هجوم من منصة Arkham على مجتمع Zcash بعد غضب واسع بسبب تقرير غير دقيق

أبرز النقاط

صنّفت منصة Arkham نحو 53% من معاملات Zcash، لكنها لا تستطيع كشف هوية التحويلات المحمية بين محافظ محمية، والتي تشكّل نحو 50% من النشاط.

انتقد مؤسس Zcash “زووكو”، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ Helius ميرت، إعلان منصة Arkham الأول لأنه قدّم انطباعًا مضلّلًا بقدرات تقنية غير ممكنة.

حدّدت المنصة نشاطًا مُصنّفًا بقيمة 420 مليار دولار، بينما تُعدّ الحكومة الأمريكية أكبر حامل لعملة ZEC بعد مصادرتها أصولًا بقيمة 1.64 مليون دولار.

نشرت Arkham Intelligence ردًا رسميًا على موجة الغضب التي أثارتها تغريدة سابقة زعمت فيها أنها “كشفت هوية” معاملات Zcash المحمية، وهو ادعاء وصفه الخبراء بأنه غير دقيق. وردّت الشركة على الانتقادات بوصف المنتقدين بأنهم “محاربو خصوصية خلف الشاشات أو روبوتات تكتب تعليقات مسيئة”، معتبرة أنهم يدققون في “مصطلحات تقنية تخص كميات ضئيلة مخفية داخل المجمّعات المحمية فقط”.

وكانت منصة Arkham قد نشرت في 8 ديسمبر سلسلة تغريدات أعلنت فيها أن “Zcash أصبحت متاحة على Arkham”، مع صورة بارزة تتحدث عن”كشف هوية Zcash”. وأثار الإعلان اهتمامًا واسعًا، إذ نقلته وسائل إعلام ومراسلون ومنهم كولين وومشيرين إلى أن Arkham “صنّفت أكثر من 53% من معاملات Zcash، بما في ذلك المعاملات المحمية والشفافة”.

لكن خبراء Zcash، مثل مؤسسها زووكو وأحد أبرز الداعمين للمشروع في الأشهر الأخيرة ميرت، ردّوا على هذا الطرح وأكدوا عدم دقته. وفي ردّها، أشادت منصة Arkham بتعليق زووكو الأول، الذي أوضح بلطف أن مزاعم الشركة غير صحيحة، مضيفًا: “لكن البيانات الناتجة مثيرة للاهتمام”.

وأوضح زووكو: “لا، لم تكشف منصة Arkham هوية أي رصيد من ZEC داخل المجمّع المحمي. هذا مستحيل لأن المعلومات غير متاحة أصلًا. هم فقط يتتبعون المحافظ التي اختارت الشفافية طوعًا”.

Credit to ZCASH ZOOKO for a very civilized response and appreciation of Arkham's contributions to the ecosystem. He's a big fan. Many keyboard privacy warriors / bots posting nasty things, nitpicking technical terminology concerning the tiny amounts they're hiding exclusively… https://t.co/O9jUtUQT0D — Arkham (@arkham) December 9, 2025

في منشور لاحق، قال ميرت الرئيس التنفيذي لـ Helius Labs إن Arkham “لم تُصنّف المعاملات المحمية أصلًا، لأن ذلك مستحيل، لكنها أدرجت الادعاء لجذب النقرات سريعًا”. وأضاف أن هذا السلوك “أقرب ما يكون للاحتيال” بالنسبة لمنصة تقدّم نفسها كـ “منصة بيانات”. وفي تعليق آخر، نصح الفريق بألّا “يكذب بشكل صارخ لمجرّد الحصول على انتباه قصير المدى”.

وحاول موقع Coinspeaker التواصل مع Arkham للحصول على توضيح بشأن أسلوبها في التواصل، لكنه لم يتلقَّ أي رد حتى وقت النشر. مع ذلك، أوضح الحساب الرسمي للشركة علنًا أن معاملات Zcash المحمية بين محافظ محمية “shielded-to-shielded” لا يمكن تصنيفها أو تتبعها، وأنها تمثل نحو 50% من إجمالي المعاملات.

Arkham Intelligence توسّع تغطية Zcash

بالنسبة للنصف الآخر من المعاملات—أي تلك التي تتضمن تحويلات شفافة تمكّنت Arkham من تصنيف الحسابات الرئيسية، وتتبع الحركة على السلسلة، واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لاقتراح روابط محتملة بين الملكية والأنشطة المختلفة.

وبشكل عام، نسبت المنصة نحو 420 مليار دولار من حجم المعاملات إلى جهات معروفة. كما صنّفت 48% من جميع المدخلات والمخرجات إلى كيانات محددة، ووضعت ملصقات على 37% من إجمالي الأرصدة، والتي تُقدَّر قيمتها بـ 2.5 مليار دولار من ZEC.

وبحسب بيانات منصة Arkham تُعدّ الحكومة الأمريكية أكبر حامل شفاف لـ Zcash، إذ تمتلك 3,692 ZEC تمت مصادرتها قبل نحو ثماني سنوات. كانت قيمتها آنذاك 737 ألف دولار، وارتفعت اليوم إلى 1.64 مليون دولار.

ومن ناحية التداول، أقدم أحد أكبر المتداولين الشفافين على شراء ما قيمته 4.49 ملايين دولار من Zcash خلال انهيار 10 أكتوبر. وبعد خمسة أسابيع ونصف، حوّل المبلغ إلى عنوان إيداع تابع لـ Gemini. ولو كان قد باع في وقت الإيداع، لحقق ربحًا صافياً يقدّر بنحو 6.6 ملايين دولار.

وسجّل Zcash نموًا قويًا في الأشهر الأخيرة، محققًا مكاسب تجاوزت 1000% منذ أغسطس.