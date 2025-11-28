الصين تتحدى الحظر| التعدين السري للبيتكوين يعود بقوة ويستحوذ على 14% من القوة العالمية

أبرز النقاط

تتصدر الولايات المتحدة معدل الهاش العالمي بنسبة 37.75%، تليها روسيا في المركز الثاني بنسبة 15.51%، فيما تحتل الصين المركز الثالث.

شركة Canaan المصنعة لأجهزة تعدين البيتكوين حققت 30.3% من إيراداتها العالمية لعام 2024 من الصين، مقارنة بـ 2.8% فقط في 2022 بعد الحملة الصارمة.

قانون العملات المستقرة في هونغ كونغ دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، بينما تبحث بكين في إنشاء عملات مستقرة مدعومة باليوان لتعزيز اعتماد عملتها عالمياً.

يشهد تعدين البيتكوين BTC في الصين عودة هادئة بعد أربع سنوات من حظر بكين لجميع أنشطة التعدين، إذ استعادت البلاد 14% من معدل الهاش العالمي واحتلت المركز الثالث عالمياً بحلول أواخر أكتوبر.

تأتي هذه العودة رغم استمرار الحظر الذي فُرض في 2021، إذ يستغل المعدّنون انخفاض تكلفة الكهرباء وازدهار مراكز البيانات في المقاطعات الغنية بالطاقة. ولم تصدر أي جهة حكومية، سواء الهيئة الوطنية للتخطيط أو البنك المركزي، أي قرارات تلغي تجريم التعاملات بالعملات الرقمية منذ إعلان الحظر في سبتمبر2021 ، دون أي تراجع رسمي.

وصل نشاط تعدين البيتكوين BTC في الصين إلى 145 إكساهاش في الثانية بحلول أواخر أكتوبر، وفقاً لـ Hashrate Index الذي يتتبع نشاط التعدين. وتتصدر الولايات المتحدة المشهد بنسبة 37.75% بمعدل 389.3 EH/s مدعومة بتوسع شرس من شركات التعدين الأمريكية، فيما تأتي روسيا في المركز الثاني بنسبة 15.51% بمعدل 160 EH/s. وتعتمد بيانات الهاش على تتبع عناوين الـ IP، وهي منهجية قد تتأثر باستخدام شبكات VPN في المناطق التي يُحظر فيها التعدين.

انتعاش التعدين السري

برزت شينجيانغ كمركز أساسي لعودة عمليات التعدين بفضل توفر كهرباء رخيصة وفائضة لا يمكن نقلها خارج الإقليم. وأكد بعض المعدّنين لوكالة رويترز إنهم بدأوا تشغيل معداتهم أواخر العام الماضي، مع وجود مشاريع جديدة قيد الإنشاء حالياً في المنطقة.

وتؤكد بيانات مبيعات الأجهزة أيضاً هذا الانتعاش. فقد حققت شركة Canaan Inc، ثاني أكبر مصنّع عالمي لأجهزة تعدين البيتكوين، نحو 30.3% من إيراداتها العالمية لعام 2024 من الصين، مقارنة بـ 2.8% فقط في 2022. وتجاوزت مبيعات الشركة للصين 50% خلال الربع الثاني من 2025، وفقاً لمصدر مطّلع على الأرقام. وتشير تقديرات CryptoQuant إلى أن ما بين 15% و20% من القدرة العالمية لتعدين البيتكوين تعمل حالياً داخل الصين.

يأتي هذا الأنتعاش بالتزامن مع وصول أسعار الأصول الرقمية إلى مستويات قياسية في أكتوبر، عندما لامس البيتكوين 126,000 دولار لأول مرة. ومنذ ذلك الحين تراجع السعر إلى نحو 86,500 دولار، أي انخفاض يقارب 31% عن الذروة، مع تراجع شهية المخاطرة عالمياً.

تغيُّر في سياسة بكين

تتزامن عودة التعدين مع بوادر تشير إلى ليونة أكبر في بكين تجاه الأصول الرقمية. فقد دخل قانون العملات المستقرة في هونغ كونغ حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما تدرس خطة لإصدار عملات مستقرة مدعومة باليوان لتعزيز انتشار عملتها عالميًا.

وقال باتريك غرون، الرئيس التنفيذي لمنصة البنية التحتية للسوق Perpetuals.com، لرويترز إن عودة نشاط التعدين في الصين تُعد “أحد أهم المؤشرات التي شهدها السوق منذ سنوات”.

وتثير هذه العودة تساؤلات حول لامركزية البيتكوين، مع سيطرة ثلاث دول فقط على أكثر من 67% من معدل الهاش العالمي. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بكين ستتجه لإضفاء طابع رسمي على هذا القدر من التساهل أو ستشن حملة جديدة، لكن الحوافز الاقتصادية التي تغذي نشاط التعدين السري في شينجيانغ لا تُظهر أي بوادر تراجع.