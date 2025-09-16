المحاور الرئيسية:

فريق dAI هدفه تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من إتمام أنشطة الدفع والتنسيق على بلوكتشين إيثيريوم دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين.

تطوير معيار ERC-8004 سيوفر آلياتٍ للتحقق من الهوية والسمعة لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين عبر البلوكتشين.

تأتي المبادرة ضمن إعادة هيكلة مؤسسة إيثيريوم لعام 2025 بغرض معالجة التقنيات الناشئة خارج قطاع التمويل.

شكلت مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) فريقاً مُخصصاً لتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) أسمته فريق dAI في خطوة هامةٍ على طريق ربط تقنية البلوكتشين بنظم الذكاء الاصطناعي سريعة التطور، وأعلن الباحث العلمي ديفيد كرابيس (Davide Crapis) عن المبادرة في 15 أيلول/سبتمبر، مُشيراً إلى أن هدف المؤسسة جعلُ بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)-بسعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) البالغ حالياً 4,513.5$– طبقة التسوية والتنسيق المُفضلة لدى وكلاء الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الآلي.

ستُركز الوحدة الجديدة -التي يقودها كرابيس- على هدفين رئيسيين هما تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من إتمام عمليات الدفع والتنسيق البيني دون وسطاء، وتوفير باقة أدوات ذكاء اصطناعي لامركزية تحدُّ من الاعتماد على الجهات المركزية، في نهج إستراتيجي يتماشى مع القيم الأساسية لبلوكتشين إيثيريوم، وأهمها توفير الحيادية، وقابلية التحقق، ومقاومة الرقابة، ما يجعل منها ركيزةً أساسية للأنظمة الذكية وفقاً لمنشور كرابيس على منصة X.

We’re starting a new AI Team at the Ethereum Foundation (the dAI Team).

Our mission: make Ethereum the preferred settlement and coordination layer for AIs and the machine economy. The team will focus on two main areas:

– AI Economy on Ethereum = giving AI agents and robots ways… pic.twitter.com/9sWVS4dp0K — Davide Crapis (@DavideCrapis) September 15, 2025

فريق dAI يركّز على البنية التحتية اللامركزية لنظم الذكاء الاصطناعي

تتلخص مهمة فريق dAI بإنشاء اقتصادٍ قائم على الذكاء الاصطناعي على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) مباشرةً، وتزويد وكلاء وروبوتات الذكاء الاصطناعي بآليات الدفع والتنسيق واتباع القواعد دون الحاجة إلى جهات وساطةٍ تقليدية، في نهج يُمكنه ضمان أنشطة تداول أكثرَ كفاءةً وشفافية، مع الحد من مخاطر الاحتكار والمركزية.

وتشمل وجهة التركيز الأخرى تطوير باقة أدوات ذكاء اصطناعي لامركزية لضمان عدم تحكم مؤسساتٍ بعينها في مستقبل الذكاء الاصطناعي، وأكد كرابيس أن بلوكتشين إيثيريوم ستوفر بدائل قابلة للتحقق ومقاومة للرقابة ومفتوحة المصدر للبنية التحتية المركزية الحالية لنظم الذكاء الاصطناعي.

ويُعد تطوير معيار ERC-8004 أحد الأولويات الملحة للفريق، والذي يُوصف بأنه يمثل آلية للتحقق من هوية وموثوقية وكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يُسهّل التنسيق دون الحاجة إلى جهاتٍ مركزيةٍ تشترط الحصول على إذن مسبق.

يُذكر أن الفريق يُخطط لاستعراض آلية عمل معيار ERC-8004 النهائية في مؤتمر Devconnect في مدينة بوينس آيرس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويُعَد هذا المعيار أساسياً لوكلاء الذكاء الاصطناعي من أجل اكتشاف بعضهم البعض والتحقق والتفاعل البيني ضمن نظام إيثيريوم التقني.

مبادرة إعادة الهيكلة: تغييرات المؤسسة والخطط المستقبلية

يأتي تشكيل فريق الذكاء الاصطناعي ضمن جهود إعادة هيكلة مؤسسة إيثيريوم في عام 2025 لتحسين نموّ البلوكتشين، مع التركيز على رفع كفاءة النظام التقني والأقسام المختصة بالتقنيات الواعدة، وقد أجرَت المؤسسة هذا العام تغييراتٍ جذرية، ونشرَت تقريراً للتمويل، وأطلقت مبادرة “إنشاء ضمان بقيمة تريليون دولار” (Trillion Dollar Security) في أيار/مايو، لتشرع بخطواتٍ فعليةٍ تجاه خزانة عملة إيثيريوم (Ethereum) الخاصة بها بغرض تجنب انتقادات استمرارها ببيع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum).

يُشار إلى أن الفريق سينسّق جهوده مع ذراع البروتوكول المؤسساتي وقسم دعم النظام التقني لربط التحسينات المنتظرة باحتياجات مطوري نظم الذكاء الاصطناعي، وهو ما بدؤوا بدراسته في شباط/فبراير 2025.

كما بدأت المؤسسة بنشر طلبات توظيف الفريق الجديد، فقامت بنشر إعلاناتٍ لوظائف ضمن سلسلة التغريدات التي نشرها كرابيس، مع توفير الموارد اللازمة لتسريع البحث في جوانب التقاء تقنية البلوكتشين بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أخيراً أن كرابيس أوضحَ أنّ المؤسسة تخطط للعمل “بتركيز وفي سباق مع الزمن” لربط مطوري نظم الذكاء الاصطناعي بنظام إيثيريوم التقني، مع توفير تمويلٍ للمنتجات العامة والمشاريع الداعمة لهوية الوكلاء والسمعة والتنسيق البيني، ليُؤكد هذا التطور طموحات بلوكتشين إيثيريوم المتزايدة لتجاوز نظم التمويل التقليدية وتوسيع أنشطتها كي تشمل معالجة التقنيات الناشئة، ما يتيح للبلوكتشين العمل كطبقةٍ أساسيةٍ مستقبليةٍ للاقتصاد الآلي التفاعلي.