منصة بايبيت وسيركل تتحركان لإعادة رسم مستقبل مدفوعات USDC عالمياً

أبرز النقاط

أعلنت منصة “بايبت” المتخصصة في تداول العملات الرقمية وشركة إصدار العملات المستقرة “سيركل” عن شراكة استراتيجية جديدة تعمل على توسيع خدمات USDC في كامل منظومة منصة بايبت.

ووفق بيان صحفي صدر في 8 ديسمبر، ستركّز الشراكة على تعزيز سيولة USDC في أسواق التداول الفورية والمشتقات، وتطوير قنوات الدخول والخروج بين العملات الورقية والرقمية، إضافة إلى توسيع دمج USDC داخل خدمات منصة بايبت مثل بطاقة Bybit، وبرنامج Bybit Earn، وحسابات Bybit Savings.

كما قال “جيريمي ألاير” رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لسيركل: “إن الجانبين يهدفان إلى تسهيل وصول المستخدمين الأفراد والمؤسسات إلى USDC واستخدامه دون تعقيد”.

Circle 🤝 @Bybit_Official We are partnering with Bybit, the world’s second-largest cryptocurrency exchange by trading volume, to expand global access to @USDC. This partnership will focus on liquidity, on/off-ramps and real-world utility, powering fully reserved stablecoins… pic.twitter.com/PcVntItox7 — Circle (@circle) December 8, 2025

توسيع الوصول إلى USDC بينما تتماسك العملات المستقرة خلال التراجع

تأتي الشراكة في وقت تعيش فيه كل من “سيركل” وسوق العملات المستقرة موسمًا قويًا. فبحسب ما ذكرته Coinspeaker مؤخرًا، كشفت “سيركل” أن المعروض المتداول من USDC وصل إلى 73.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2025، بزيادة سنوية بلغت 108%، مع صافي دخل بلغ 214 مليون دولار خلال الربع.

ووصل إجمالي إيرادات “سيركل” ودخل الاحتياطات إلى 740 مليون دولار، بارتفاع 66% على أساس سنوي، بينما سجّل الـEBITDA المعدّل 166 مليون دولار، بزيادة 78% مقارنة بالعام السابق.

كما أنه مع الهبوط الحاد الذي ضرب سوق العملات الرقمية في 10 أكتوبر، واصلت الشركات المصدّرة للعملات المستقرة بقيادة “تيثير” و”سيركل” عملية إطلاق نحو 20 مليون عملة جديدة مدعومة باحتياطيات نقدية لدى الشركات.

رغم قدرة العملات المستقرة على الصمود خلال هبوط السوق، فإن استمرار ضعف أداء بيتكوين عند 90,232 دولار، وإيثريوم

عند 3,112 دولارات مقارنة بالربع السابق، دفع بعض المحللين إلى التشكيك في متانة قطاع العملات المستقرة على المدى الطويل.

ففي 26 نوفمبر، خفّض محللو S&P تصنيف تيثير من 4 من 5، وهو ما يشير إلى قدرة «مقيّدة» على الحفاظ على الارتباط بالدولار، إلى 5 من 5، وهو تصنيف “ضعيف”.

وردّ “باولو أردوينو” الرئيس التنفيذي لتيثير، على هذا الخفض واصفًا إياه بأنه “نشر للخوف” في منشور على X.com، واشار إلى إن الجهة المقيّمة تجاهلت معلومات مالية جوهرية تتعلّق بالشركة. كما اعتبر أن “بعض المؤثرين إما سيئون في الحساب أو لديهم دافع لدعم منافسينا.”