أفضل عملة بديلة للشراء الآن| عملة AAVE ترتفع بصمت بعد إطلاق تطبيقها الجديد.. هل ستنفجر العملة؟

ارتفعت عملة AAVE بنسبة 3٪ خلال الساعات الماضية لتصل إلى 169 دولارًا، متفوقةً على أكبر خمس عملات رقمية من حيث المكاسب، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق تطبيقها المحمول الجديد.

غطّت موجة البيع الأخيرة على خبر إطلاق التطبيق، لكن ذلك لم يمنع السوق من ملاحظة هذا التطور. وقدّم التطبيق عوائد جذابة تتفوق على متوسط عوائد شركات التكنولوجيا المالية، مع تأمين على الأرصدة يصل إلى مليون دولار. ويبلغ معدل العائد الأساسي حاليًا 6٪، مع خطط لزيادة العائد إلى 6.5٪ سنويًا عبر ميزة “تعزيز العائد”.

Introducing Aave App, a smarter way to save. pic.twitter.com/HaseIjnWW5 — Aave (@aave) November 17, 2025

مع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، قد يجذب المنتج الجديد طلبًا واسعًا، خاصة أن التطبيق الجديد يجعل منصة Aave أقرب للمستخدمين التقليدين. ويقتصر التطبيق حاليًا على مستخدمي iOS، ومن المتوقع أن تُطلق نسخة الـ Android قريبًا.

ويسهم التطبيق في الوصول السهل واستخدام بروتوكول Aave، خصوصًا مع تحسن البيئة التنظيمية عالميًا ودعمها لتبني حلول التمويل المبنية على البلوكشين.

وتُظهر بيانات DeFi Llama أن إجمالي القيمة المحجوزة في Aave ارتفعت خلال الأيام الماضية لتقترب من 11 مليون ETH، وهو ما قد يعكس انتقال المتداولين والمستثمرين نحو العملات الرقمية المستقرة لكسب بعض العوائد في فترة هدوء السوق.

وتستفيد بروتوكولات العوائد عادةً في أوقات الاضطراب الكبيرة، مع زيادة الأرصدة المحتفظ بها بعملات مستقرة. ومن المتوقع أن يعزز إطلاق تطبيق Aave هذا الاتجاه، ويرفع إجمالي القيمة المحجوزة مقاسةً بالـ ETH، وهو مقياس أدق لتبني المستخدمين لأنه يستبعد تأثير تقلب سعر الإيثريوم.

عملة AAVE تلامس 160 دولارًا ثم ترتد: هل سيرتفع سعرها مجددًا؟

ارتفع حجم تداول AAVE خلال الساعات الماضية بنسبة 48٪ لتسجل 350 مليون دولار، وهو ما يعادل 13.6٪ من القيمة السوقية المتداولة للعملة.

وتعافى سعر AAVE خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما لامس دعمًا رئيسيًا عند 160 دولارًا. ويُعد هذا المستوى أهم نقطة يجب مراقبتها حاليًا، إذ قد يشير الهبوط دونه إلى استعداد السوق لمزيد من التراجع.

قد يدفع إطلاق التطبيق الجديد سعر Aave للصعود خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء مرحلة “البيتا”. الجدير بالذكر أن العملة سجلت خسارة بنحو 45٪ منذ بداية العام، لكنها أعادت اختبار قمم ديسمبر 2024 في أغسطس قبل أن تنخفض بقوة وتفقد نحو نصف قيمتها مرة أخرى.

وتكرر السيناريو عندما قفز السعر إلى 360 دولارًا، ما يجعل مستوى 160 دولارًا الآن نقطة الحسم؛ فإذا ارتدّ السعر منها وبدأ بالصعود، قد يحاول المشترون اختراق هذا السقف مجددًا.

كما تشير أحجام التداول المرتفعة فوق المتوسط إلى إشارة مبكرة بأن الحركة الحالية قد تكون بداية موجة صعود جديدة. وإذا تجاوز مؤشر القوة النسبية RSI متوسطه لـ14 يومًا وتخطى الخط الأوسط، سيعزز ذلك احتمالات تشكّل اتجاه صاعد.

النقطة المُهمة هي أنه مع تعافي العملات الرقمية، قد تُظهر عمليات البيع المسبق المبكرة مثل Maxi Doge (MAXI) أداءً أقوى من عملات راسخة مثل AAVE، خاصة مع إطلاق صندوق ETF لعملة دوجكوين هذا الأسبوع، والذي قد يشكل الشرارة الأولى لصعود جديد في عملات الميم.

Maxi Doge (MAXI$) يضخ طاقة الميم في مجتمع التداول

يضخ مشروع Maxi Doge ($MAXI) روح الميم الشهيرة في عالم التداول، مستهدفًا المتداولين الذين يفضّلون السرعة والمخاطرة العالية سعياً وراء مكاسب كبيرة. ويركّز المشروع على بناء مجتمع نشط يقود عملية التداول، إذ يمنح المشترين الأوائل مساحة مخصّصة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات وفرص التداول مع متداولين من نفس التوجه.

ويعزّز المشروع تفاعل المجتمع عبر مسابقات مثل Maxi Ripped وMaxi Gains، من خلال تنافس المشاركون لتحقيق أفضل عائد والحصول على مكافآت إلى جانب bragging rights داخل المجتمع.

ويخطّط المشروع لاستخدام ما يصل إلى 25٪ من حصيلة البيع المسبق لتنفيذ صفقات YOLO برافعة قد تصل إلى 1000 مرة، على أن تُعاد استثمار الأرباح في حملات تسويقية توسّع انتشار عملة $MAXI عالميًا.

وللمشاركة قبل الزيادة القادمة في السعر، يمكن زيارة موقع Maxi Doge الرسمي وربط المحفظة أو شراء الرمز مباشرة باستخدام البطاقة البنكية.