لكنّ محفظة بيست واليت (Best Wallet) تميزت بالسبق، حيث يَرتكز نظامها التقني على عملتها الأساسية BEST التي توفر لمالكيها رسوم معاملاتٍ أقل وتلقي عوائد مجمعات الرهن، فضلاً عن كونها مفتاح الوصول إلى الميزات المُنتظر توفيرها قريباً.

فهل يُمكن لنجاحات محفظة بيست واليت (Best Wallet) أن تلهم الآخرين لاتباع نهجها؟ فسواء جاء ذلك بمحض الصدفة أو إلهاماً، يبدو أن توجّه محفظة بيست واليت (Best Wallet) يتسق مع تطلعات محافظ الكريبتو الأخرى التي اتجهت فجأةً نحو إطلاق عملاتها الخاصة، ويبقى من المؤكد اعتمادُها من قبل بروتوكول WalletConnect، ما يعكس موثوقيتها ويضمن تمتعها بأعلى معايير تجربة الاستخدام والأمان والتوافق وقدرتها على تنفيذ المهام بكفاءة.

لذا، على المتطلعين للوصول إلى عملتها الواعدة المُوفرة لموجة إطلاق العملات الجديدة التحرُّك سريعاً لشراء عملة بيست واليت (Best Wallet) بسعرها البالغ حالياً 0.025685$ خلال جولة اكتتابها الحالية المُقرر انتهاؤها في غضون 8 ساعاتٍ فقط قبل ارتفاعه بحلول مرحلته الجديدة.

ساحة محافظ الكريبتو تمتلئ بخطط إطلاق عملاتها الخاصة

تستمر ملامح قطاع محافظ الكريبتو بالتغير مع استعداد كبار مزودي المحافظ لجعل أنظمتها التقنية تتمحور حول عملاتها الخاصة، فقد ألمح مطورو محفظة ميتاماسك (MetaMask) -أكثر المحافظ غير الوصائية استخداماً في الويب الثالث (Web3)- منذ مدة طويلةٍ إلى عزمهم إطلاق عملتها الأساسية مع تأكيد الشركة الأم كونسنسيس (Consensys) مؤخراً وجود خططٍ كهذه. ويُنتظر أن تتيح هذه العملة مشاركة حامليها في أنشطة الحوكمة الداخلية وتوفير المحفزات وإتاحة الاستفادة من ازدهار النظام التقني، وذلك بعد سنواتٍ من التكهنات تُسلط الضوء على مدى حذر مطوريها في مواءمة أنشطتها مع قاعدة مُستخدميها المستمرة بالتوسع.

من جانبها، أكد فريق محفظة رينبو (Rainbow) أحد مزودي محافظ عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) نيته إطلاق عملتها الخاصة رينبو (Rainbow-RNBW) في الربع الأخير من هذا العام، ما يربطها مباشرةً ببرنامج نقاطها طويل الأمد. وإلى جانب استعداده لإطلاق عملتها الأساسية، يُواصل الفريق تحديث تطبيقها عبر تزويده بمخططاتٍ بيانية أكثر دقة وأسعار لحظية وحتى خططٍ لتوفير خدمة تداول العقود الآجلة ضمن المحفظة عبر بروتوكول هايبرليكويد (Hyperliquid).

بالمثل، بدأت شركة كوينبيس (Coinbase) من خلال شبكة بيس (Base) -حل الطبقة الثانية- باستكشاف سبل إطلاق عملتها الأساسية، كما صرَّح مسؤولو الشركة -كمؤسسها جيسي بولاك (Jesse Pollak)- بأنهم يأملون بأن يُسهم ذلك في ترسيخ لامركزيتها، ودعم المطورين، ومنح الشبكة هويتها الخاصة بعيداً عن بلوكتشين إيثيريوم، وذلك رغم غياب إطار زمني أو بياناتٍ اقتصاديةٍ نهائيةٍ نظراً لبقاء الوضوح التنظيمي مصدرَ قلق رئيسي.

وفيما أبدت السوق ترحيباً قوياً بالعملات الأساسية لمحافظ الكريبتو، وازدادت توقعات الإطلاق المحتمل لعملة محفظة MetaMask مع توقع الكثيرين تسمية العملة بـ MASK، تنامت التوقعات حيال إطلاق مطوري محافظ MetaMask و Rainbowو Baseعملاتها الخاصة، لكنّ محفظة بيست واليت (Best Wallet) بادرت إلى إطلاق عملتها الأساسية لتُصبح مثالاً يُحتذى، لينجَح اكتتابها -كما أشرنا- بجمع أكثر من 16 مليون دولار من مستثمريه الداعمين.

تنوع الاستخدامات العملية لعملة بيست واليت (Best Wallet)

تُعد عملة بيست واليت (Best Wallet) عماد النظام التقني لمحفظة بيست واليت (Best Wallet) ومفتاح الوصول إليه، إلى جانب استخداماتها الوظيفية الأخرى، فامتلاكها ضروريٌّ لدفع رسوم المعاملات والمشاركة في آليات الحوكمة والرهن والمزايا الحصرية.

