ما أفضل عملة رقمية للشراء الآن؟ بيع توكن BEST يدخل مرحلته الأخيرة بعد جمع 17 مليون دولار

اشتدّ بحث المستثمرين عن أفضل عملة رقمية للشراء الآن بعدما هبط سعر البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار، وتعثّر الإيثريوم في الحفاظ على منطقة 3,000 دولار. ودفع ذلك المتداولين وصيّادي البيع المسبق إلى التوجّه نحو التوكنات التي تعتمد على فائدة حقيقية ومنتج فعلي، وفي المقدمة يبرز مشروع Best Wallet Token) BEST).

وتجاوز المشروع حاجز 17.2 مليون دولار من التمويل، ولم يتبق أمام المستثمرين سوى 7 أيام قبل انتهاء البيع. ويسارع المشترون لاقتناص توكن BEST بسعر 0.025975 دولار، بينما بدأ المستثمرون الأوائل الذين اشتروا عند 0.022525 دولار في تحقيق مكاسب أولية على الورق. ومع تسارع الزخم، يرى كثيرون أن هذا الإطلاق يُعد من أبرز المشاريع التي تستحق المتابعة خلال هذه الدورة.

لماذا يتجه المتداولون نحو BEST بعد تراجع البيتكوين والإيثريوم؟

ليس مفاجئًا أن تنتعش العملات البديلة عندما تتراجع العملات الكبرى، لكن اللافت هذه المرة هو التحوّل نحو مشاريع البيع المسبق القائمة على فائدة حقيقية. فبعد موجات الميم كوين، بدأ المشترون الجدد يركّزون على الوظائف الفعلية والاستخدام الواقعي، إضافة إلى اقتصاديات توكن لا تنهار عند الإطلاق.

وصُمم توكن BEST ليكون المحرّك الأساسي لنظام Best Wallet، حيث يشغّل كل شيء من عمليات السواب منخفضة الرسوم إلى الوصول الحصري لبيعات جديدة. وما لفت الأنظار إليه هو النموذج الهجين الذي يجمع بين فائدة DeFi وعناصر اللعب في Web3:

منصة تداول لامركزية مدمجة بدعم عبر سلاسل متعددة وأكثر من 200 اتصال DeFi

بطاقة خصم قيد التطوير تتيح إنفاق BTC وETH وUSDT

مهام إيردروب مستمرة مع أكثر من 75,000 مهمة مكتملة

برنامج تخزين يخصّص ما يصل إلى 8% من المعروض كمكافآت

هذا المزيج بين الأدوات الحقيقية والحوافز المجتمعية يجعل BEST يبرز بوضوح بينما تكافح مشاريع أخرى للظهور في السوق.

اقتصاد توكنات مصمّم لمكافأة الحاملين على المدى الطويل

ثبّت مشروع BEST المعروض من العملات الرقمية عند 10 مليارات توكن، لكن طريقة توزيع هذا المعروض هي العنصر الذي جذب أنظار المتداولين. فقد خصّص الفريق 35% للتسويق و25% لتطوير المنتج و8% للتخزين، في خطوة تعكس رغبة واضحة في تحقيق النمو والحفاظ على المستخدمين في الوقت نفسه.

وجاء توزيع التوكنات على النحو التالي:

تطوير المنتج: 2.5 مليار BEST) 25%)

التسويق: 3.5 مليار BEST) 35%)

إيردروبات: 1 مليار BEST) 10%)

مكافآت التخزين: 800 مليون BEST) 8%)

سيولة البورصات: 1 مليار BEST) 10%)

المكافآت المجتمعية: 700 مليون BEST) 7%)

الخزانة: 500 مليون BEST) 5%)

ويخلق هذا الهيكل حافزًا قويًا للتخزين المبكر، ويحدّ من موجات البيع السريع، كما يضمن وجود سيولة كافية في البورصات المركزية واللامركزية من دون زيادة الضغط على السوق.

وصول حصري للمشترين وربط المستخدمين داخل منظومة واحدة

حصر مشروع BEST البيع المسبق على مستخدمي Best Wallet فقط، وهو ما رفع عدد التسجيلات في التطبيق وأبقى الطلب مركزًا داخل المنظومة. ومع اشتراط انضمام كل مشترٍ إلى تطبيق المحفظة، يصبح التوكن جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم منذ اللحظة الأولى.

ويضيف المشروع ميزة أخرى بارزة: يمنح توكن BEST أولوية الوصول إلى ببيعات مستقبلية ستُطلق عبر المحفظة، ما يمنحه أفضلية واضحة على توكنات المنصات اللامركزية التقليدية. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى بناء ولاء طويل الأمد بدل الاكتفاء بضجة مؤقتة.

هل يستطيع BEST الحفاظ على زخمه؟

هزّ وصول البيتكوين قرب مستوى 90 ألف دولار ثقة المتداولين، كما لم يساعد الأداء الجانبي للإيثريوم في تحسين المزاج العام. وحتى عملات مثل سولانا وكاردانو وأفالانش تعاني تذبذبًا في توقعات المستثمرين.

ورغم ذلك، واصل توكن BEST توسيع قاعدة المشترين، مع تجاوز عدد مستخدمي الإيردروب 7,000 مستخدم وبوتيرة متصاعدة. ويعود ذلك إلى أن المشروع لا يطارد موجات الارتفاع السريعة، بل يقدّم بنية واضحة، وحوافز واقعية، وفائدة فعلية داخل المنتج.

وبينما لا توجد ضمانات، تُظهر التجارب أن المشاريع التي تبني أدواتها في فترات الهدوء غالبًا ما تتفوق عندما يعود الزخم إلى السوق. وتدخل مرحلة البيع المسبق الأخيرة بعد 7 أيام فقط، فيما بدأت مكاسب المشترين الأوائل تعكس قناعة بوجود مساحة صعود إضافية عند إدراج التوكن في البورصات.

وإذا كنت تبحث عن أفضل عملة رقمية للشراء الآن، ومللتَ من التوكنات التي تنهار بعد الإطلاق مباشرة، فقد تكون هذه فرصتك الأخيرة للحصول على BEST قبل دخوله السوق المفتوحة.