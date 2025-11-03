النقاط الرئيسية

حجم تداول العملات المستقرة على شبكة إيثيريوم بلغ مستوى قياسي عند 2.82 تريليون دولار في أكتوبر.

تصدرت USDC وUSDT هذا الارتفاع حيث شكّلتا الجزء الأكبر من التسويات على السلسلة.

منصة Uniswap تصدرت المنصات اللامركزية بحجم تداول بلغ 170.9 مليار دولار.

شهد نظام العملات المستقرة على شبكة إيثيريوم انفجارًا في النشاط خلال شهر أكتوبر، محققًا أعلى مستوى له على الإطلاق في حجم المعاملات الشهرية، مع توجه المتداولين نحو الأصول المستقرة واستراتيجيات العائد وسط حالة من عدم اليقين التي تشهدها سوق العملات الرقمية بشكل عام.

هيمنة العملات المستقرة على شبكة إيثيريوم

وفقًا لبيانات منصة The Block، بلغ حجم تداول العملات المستقرة على شبكة إيثيريوم 2.82 تريليون دولار، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 45% مقارنةً بـ 1.94 تريليون دولار في سبتمبر. وبهذا الارتفاع، تتجاوز الأرقام جميع المستويات الشهرية السابقة مدفوعة بشكل رئيسي بعملة USDC التي سجلت 1.62 تريليون دولار وعملة USDT التي حققت 895.5 مليار دولار.

من ناحية أخرى، جاءت عملة DAI التابعة لبروتوكول MakerDAO في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 136 مليار دولار بانخفاض طفيف عن شهر سبتمبر وبفارق كبير عن ذروتها في مايو التي بلغت 470.7 مليار دولار.

يُعد مُصدرو العملات المستقرة أكبر مولدي الإيرادات في منظومة العملات الرقمية. ففي شهر أكتوبر ساهموا بما يتراوح بين 65% و70% من إجمالي إيرادات البروتوكولات اليومية، متفوقين على منصات الإقراض والبورصات اللامركزية (DEXs) وبروتوكولات البنية التحتية للبلوكشين.

ارتفاع أحجام تداول منصات DEX وUniswap تتصدر بـ170.9 مليار دولار

وفقًا لبيانات DefiLlama وصلت أحجام التداول على منصات التداول اللامركزية (DEX) إلى 613.3 مليار دولار في أكتوبر وذلك ارتفاعًا من نحو 500 مليار دولار في سبتمبر. وظلّت Uniswap في الصدارة بمعالجة تداولات بقيمة 170.9 مليار دولار، يليها PancakeSwap عند 101.9 مليار دولار.

كما ارتفعت نسبة حجم التداول بين منصات التداول اللامركزي (DEX) إلى منصات التداول المركزية (CEX) لتصل إلى 19.84%، مما يعكس تفضيلًا متزايدًا للمنصات اللامركزية. وفي الوقت ذاته، سجّلت منصات التداول المركزية أعلى حجم تداول لها منذ يناير 2025، بإجمالي 2.17 تريليون دولار بارتفاع شهري نسبته 28%.

وتصدرت Binance الأسواق بحجم تداول بلغ 810.4 مليار دولار، تلتها Gate بحجم 175.6 مليار دولار، ثم Bybit بحجم بلغ 156.9 مليار دولار وBitget بحوالي134.7 مليار دولار.

النشاط على السلسلة يتراجع لكن الأساسيات تبقى قوية

شهدت أساسيات شبكة إيثيريوم ضعفًا نسبيًا إذ أبلغت منصة CryptoQuant عن انخفاض بنسبة 24% في عدد العناوين النشطة يوميًا من نحو 480 ألف عنوان في منتصف أغسطس إلى 363 ألفًا بحلول أواخر أكتوبر.

كما انخفضت نسبة MVRV وهي مؤشر رئيسي للتقييم من 1.85 إلى 1.50، في إشارة إضافية إلى تقلص هامش أرباح المستثمرين ودخول السوق في مرحلة برود وحالة حيادية.

وأضاف محللو CryptoQuant أن السعر المحقق لإيثيريوم يبلغ 2,560 دولار ما يضع السوق في منطقة حيادية بين الخوف والطمع. تاريخيًا، غالبًا ما تسبق قراءات MVRV القريبة من مستوى 1.5 فترات من التقلبات القوية.

وفقًا لبيانات CoinMarketCap يتماسك سعر إيثيريوم حاليًا قرب مستوى 3,700 دولار منخفضًا بنسبة 17% خلال الشهر الماضي و5.5% خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ويرى المحللون أن استقرار السعر فوق مستوى الدعم عند 3,840 دولار قد يدفع نحو ارتداد صعودي باتجاه مستوى 4,200–4,500 دولار، في حين أن الفشل في الحفاظ على هذا النطاق قد يهبط بسعر ETH إلى مستوى 3,560–3,200 دولار.