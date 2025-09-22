وعادةً ما يكون هذا التغيير حافزاً إيجابياً لقطاع الكريبتو؛ حيث يُساهم خفض معدلات الفائدة في جذب المزيد من السيولة للنظام المالي، وتُشير التجارب السابقة إلى أنّ رأس المال غالباً ما يتجه نحو الأصول عالية المخاطر، مع كون عملات الميم في مقدمة هذه الفئة من حيث المخاطرة والفرص الكبيرة للأرباح.

وسيحتاج المتداولون إلى شريكٍ موثوق لأتمتة عملية اتخاذ القرار بدقةٍ في حال انطلاق موسم اقتناص عملات الميم، هنا يأتي دور عملة سنورتر (Snorter) وروبوت التداول سنورتر (Snorter Bot) القائم على تيليجرام، والذي يُوفر سرعةً ودقةً تمنح المستثمرين الصغار أفضليةً حقيقية غير مسبوقةٍ، وقد جمع المشروع ما يقارب 4 مليون دولار حتى الآن خلال اكتتابه الحالي، وما تزال هناك فرصةٌ لانضمام المستثمرين وشراء عملة سنورتر (Snorter) بسعر 0.1047$ قبل أن يرتفعَ مجدداً خلال 24 ساعة.

تأكيد بدء موسم العملات البديلة: السيولة تتجه نحو عملات الميم

أعلن الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وسط علاماتٍ واضحةٍ على تراجع زخم الاقتصاد؛ حيث ارتفعت طلبات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنواتٍ تقريباً، وأضاف سوق العمل في آب/أغسطس 22,000 وظيفة فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات الاقتصادية. من جهةٍ أخرى، ما يزال التضخم أعلى من الهدف المُحدد عند 2%، إلا أن نمو الأسعار شهد اعتدالاً كافياً بالمقارنة مع المستويات العليا للعام الماضي، ما أتاح مجالاً للفيدرالي لتخفيف الضغط بالتزامن مع تباطؤ النمو وتزايد خطورة الركود.

تكمن أهمية هذا القرار في كونه أول خفض فيدرالي لمعدلات الفائدة منذ تغييرات السياسة النقدية بعد جائحة كورونا عام 2020، ما يشير إلى احتمال بداية تحوّلٍ نحو ظروفٍ ماليةٍ أكثر ليونة بعد مرور أكثر من عامين شهدت أعلى معدلات الفائدة خلال عقود، حيث يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى ضخ المزيد من السيولة في الأسواق.

وفي قطاع العملات الرقمية عادةً، لا تقتصر هذه السيولة على عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، بل تتحرّك أولاً نحو العملات البديلة، كما تُؤكد البيانات الحديثة التي تشير إلى بدء حركة رأس المال، وتفوّق العديد من القطاعات على عملة بيتكوين من حيث الأداء خلال آخر 90 يوماً.

المصدر: موقع BlockchainCenter

بعد ذلك، غالباً ما تتجه السيولة نحو عملات الميم التي تُمثل الجزء الأعلى خطورةً وقدرةً على تحقيق الأرباح في السوق، حيث يُمكن تحقيق عوائد تفوق 1,000% بين ليلة وضحاها. من ناحيةٍ أخرى، يكمُن التحدي الحقيقي -مع بدء الدورة الجديدة- في تحديد العملات القادرة على النجاح قبل فوات الأوان، وهذا هو الهدف من عملة سنورتر (Snorter) التي تُساعد على أتمتة عمليات الرصد والتنفيذ، وتتيح للمستثمرين الصغار ركوب موجة الأرباح بدلاً من أن يكونوا مصدرَ سيولةٍ لمكاسب المستثمرين الأوائل.

تقنية عملة سنورتر (Snorter): كيفية رصد عملة الميم الناجحة التالية

تم تطوير مشروع عملة سنورتر (Snorter) بهدفٍ رئيسي واحد: رصدُ عملات الميم التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً قبل انطلاق حركتها الصاعدة، ويتصل روبوت التداول بنقاط نهاية استدعاء الإجراءات عن بعد (RPC endpoints) ما يمنحه رؤيةً أسرَع لمجمّع المعاملات (Mempool) الذي يُسجّل أول ظهورٍ للمُعاملات المُعلَّقة، كما يقوم بتتبع حركة المحافظ والسيولة والعقود بشكلٍ مباشر ويكتشف الفرص أثناء تشكلها.

