سعر الإيثيريوم يتعافى بقوة: المحللون يتوقعون 8,500 دولار إذا اخترق هذا المستوى

أبرز النقاط:

يتوقع المحللون أن يتجاوز سعر الإيثيريوم 7,000 دولار بحلول مايو 2026.

مؤسسات كبرى مثل BitMine وBlackRock اشترت كميات من الإيثيريوم بمليارات الدولارات.

روبرت كيوساكي ينصح بشراء الإيثيريوم إلى جانب الفضة كوسيلة لحفظ القيمة.

سجّل سعر الإيثيريوم تعافيًا قويًا بعد انهيار سوق العملات الرقمية، ويتداول حاليًا عند مستوى 4,100 دولار. ويشير الخبراء إلى أن هذا الارتداد الحاد من القاع عند 3,500 دولار يعكس معنويات jتصاعدية قوية واحتمال استمرار الزخم الإيجابي. وإذا تجاوز الإيثيريوم أعلى مستوياته التاريخية، يتوقع المحللون أن يمتد الارتفاع نحو مستوى 8,500 دولار.

سعر الإيثيريوم قد يرتفع بنسبة 100% إضافية، وفقًا للخبراء

يراقب محللو السوق تعافي سعر الإيثيريوم عن كثب بعد أن هبط إلى 3,500 دولار خلال الانهيار المفاجئ يوم الجمعة الماضي. ومع تعافي سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتد الإيثيريوم إلى 4,100 دولار حتى لحظة النشر.

قال المحلل الشهير في سوق الكريبتو تيد بيلوز إن المشترين نجحوا في استعادة مستوى الدعم 4,060 دولار، مضيفًا أن الأصل يُظهر حاليًا نمط تعافٍ على شكل حرف V، وهو إشارة صعودية تدل على زخم قوي في السوق.

وبحسب المحلل ذاته على منصة X، فإن المقاومة التالية الحاسمة تقع عند مستوى 4,250 دولار، واختراقها سيمنح المشترين السيطرة مجددًا على الاتجاه القصير الأمد للإيثريوم.

$ETH has reclaimed the $4,060 support level. Right now, Ethereum is having a V-shaped recovery, which is a good sign. The next level to reclaim is $4,250 and then bulls will be in control. pic.twitter.com/itW20vge9r — Ted (@TedPillows) October 13, 2025

ردّد محللون آخرون في السوق آراء مشابهة، مشيرين إلى أن الإيثيريوم يستعد لموجة صعود تمتد لعدة أشهر. وقال المحلل المعروف مايك إنفستينغ إن التراجع الأخير لسعر الإيثيريوم دون 4,000 دولار كان الأخير قبل انطلاق الموجة التصاعدية طويلة الأمد.

ووفقًا لمايك، فقد قامت مؤسسات كبرى مثل BitMine وBlackRock وغيرها بتجميع كميات ضخمة من الإيثيريوم بقيمة مليارات الدولارات خلال الهبوط الأخير في السوق. ويتوقع أن يتجاوز سعر الإيثرييوم 7,000 دولار بحلول مايو 2026 إذا استمر هذا النمط من التراكم المؤسسي.

I’m officially calling it…$ETH had its final hard pullback below $4,000 before it begins its multi month incoming rally. During the recent pullback institutions like BitMine, Blackrock, & Vanguard all loaded collectively billions in $ETH. $7000+ by May 2026. Mark my words… pic.twitter.com/m0xCGA0pb1 — Mike Investing (@MrMikeInvesting) October 12, 2025

أما محلل الكريبتو جافون ماركس، فأشار إلى أن الإيثيريوم (ETH) قد يكون في مرحلة التحضير للحركة الصعودية التالية، موضحًا أن اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 4,811.71 دولار يمكن أن يطلق موجة ارتفاع جديدة قد تدفع السعر إلى ما يتجاوز 8,500 دولار.

$ETH Called to Precision. Next leg could be in the works and can send prices towards $8,500+ with a break of a key $4,811.71… (Ethereum) https://t.co/BTMUZlDxfB pic.twitter.com/vvG3r7Q8RZ — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) October 12, 2025

اشترِ الفضة والإيثيريوم، يقول روبرت كيوساكي

في ظل توقعه لأكبر انهيار في الأسواق المالية خلال عام 2025، نصح المحلل والمستثمر الشهير روبرت كيوساكي متابعيه بشراء الفضة والإيثيريوم. وكتب في منشور له على منصة X:

"أعتقد اليوم أن الفضة والإيثيريوم هما الأفضل لأنهما وسيلتان لحفظ القيمة."

REMINDER: I predicted the biggest crash in world history was coming in my book Rich Dad’s Prophecy. That crash will happen this year. Baby Boom Retirements are going to be wiped out. Many boomers will be homeless or living in their kids basement. Sad. REMiNDER: I have… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 11, 2025

كما أشاد كيوساكي بخطة التقاعد 401(k) التي أطلقها الرئيس ترامب، والتي تتيح للمستثمرين توجيه أموالهم نحو أصول رقمية بديلة. وفي منشور حديث له على المنصة ذاتها، عبّر المليونير عن إعجابه بترامب، مثنيًا عليه لتحديه النخب المالية التي – على حد قوله – استغلت الطبقة العاملة عبر خطط التقاعد التقليدية.