كما يتيح امتلاك العملة أيضاً مزايا متنوعة، أبرزُها خفض رسوم المعاملات التي لا تقتصر على الأنشطة ضمن المحفظة، بل تمتد لتشمل أنشطة التداول عبر منصتها اللامركزية (DEX) المُدمجة في تطبيق المحفظة، ما يتيح للمستخدمين الاحتفاظ بأرصدة إضافيةٍ في كل صفقة تداول أو تحويل، كما يُنتظر تزايد استخداماتها الوظيفية مع توفر الخدمات وشيكة الإطلاق، وستتاح للمستخدمين بطاقة الدفع باستخدام عملة BEST (BEST Card)، وهي بطاقة دفع تتيح استخدام تطبيق المحفظة لإتمام عمليات الدفع، ما سيُمكّن مُستخدميه من إتمام المشتريات اليومية مباشرةً باستخدام أرصدتهم المتوفرة.

وفي ثالثة مراحل خارطة الطريق، يُخطط فريق بيست واليت (Best Wallet) لإتاحة تداول عقود المشتقات، ما سيمنح عملتها الأساسية (BEST) دوراً أكبرَ في إتاحة الاستفادة من الميزات المتقدمة. أما على صعيد التمويل اللامركزي (DeFi)، فيُوفر مشروع عملة بيست واليت (Best Wallet) عوائدَ أعلى عبر مجمع الرهن الشامل وشيك الإطلاق بغرض توفير أفضل مجمّعات الرهن وأكثرها توفيراً للعوائد في القطاع لإثراء مالكي العملة.

كما يُوفر المشروع آلية رهن مثيرةً تُوفر عائداً متغيراً تبلغ نسبته حالياً 83% سنوياً، كما ينتظر أن يمنح امتلاك عملة بيست واليت (Best Wallet) حامليها حقوق التصويت والمشاركة في آلية الحوكمة الداخلية، ما يتيح لهم التأثير مباشرةً على مستقبل المحفظة وتوجيه دفة تطويرها.

رؤية التطبيق فائق القدرات تمنح محفظة بيست واليت (Best Wallet) الأفضلية

تحدث بريان أرمسترونج (Brian Armstrong) -الرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس- مؤخراً إلى شبكة فوكس بيزنس (Fox Business) مؤكداً أن المنصة تتطلع إلى التحول من مجرّد منصة تداول كي تصبح “تطبيقاً متكاملاً” يُمكنه أن يحلَّ محل البنوك التقليدية بتوفيره باقة خدماتٍ ماليةٍ متكاملة.

يُذكر توفير منصة الكريبتو الشهيرة -ومقرها الولايات المتحدة- بطاقة دفع إلى جانب طموحاتها المتعلقة بتوفير خدمات تداول الأوراق المالية الممثلة رقمياً والسلع والأسهم التقليدية ضمن ترخيص شامل، كما تعمل على تبسيط قواعد الحفظ الوصائي للأصول الرقمية والتمثيل الرقمي للأوراق المالية وتوفير مساراتٍ لإطلاق المشاريع الجديدة. أما في الوقت الحالي، فستبقى غالبية هذه الأمور ضمن مرحلة التخطيط.

في المقابل، تبدو خطوات محفظة بيست واليت (Best Wallet) أكثر سرعةً، فهي تتيح لمُستخدميها النشطين -البالغ عددهم 250,000 مستخدم- ميزاتٍ مباشرةً كتوفير منصة تداول لامركزية ضمن التطبيق، فضلاً عن إتاحة ميزاتٍ إضافيةٍ قريباً.

فكما أشرنا، تتضمّن خارطة طريق المشروع توفيرَ أنشطة تداول عقود المشتقات وتحليلاتٍ مُعمقةٍ للأسواق وإدارة الحقائب الاستثمارية وحمايةً من روبوتات التداول الاستباقي (MEVs) وإدارة الأوامر المؤتمتة كتنفيذ إستراتيجيات خفض متوسط التكلفة بالدولار (DCA)؛ كما يُركز الفريق على دعم مختلف شبكات البلوكتشين من خلال إتاحة توافق المحفظة مع أكثر من 60 منها فضلاً عن أنظمةٍ متطورة لمكافحة ممارسات الاحتيال للحفاظ على أمان المستخدمين.

غير أن أبرَز ما يميز محفظة بيست واليت (Best Wallet) عن منصات التداول كمنصة Coinbase هو نموذجها غير الوصائي، فهي تتيح لمستخدميها التحكم بمفاتيح وصولهم الخاصة، ما يَحدُّ من مخاطر الخضوع لإدارة مركزية، وبفضل تقنية الحوسبة متعددة الأطراف المُوفَّرة من قبلFireblocks -والتي تتيح تقسيم مفاتيح الوصول الخاصة إلى أجزاء مشفرة عبر كياناتٍ منفصلة- يُمكن لتوزيع المنافذ الأمنية الحيلولة دون تعرّض المحفظة للاختراق.

ويلعب هذا المستوى من الأمان دوراً محوراً في القطاع لا سيّما أن المنصات المركزية (CEXs) تبقى أهدافاً متكررةً للاختراق، كما يتضح من اختراق منصة بايبيت (Bybit) الضخم سابقاً هذا العام.

الانضمام إلى اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) قبل فوات الأوان

