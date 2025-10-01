حساب BNB Chain على منصة X تعرّض للاختراق ثم تمت استعادته

أبرز النقاط

أعلن مؤسس باينانس عن اختراق حساب BNB Chain على منصة X.

نشر المهاجم روابط لمواقع تصيّد تطلب من المستخدمين استخدام Wallet Connect.

أوضح CZ لاحقًا أن الحساب تمت استعادته.

شهد الربع الأخير من عام 2025 بداية غير موفقة بالنسبة لـ BNB Chain بعد تعرض حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي لهجوم. فقد خرج مؤسس باينانس “تشانغبينغ تشاو” (CZ) عبر منصة X ليحذر الجمهور من أن حساب @BNBCHAIN قد تم اختراقه.

اخترق حساب BNB Chain ونشر روابط تصيّد مرتبطة بـ Wallet Connect

في الأول من أكتوبر، أعلن تشانغبينغ تشاو (CZ) عبر منصة X عن اختراق حساب BNB Chain، موضحًا الإجراءات التي قام بها المهاجم بعد أن استولى على الحساب.

كان مؤسس باينانس قد نبّه متابعيه مسبقًا إلى احتمال وجود اختراق، وحثّهم على تجنّب الضغط على أي رابط منشور حديثًا من الحساب. وأكد حينها أن فريق BNB Chain بدأ التحقيق في الحادث، مع وعد بمشاركة التحديثات أولًا بأول.

لاحقًا، أوضح CZ أن المخترق استغل الحساب في نشر العديد من الروابط لمواقع تصيّد تطلب من المستخدمين استخدام خدمة Wallet Connect. وأي مستخدم قدّم بياناته كان يمكن أن تُسحب كامل ممتلكاته من العملات المشفرة خلال ثوانٍ معدودة. لذلك شدّد CZ على نصيحته: “لا تربط محفظتك”.

ALERT 🚨: The @BNBCHAIN X account is compromised. The hacker posted a bunch of links to phishing websites that ask for Wallet Connect. Do NOT connect your wallet. Security teams have notified X already, working to suspend the account first, then restore access. Also take-down… https://t.co/QeEnCCbFZe — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 1, 2025

أي مستخدم يقدّم بياناته يمكن أن تُسحب كامل ممتلكاته في ثوانٍ معدودة. لذلك نصح CZ الجميع قائلاً: “لا تربطوا محافظكم”.

ولاحتواء آثار الاختراق، تواصل فريق سلسلة BNB مع منصة X من أجل تعليق الحساب، على الأقل إلى أن يتأكدوا من سلامة المستخدمين وأموالهم.

وبحلول وقت نشر هذا المقال، كان CZ قد أعلن عن تحديث مهم: الحساب أُعيد تفعيله. ووفقًا للتصريحات، سيحصل جميع المتضررين على تعويض.

X account restored. Hacker got $13k. Security team(s) still tracking, with a possible linked KYC. Hacker went through all these trouble, plus criminal liability. He could have made more by building. Victims will be compensated in full. Social media security is not the same as… https://t.co/rVYK1NRguz — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 1, 2025

محطات بارزة في مسيرة BNB Chain

اختار المخترق توقيت الهجوم بينما كانت BNB Chain تستمتع بتسليط الأضواء عليها.

فقد أدّى تحديث Maxwell Hard Fork مؤخرًا على شبكة BNB Smart Chain إلى خفض زمن إنشاء الكتل بنحو 50%، ليتراجع من 1.5 ثانية إلى 0.8 ثانية فقط.

كما أعلنت شركة Franklin Templeton، وهي مدير أصول يتجاوز حجمها 1.6 تريليون دولار، عن دمج صندوق BENJI الخاص بها مع الشبكة. وتكتسب هذه الصفقة أهمية خاصة لأنها اختارت BNB Chain لتوسيع منصتها الخاصة بالأصول الواقعية (RWA).

على صعيد الأسعار، شهد الرمز الأصلي BNB ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة. فبعد صعوبة في تجاوز مستوى 800 دولار، يجري تداوله حاليًا عند 1,011 دولارًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 16.75% خلال آخر 30 يومًا.

ورغم أن خبر الاختراق قد أثّر قليلًا في أدائه، تُظهر بيانات CoinMarketCap أن سعر BNB تراجع بنسبة 0.81% في الوقت الحالي.