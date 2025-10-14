فقد انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -وقت الكتابة- إلى 113,000$ تقريباً. ومع تدوير الاستثمارات بعيداً عن العملات الرقمية البارزة، يبدو أن هذه الاستثمارات المؤسساتية تتجه إلى عملة أقوى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وأسرعها نمواً، وهي عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) التي نجَح اكتتابها بجمع تمويل بقيمةٍ تجاوزت 23.7 مليون دولار، مع تلقيه أكثر من 4.5 مليون دولار في آخر أسبوعين فقط، حيث يرى مُستثمرون كثر في المشروع فرصة استثمارية مبكرةً تتيح مكاسب أقوى مقارنة بعملة بيتكوين (Bitcoin).

ويُعزى الاهتمام بعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -بشكلٍ كبير- إلى دورها كمحفز مُحتمل لزيادة الطلب على عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما من شأنه خلق نظام تقني يعيد توجيه السيولة إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) مع توسع استخداماتها الوظيفية خلال موجات التراجع.

فاكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ما يزال جارياً رغم إشارة وتيرة اكتسابه للزخم إلى أنه لن يدومَ طويلاً، إذ تنتهي مرحلته الحالية خلال بضع ساعاتٍ مع توافر العملة بسعر 0.013115$ قبل الزيادة المقررة.

السوق تستعد لتحمل التأثيرات فيما تواصل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تلقي الاستثمارات

في 10 تشرين الأول/أكتوبر، تفاجأت أوساط قطاع سوق الكريبتو بانتكاس سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) دون سابق إنذار فيما وَصفه المتداولون بالانهيار المفاجئ؛ فخلال دقائق معدودة، تمت تصفية صفقات مضاربةٍ باستخدام الرافعة المالية قيمتها مليارات الدولارات، ما دفع سعر عملة BTC للتراجع من مستوى 122,000$ إلى نحو 104,000$ قبل أن يتعافى جزئياً.

وفيما عانت منصات التداول بشكلٍ عام من صعوبة مواكبة التقلبات، حيث تجاوزت قيمة موجة التصفية 19 مليار دولار خلال أقل من يوم، ما سجّل إحدى أكثر التحركات عنفاً في جلسةٍ واحدة منذ آذار/مارس.

فتبعاً لمحللي بيانات البلوكتشين، سبق هذا الحدث فتحُ صفقات مضاربة قوية على الانخفاض عبر منصة عقود المشتقات هايبرليكويد (Hyperliquid)، ويقال أنّ الكيان القابع وراء هذه الصفقة حقق مكاسبَ تقدر بنحو 191 مليون دولار إثر الانهيار.

لاحقاً، ظهرَ عنوان المحفظة ذاتها مجدداً، وفتح صاحبه صفقة مضاربة أكبر حجماً على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمبلغ 392 مليون دولار وفقاً لما أفاده حساب LordOfAlts على منصة X، والذي يرى أن هذه الصفقة قد تصبح أحد أفضل صفقات الكريبتو نتيجة توفر معلوماتٍ خاصةٍ أو شَرَكاً لموجة تصفيةٍ قسرية لصفقات الدببة (المُضاربين على الانخفاض) بمضاعفاتٍ تاريخية.

يُذكر أن هذا التطور أثارَ مجدداً موجة تكهناتٍ متضاربةٍ بشأن الوجهة التالية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، لكنّ المثير للدهشة هو أن الحيتان (كبار المستثمرين( يراهنون ضدها في المدى المنظور، حيث تجتذب المشاريع الناشئة -وأبرزها حالياً مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)– الاستثمارات الخارجة والمتجهة صوب الابتكارات المستدامة المُوجهة لتطوير بلوكتشين بيتكوين، ما يوحي بأن الفجوة بين صفقات المضاربة على الانخفاض وجهود التطوير قد تُحدد معالم بقية الدورة الحالية، حيث يُجسد مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هذا الانقسام.

ثقة المستثمرين بدور مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) في انطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin) التالية

أضاف اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -كما أشرنا- على مدار الأسبوعين الماضيين نحو 4.5 مليون دولار إلى حصيلته الإجمالية مع عمليات شراء بلغت عشرات الملايين من العملة ارتبطت العديد منها بكبار المستثمرين. من جهةٍ أخرى، برزت معاملة ضخمة واحدة بشكلٍ خاص، حين قام حوت واحد بشراء حوالي 833,000$ من عملة HYPER ليُصبح أحد كبار مستثمري العملة طويلي الأجل.

وسرعان ما سار صغار المستثمرين على خطاه، حيث اشتروا أرصدة بقيمة 1 مليون دولار حتى يوم الجمعة الماضي، بينما تلقى الاكتتاب 500,000$ إضافية بين عطلة نهاية الأسبوع ويوم الإثنين. وتُعزى المكاسب الاستثمارية لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إلى ما يمثله المشروع، أي إلى تحوّلٍ هيكلي في كيفية توليد عملة بيتكوين (Bitcoin) لمصادر طلب جديدة.

