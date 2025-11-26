أفضل العملات الرقمية للشراء الآن: عملة سولانا ترتفع مع توقف موجة البيع.. فهل ستعود إلى 200 دولار؟

ارتفعت عملة سولانا (SOL) بنسبة 5% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واقتربت من مستوى 140 دولار، فيما تبدو العملات الرقمية جاهزة لتعويض خسائر الأسابيع الماضية.

وخسرت هذه العملة الرقمية الكبرى نحو 30% من قيمتها خلال الثلاثين يومًا الماضية، رغم أنها تجاوزت حاجز 200 دولار قبل بضعة أشهر فقط.

وجاءت هذه التقلبات الحادة نتيجة السياسات التجارية المتشددة للرئيس دونالد ترامب، وعدم وضوح موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرارات الفائدة القادمة.

Not a single day of outflows on the spot $SOL ETF Absolutely wild!! pic.twitter.com/IkxHsFlkZK — Lark Davis (@TheCryptoLark) November 24, 2025

ويبدو أن سولانا وجدت دعمًا قويًا عند مستوى 130 دولار بعد موجة تصفيات واسعة ضربت السوق في 10 أكتوبر، ثم موجة أخرى عقب اجتماع الفيدرالي الأخير الذي شكك فيه رئيس البنك المركزي بإمكانية خفض الفائدة في ديسمبر.

يبدو أن السوق أصبح أكثر يقينًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى خفض الفائدة كما هو متوقع، خاصة بعد صدور تقرير وظائف قوي لشهر سبتمبر، وهو التقرير الذي تأخر نشره بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ويساعد إطلاق عدة صناديق ETF مرتبطة بسولانا في تعزيز النظرة الصعودية لسعر SOL، إذ تقترب الأصول المُدارة داخل هذه المنتجات من حاجز المليار دولار. ويُعد صندوق Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) الأكبر حتى الآن، بعدما قفزت أصوله المُدارة إلى 567 مليون دولار.

وتُعد مكافآت الـ staking التي تتجاوز 7% أبرز عوامل الجذب في هذا الصندوق، ما قد يدفع المؤسسات إلى الاستثمار فيه ويزيد الطلب على سولانا خلال المدى القريب.

عملة سولانا ترتد من 130 دولار وتُظهر تحسّنًا في مؤشرات الزخم

تُظهر الرسوم البيانية اليومية أن سولانا ارتدت من خط دعم رئيسي تزامن مع منطقة طلب قديمة ظلّت فعّالة قبل أشهر.

وارتفعت أحجام التداول مع هبوط السعر إلى مستوى 130 دولار، ما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين بهذه المنطقة السعرية.

وقد يفرض إطلاق عدة صناديق ETF ضغوطًا على سولانا للبقاء فوق هذه المستويات، بعدما بدأت المؤسسات تدخل بقوة في موازين العرض والطلب داخل السوق.

كما يمكن أن يكون إطلاق خزائن استثمارية كبيرة قد ساهم في تقليص المعروض المتاح من العملة، ما يمهّد لاحتمال حدوث صدمة عرض إذا واصل السعر صعوده خلال الأيام المقبلة.

النقطة المُهمة تتمثل في أن مؤشر القوة النسبية (RSI) أعطى إشارة شراء مبكرة بعدما اخترق متوسطه المتحرك لـ 14 يومًا، وهو ما يشير إلى تسارع الزخم الإيجابي.

على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا للحسم، إلا أن هذه إشارة مطمئنة. وتبرز منطقة 150 دولار كمقاومة رئيسية يجب مراقبتها، إذ يمكن أن يؤكد اختراقها بداية اتجاه صاعد جديد.

في السياق نفسه، يمثل هذا المستوى القاع السابق لسولانا؛ وإذا تجاوز السعر هذا الحاجز، فسيُلغى الهيكل الهابط في السوق، مما يعزز النظرة الصعودية للأسابيع المقبلة.

إلى جانب العملات الراسخة مثل سولانا، قد تمنح أفضل عروض البيع المسبق هذا العام، مثل Best Wallet Token ($BEST)، مكاسب جذابة للمستثمرين الأوائل، خصوصًا أنه يدعم منظومة متنامية من حلول الويب 3 تشمل محفظة متقدمة وغيرها.

توكن Best Wallet ($BEST) يتيح وصولًا مبكرًا لأفضل الطروحات الجديدة

يوفّر Best Wallet Token ($BEST) للمستخدمين طريقة أكثر سلاسة للتنقل داخل عالم العملات الرقمية، إذ يحوّل تطبيق Best Wallet إلى مجموعة أدوات قوية للمتداولين والباحثين عن أفضل صفقات البيع المسبق.

وتدعم المحفظة حاليًا أكثر من 60 شبكة، كما تقدّم رسوم مبادلة تنافسية، إلى جانب منصة تداول لامركزية مدمجة توفر وصولًا واسعًا لمصادر السيولة.

ويضيف توكن $BEST طبقة جديدة من المزايا؛ إذ يحصل حاملوه على أولوية للدخول إلى الطروحات القادمة مباشرة داخل التطبيق، وهي ميزة تزداد أهميتها مع ارتفاع الاهتمام بالعملات البديلة.

ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى برنامج الإيردروب المتنامي عبر إكمال مهام بسيطة داخل التطبيق، وهو ما يشجّعهم على استكشاف رموز جديدة واستخدام مزايا إضافية مقابل مكافآت.

ومع توسّع منظومة Best Wallet عبر منتجات جديدة مثل بطاقة Best Card، يُرجّح أن يزداد الطلب على توكن $BEST خلال الفترة المقبلة.

ولا يزال أمامك يومان فقط لشراء $BEST بسعره المخفّض قبل الإطلاق الرسمي. وللشراء، يكفي زيارة الموقع الرسمي لـ Best Wallet وربط محفظتك، ثم استخدام USDT أو ETH أو حتى بطاقة بنكية لإتمام الاستثمار.