ويؤكد موقع المشروع صراحة عدم وجود أي صلة أو ارتباط بمؤشرات أو أدوات مالية حقيقية.



باختصار، تستند قيمة SPX6900 إلى السردية والمجتمع أولًا، ومحاكاة المؤشرات المالية ثانيًا. ينصح دائمًا بإجراء البحث الشخصي.

سعر Kaspa) KAS) اليوم: عملة إثبات العمل الوحيدة التي تصمد

سجّلت Kaspa ارتفاعًا طفيفًا بين 2 و3% خلال 24 ساعة، لتكون من بين العملات الكبرى العاملة بآلية إثبات العمل التي نجحت في مواصلة الصعود رغم الضغوط الواسعة في السوق.

وتستهدف Kaspa تحقيق معدلات معالجة عالية وتأكيدات سريعة عبر السماح بإنشاء كتل متوازية ضمن هيكل DAG بدلًا من الاعتماد على سلسلة واحدة. وانطلقت الشبكة بطريقة عادلة في نوفمبر 2021 دون طرح أولي أو تعدين مسبق، وتُستخدم كعملة رقمية لامركزية على شبكتها من الطبقة الأولى.