فما تزال تقلبات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -كما اتضح مؤخراً- تعكس طبيعتها المزدوجة كونها مخزناً للقيمة وأصلاً محفوفاً بالمخاطر، كما أصبحت تتفاعل بشكلٍ أقوى مع تغيرات عوامل الاقتصاد الكلي؛ بدءاً من اتباع سياسات الدولار الأقوى وجني الأرباح بعد ارتفاعات كانون الثاني/يناير، وانتهاءً بمخاوف التعريفات الجمركية المتجددة في نيسان/أبريل التي حفزت تباطؤ السوق.

المصدر: TradingView

وقد يؤدي شكل جديد من الطلب -المدفوع بالاستخدامات الوظيفية بدلاً من المضاربة- إلى تغيير في هذا السياق، وهو بالضبط ما يسعى مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إلى تحقيقه.

فعند إطلاقها، ستعمل شبكته الجديدة كنظام تقني تبنى عليه تطبيقات هجينةٌ تجمع بين سرعة وكفاءة معالجة المعاملات الخاصة ببلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وطبقة أمان بلوكتشين بيتكوين، وقد تشمل هذه التطبيقات نظم التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب واستخداماتٍ عملية إضافية، حتى أن تدفق نسبة صغيرة من إمدادات معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) عبر هذا النظام التقني قد ينعش كثيراً من قيمتها الإجمالية.

نشاط الحيتان يوحي بتطورات قوية سيشهدها مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

بعيداً عن الاتجاه العام للسوق، تعكس موجة شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من جانب الحيتان أنّ هناك شيئاً ضخماً يلوح في الأفق، فغالباً ما تتمتع الحيتان بوصولٍ إلى رؤى ومعلوماتٍ ليست متاحة بسهولةٍ للعامة، فالعديد منها ما هو إلا أفراد ذوي ثرواتٍ عاليةٍ أو قد نجد لاعبين مؤسساتيين لديهم إمكانية الوصول إلى بياناتٍ أكثر دقة عن السوق ومعلوماتٍ خاصة بالمشروع.

فعندما يقلل هؤلاء المستثمرون من تعرّضهم لعملة بيتكوين (Bitcoin) ويزيدون من صفقاتهم الشرائية لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، فهذا يعكس بوضوح قناعتهم بالإمكانات المستقبلية لعملة المشروع.

وقد انعكست الثقة بالمشروع على نشاط الرهن، حيث تجاوزت حصيلة مجمّع الرهن علامة المليار عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، ما يُرجّح قيام المشاركين من الحيتان والأفراد برهن عملاتهم مبكراً لكسب عائداتٍ متغيرة تصل إلى 50% سنوياً، في دلالةٍ واضحةٍ على ثقتهم بإمكانات المشروع طويلة الأجل بدلاً من المضاربات قصيرة الأجل.

بذلك، تعكس هذه القناعة سبب ازدياد التوقعات المتفائلة بمستقبل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، حيث يتوقع عدد من وسائل قطاع الكريبتو الإعلامية الرائدة كموقع 99Bitcoins وشخصياته المؤثرة من أمثال Borch Crypto وCrypto Gains إمكانية تضاعف قيمة العملة بنحو 100 ضعفٍ، مُشيرين إلى دور حلها الفريد في إضفاء استخداماتٍ وظيفية جديدة ومصادر طلب ضمن نظام بيتكوين التقني.

السباحة مع الحيتان من خلال شراء العملة قبل انتهاء الاكتتاب

فقط من يُمكنهم التمييز بين الفرص الحقيقية والضجة المؤقتة هم من يتألقون في عالم الكريبتو. ولحسن الحظ، يمكنكم من خلال السير على خطى الحيتان معرفة في أي اتجاه تتحرك الاستثمارات المؤسساتية.

وإلى جانب الحيتان، يُمكن للمستثمرين الانضمام إلى اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشراؤها مباشرةً من خلال موقع المشروع باستخدام عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB)، أو حتى شرائها بواسطة الفيزا والماستركارد.

ويُوصي المشروع باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعد إحدى أفضل محافظ الكريبتو المتاحة حالياً، وستجدون عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مُدرَجَة في قائمة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) الخاصة بتقييم المشاريع الواعدة ذات أقوى الإمكانات، ما يُسهّل عليكم شراء العملة وتتبع أرصدتكم وتحصيلها فور إطلاق المشروع، كما يُمكنكم الانضمام إلى مجتمع المشروع بمتابعة حساباته على منصتي X وتيليجرام لمتابعة آخر المستجدات.

لزيارة الموقع الرسمي لاكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا