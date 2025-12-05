منصة Kalshi توسّع حضورها في الإعلام الأميركي عبر شراكة جديدة مع CNBC بعد تعاونها مع CNN

أبرز النقاط

بموجب هذه الشراكة، سيتم عرض بيانات احتمالات Kalshi على شاشات مخصّصة أثناء برامج الأعمال والمحتوى الرقمي.

تنضم CNBC إلى CNN في اعتماد دمج أسواق التوقعات، مع تسجيل منصة Kalshi أحجام تداول أسبوعية تتجاوز المليار دولار ونمو سريع في الاستخدام.

يعزّز الاتفاق المنافسة مع منصة Polymarket التي أبرمت شراكات مع Google Finance وYahoo Finance.

وقّعت شبكة CNBC اتفاقًا حصريًا لعدة سنوات مع منصة Kalshi لعرض لبتوقعات المبنية على التحليلات في محتواها التلفزيوني والرقمي ابتداءً من عام 2026.

ويمثّل هذا الاتفاق خطوة جديدة في توسّع Kalshi داخل الإعلام الاقتصادي الأميركي، وذلك بعد إعلان شراكة مماثلة مع CNN في الثالث من ديسمبر.

CNBC تعرض قراءات تحليلية مباشرة تابعة لمنصة Kalshi عبر جميع منصاتها

بموجب الاتفاق، ستعرض CNBC التوقعات الفورية من Kalshi ضمن برامجها الاقتصادية ومحتواها الرقمي، بما في ذلك شريط مؤشرات مخصّص يحمل علامة Kalshi خلال بعض العروض. كما ستقدّم Kalshi صفحة تحمل علامة CNBC داخل منصتها، تُبرز فيها الأسواق التي يختارها محررو CNBC لمتابعة أهم الأحداث الاقتصادية والسياسية والمالية، وفقًا لبيان الشركة.

The new era of media has begun. CNBC is the world’s leading destination for financial news and the world of finance depends on real-world events. Kalshi accurately predicts these events. The news is evolving: from covering the present to forecasting the future. https://t.co/9kV6hzUPdY — Tarek Mansour (@mansourtarek_) December 4, 2025

CNBC ضمن قائمة أفضل 20 موقعًا عالميًا في الأخبار الاقتصادية

جاءت CNBC ضمن أكثر 20 موقعًا إخباريًا اقتصاديًا زيارة حول العالم، مسجّلة أكثر من 117 مليون زيارة شهرية وفقًا لتصنيف Press Gazette لحركة المرور العالمية.

وتُعد الشبكة واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية عالميًا، إلى جانب BBC وCNN وThe New York Times وYahoo Finance، بحسب التصنيف نفسه.

كما يأتي إعلان CNBC بعد يوم واحد فقط من اختيار CNN لمنصة Kalshi كشريكها الرسمي لأسواق التوقعات ضمن اتفاقية دمج بيانات حصرية. وبموجب تلك الاتفاقية، تبدأ CNN في استخدام مؤشرات Kalshi على شاشتها ومنح غرفة الأخبار إمكانية الوصول إلى احتمالات الأحداث التي توفرها المنصة.

سجّلت Kalshi أحجام تداول أسبوعية تتجاوز مليار دولار، كما جمعت مليار دولار من التمويل في نوفمبر عند تقييم بلغ 11 مليار دولار، مستفيدة من نمو في النشاط تخطى 1000٪ منذ عام 2024.

أخيرًا، تأتي هذه التوسعات بالتوازي مع منافستها Polymarket التي أبرمت شراكات مع Google Finance وشراكة حصرية مع Yahoo Finance، في سباق يستثمر فيه الطرفان تمويلًا ضخمًا للحصول على اتفاقيات مع أبرز شبكات الأخبار الاقتصادية.