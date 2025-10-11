تدفقات صناديق الإيثريوم المتداولة (ETF) تتراجع بعد 8 أيام من الارتفاع وانخفض سعر الإيثيريوم إلى 4,300 دولار.

أبرز النقاط

شهدت صناديق الإيثيريوم الفورية (ETF) تدفقات خارجة بقيمة 8.54 مليون دولار، لتنهي سلسلة تدفقات داخلية استمرت ثمانية أيام.

انخفض سعر الإيثيريوم إلى نحو 4,357 دولارًا، أي بتراجع يقارب 2% خلال 24 ساعة، بينما ارتفع حجم التداول بنسبة 15%.

أطلقت شركتا Bitwise و21Shares ميزات جديدة لخاصية الـStaking بهدف جذب مزيد من المستثمرين في صناديق الإيثيريوم المتداولة.

أنهت صناديق الإيثيريوم الفورية (Spot Ethereum ETFs) سلسلة التدفقات الداخلة التي استمرت ثمانية أيام في 9 أكتوبر، بعدما سجلت تدفقات خارجة بقيمة 8.54 مليون دولار مع تراجع سعر الإيثيريوم (ETH) إلى نحو 4,357 دولارًا.

تراجع الأصل بنحو 2% خلال 24 ساعة وبحوالي 3% خلال الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع حجم التداول بنسبة 15% وفق بيانات CoinMarketCap.

في المقابل، واصلت صناديق البيتكوين المتداولة (Bitcoin ETFs) أداءها القوي بتسجيل تدفقات صافية بلغت 198 مليون دولار، لتسجّل بذلك اليوم التاسع على التوالي من المكاسب.

On October 9 (ET), spot Bitcoin ETFs recorded a total net inflow of $198 million, marking the ninth consecutive day of net inflows. In contrast, spot Ethereum ETFs saw a total net outflow of $8.54 million, ending an eight-day streak of net inflows.https://t.co/Hj2Gs49bWa pic.twitter.com/MIQZf6Q0NE — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 10, 2025

ويعكس هذا التباين تحوّلًا في مزاج المستثمرين، حيث بدأ رأس المال يتجه من الإيثيريوم نحو البيتكوين، ما يعزز هيمنة البيتكوين في السوق وقد يؤدي إلى تأجيل موسم العملات البديلة (Altcoin Season).

إضافة خاصية الـStaking إلى صناديق الإيثريوم

قامت شركة 21Shares بتحديث صندوقها (TETH) عبر إضافة خاصية الـStaking وإعفاء المستثمرين من رسوم الرعاية البالغة 0.21% لمدة 12 شهرًا بدءًا من 9 أكتوبر. وجاءت هذه الخطوة بعد قرار Grayscale إدراج ميزة الـStaking في صندوق الإيثيريوم الأمريكي الخاص بها.

يرى محللون أن هذه التحديثات تمثل تطورًا طبيعيًا في قطاع صناديق الكريبتو، وتهدف إلى جعلها أكثر جاذبية للمؤسسات والمستثمرين الأفراد الباحثين عن عوائد إضافية من مكافآت الـStaking.

تحليل سعر الإيثيريوم: مقاومة قوية قرب أعلى مستوياته التاريخية

يواصل الإيثريوم التحرك ضمن هيكل صعودي طويل الأمد، إذ يتداول داخل قناة سعرية صاعدة مدعومة بخط اتجاه يمتد منذ قيعان عام 2022.

يُظهر الرسم الأسبوعي لزوج ETH/USD أن الأصل يتحرك حاليًا قرب منطقة مقاومة محورية دون مستوى 5,000 دولار، وهي منطقة كانت تاريخيًا بمثابة منطقة عرض يزداد فيها ضغط البيع.

في المقابل، يواصل مؤشر MACD الإشارة إلى زخم إيجابي قوي، بينما يبقى مؤشر Chaikin Money Flow في المنطقة الإيجابية، ما يدل على استمرار عمليات التراكم. ومع ذلك، فإن الرفض المتكرر قرب مستويات 4,800–5,000 دولار يشير إلى احتمال تراجع قوة المشترين على المدى القصير.

اختراق واضح فوق هذا النطاق مصحوبًا بزيادة في أحجام التداول قد يؤكد استمرار المسار الصعودي نحو قمم جديدة، في حين أن الفشل في تجاوزه قد يؤدي إلى تصحيح هبوطي باتجاه خط الاتجاه الصاعد قرب 4,000 دولار.

رأي المحللين

أشار محلل الكريبتو علي مارتينيز مجددًا إلى أن النطاق السعري بين 4,000 و4,800 دولار يمثل ما وصفه بـ “منطقة الخطر” بالنسبة للإيثريوم.

I wasn't lying when I told you $4,000–$4,800 is a danger zone for Ethereum $ETH! https://t.co/KlHhiUGo91 pic.twitter.com/SlR9lV7HAY — Ali (@ali_charts) October 10, 2025

وعرض مارتينيز في مخططه عدة حالات سابقة (محددة بأسهم سوداء) واجه فيها الإيثيريوم رفضًا سعريًا حادًا عند دخوله هذا النطاق. في كل مرة، كانت محاولات الصعود تُقابل بضغط بيع قوي يؤدي إلى تصحيحات كبيرة تراوحت بين 30% و60%.

ووفقًا لتحليله، فإن الهبوط الأخير إلى 4,336 دولارًا يعكس النمط نفسه، حيث يفقد السعر زخمه بمجرد دخوله تلك المنطقة، ما يعزز فكرة أن النطاق المذكور لا يزال عقبة رئيسية أمام استمرار الاتجاه الصاعد.