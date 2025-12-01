Coinspeaker

آرثر هايز يحذّر من مخاطر كبيرة تهدّد شركة Tether وسوق الكريبتو يدافع عن مُصدّر USDT

يؤكد محللو الكريبتو أن شركة Tether أصبحت اليوم أقوى ماليًا من أي وقت سابق، وتحقق أرباحًا مرتفعة، بينما تواصل العمل بنموذج الاحتياطي الجزئي.

أمل هاشم فادي محمود
آرثر هايز يحذّر من مخاطر كبيرة تهدّد شركة Tether وسوق الكريبتو يدافع عن مُصدّر USDT

أبرز النقاط

  • حذّر آرثر هايز من أن تعرّض شركة Tether لكل من بيتكوين والذهب قد يرفع احتمال حدوث أزمة سيولة.
  • تُظهر بيانات المحللين أن لدى شركة Tether أكثر من 181 مليار دولار من الأصول، لكن ما يناهز 140 مليار دولار فقط متاح فورًا كسحب نقدي.
  • يرى جوزيف، الرئيس السابق لأبحاث Citi، أن Tether أقوى بكثير مما يعتقده المنتقدون.

قال آرثر هايز، الشريك المؤسّس لمنصة BitMEX، إن أكبر مُصدّر للعملات الرقمية المستقرة في العالم، Tether، يستعد لدورة خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وأعرب عن قلقه من أن زيادة تعرّض Tether لبيتكوين والذهب قد ترفع احتمال أن يؤدّي أي هبوط حاد في تلك الأصول إلى إضعاف هامشها الرأسمالي.

وبينما وصف هايز هذا الخطر بأنه كبير، يؤكد معظم العاملين في سوق الكريبتو أن Tether أقوى ماليًا بكثير مما يُعتقد.

هايز يقرع جرس الإنذار

أشار هايز إلى إن الإفصاح الأخير لشركة Tether يكشف انتقالًا من الاعتماد الكامل على الأدوات الشبيهة بالنقد إلى الاحتفاظ ببيتكوين ومعادن ثمينة. ومع امتلاكها نحو 181 مليار دولار من الأصول مقابل 174 مليار دولار من الالتزامات، تبقى الشركة سليمة من ناحية الملاءة، لكنها ليست شديدة السيولة.

وحذّر هايز من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار بيتكوين أو الذهب قد يضغط على فائض عملة Tether المالي ويثير مخاوف حول قدرة USDT على الحفاظ على تغطيته. وفي وقت سابق، عبّرت S&P Global عن قلقٍ مماثل ومنحت Tether تصنيف “ضعيف” من ناحية الاستقرار، مشيرة إلى زيادة الوزن المخصّص للأصول عالية المخاطر.

لكن شركة Tether رفضت إطار التصنيف هذا بوصفه قديمًا، مؤكدة أن أحجام التسويات الضخمة التي تجريها يوميًا تثبت قوة عملياتها.

المحلل BitImmortal قدّم تفصيلًا للأرقام: نحو 140 مليار دولار من إجمالي أصول Tether البالغة 181 مليار دولار موجودة في صورة نقدية أو ما يعادلها. أما الجزء المتبقي حوالي 34 مليار دولار فهو موزّع بين بيتكوين، والذهب، والقروض المضمونة، واستثمارات أخرى.

يشبه هذا النموذج نظام الاحتياطي الجزئي أكثر من كونه خزينة عالية السيولة. فكل شيء يعمل بشكل طبيعي في ظروف السحب المعتادة، لكن أي موجة ذعر قد تختبر قدرة Tether على تحويل أصولها غير النقدية بسرعة.

ومع ذلك، تبقى الملاءة خارج نطاق المشكلة. فالأصول ما زالت تتجاوز الالتزامات، وتواصل Tether توسيع معروض USDT مع الحفاظ على هوامش أمان كبيرة. ويتركّز الجدل الحقيقي حول السرعة: أي مدى قدرة الشركة على تحويل تلك الاحتياطيات فورًا في حالة حدوث عمليات استرداد ضخمة واستثنائية.

قطاع الكريبتو يردّ على التحذيرات

عارض جوزيف، المسؤول السابق عن أبحاث الكريبتو في Citi، طرح هايز مؤكدًا أن الإفصاح الأخير يعكس فقط هيكل الاحتياطيات المتطابقة، وليس كامل الميزانية العمومية للشركة.

وأوضح أن لدى Tether ميزانية رأسمالية منفصلة تشمل استثمارات الشركة وأعمال التعدين وربما احتياطيات إضافية من بيتكوين. ورغم أن هذه البيانات لا تظهر في التقرير نفسه، فإنها تعزّز القوة المالية للشركة.

وأضاف أن Tether تُعد من أكثر الشركات ربحية عالميًا. فامتلاكها ما يزيد على 120 مليار دولار من السندات الأميركية ذات العائد، وبمتوسط فائدة يقارب 4% منذ 2023، إلى جانب انخفاض تكاليف التشغيل، يرفع أرباحها السنوية إلى نحو 10 مليارات دولار.

كما هذا يجعل قيمة رأسمال شركة Tether ضخمة، وقد تصل إلى عشرات المليارات. وحتى لو واجهت الشركة أزمة سيولة، فإن بيع جزء من رأسمالها سيكون حلًا واقعيًا.

وأشار جوزيف إلى أن البنوك نفسها تعمل باحتياطيات نقدية أقل بكثير؛ فهي تحتفظ فقط بـ 5 إلى 15% من الودائع في أصول نقدية، بينما نموذج Tether أكثر تحفظًا. الفرق الوحيد هو أن البنوك تملك “مُقرض الملاذ الأخير”، بينما Tether لا تملك ذلك. لكنه يرى أن هذا اختلاف هيكلي لا يُعدّ ضعفًا بحد ذاته.

أمل هاشم
أمل هاشم

أمل محللة مالية متخصصة في أسواق العملات الرقمية وتحليل حركة الأسعار، انضمت إلى فريق تحرير النسخة العربية على منصة CoinSpeaker في يوليوز 2025. تحمل أمل شهادة ماجيستير في الاقتصاد المالي وتركز على تحليل اتجاهات السوق والمؤشرات التقنية.