ويجمع هذا النظام بين الرصد والتنفيذ؛ حيث تقوم طبقة الرصد بمسح بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) بحثاً عن إشاراتٍ مبكرة، فيما تقوم طبقة التنفيذ بالعمل على تيليجرام من خلال إجراء عمليات مبادلةٍ فائقة السرعة ومحميةٍ من هجمات روبوتات التداول الاستباقي (MEV)، ويَحُد هذا المزيج من فترات التأخير ومخاطر هجمات التلاعب بالسوق وعدد المُعاملات الفاشلة، ما يتيح للمتداولين الصغار تجاوز العقبات التي لطالما عانوا منها.

كما يتمتع روبوت سنورتر (Snorter Bot) بكفاءة عاليةٍ تميزه عن منافسيه مثل Banana Gun وMaestro وTrojan، حيث يتيح امتلاكُ عملة سنورتر (Snorter) خفض رسوم التداول من 1.5% إلى 0.85%، إلى جانب الوصول لمكافآت الرهن وحقوق الحوكمة والدعم المستقبلي لعدة شبكات بلوكتشين، ما يعني معاملاتٍ أسرَع وأكثر توفيراً وأعلى أماناً إلى جانب الاستفادة من الاستخدامات الوظيفية الأخرى للعملة.

بالنتيجة، تُمثل هذه الأفضلية العملية السبب في إعجاب صيّادي عملات الميم بمشروع عملة سنورتر (Snorter-SNORT)؛ حيث تتلاشى الفرص خلال ثوانٍ في موسم اصطياد هذه العملات. هنا، يأتي دور روبوت التداول الذي يقوم بأتمتة الرصد والتنفيذ ليمنح المتداولين فرصة الاستثمار في العملات قبل دخولها قائمة أفضل 10 عملات ميم.

وتمّ اختيار بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) كأساسٍ لهذا المشروع بفضل سعتها الإنتاجية المرتفعة ورسومها المنخفضة للغاية، ما يتيح مُعالجة أحجام كبيرة من المعاملات بسرعةٍ وبتكاليف منخفضةٍ، وستمتد هذه الأفضلية لتطال كلَّ الحركات الصاعدة المحتملة مع توسع مشروع عملة سنورتر (Snorter) إلى منصة بينانس (Binance) وغيرها من الأنظمة التقنية.

الفرصة ما تزال سانحة لتحقيق مكاسب كبيرة من سوق عملات الميم

وصلت القيمة السوقية لقطاع عملات الميم إلى 86 مليار دولار، لتقترب من مستويات العام الماضي التي تجاوزت حاجز 100 مليار دولار. وشهد السوق انضمام أسماء جديدة إلى قائمة أفضل عشر عملات ميم لم تكن ضمن المنافسة عام 2024، من بينها عملة أوفيشال ترامب (Official Trump-TRUMP) وعملة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP) وعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) وعملة ميم كور (MemeCore-M).

ويشير نجاح هذه العملات إلى إمكانية النمو الكبير والسريع للمشاريع الجديدة رغم تحديات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على سوق الكريبتو هذا العام.

المصدر: موقع CoinGecko

يُشير كل هذا إلى وفرة الفرص في قطاع الأصول الذي يتجاهله العديد من المتابعين؛ حيث يُمكن لأي عملةٍ جديدة فيه تجاوز قيمة مليار دولار بسرعةٍ خاطفة، ولا تُعَد هذه الفرص حدثاً نادراً ضمن هذا القطاع ولكنها لا تصبُّ في صالح المتداولين الصغار عادةً لافتقارهم إلى الأدوات اللازمة للتحرّك المبكر، حيث يتحكم الحيتان (كبار المستثمرين) بهذه اللعبة بشكلٍ عام من خلال ضخّ السيولة ورفع الأسعار قبل الانسحاب، تاركين المستثمرين الصغار كمَصدر للسيولة عند الانخفاض.

بالتالي، سيستعين المتداولون الصغار الآن بعملة سنورتر (Snorter) التي ستُحدث فارقاً كبيراً وتَمنحُهم فرصةً للتحرك قبل الحيتان وتأمين الأرباح أثناء الحركة الصاعدة المقبلة.

طريقة شراء عملة سنورتر (Snorter)

تُعَد عملة سنورتر (Snorter) المحرّك الأساسي لنظام المشروع التقني، حيث تُوفر الرسومَ المنخفضة ومكافآت الرهن وخصائص الحوكمة ومزايا متقدمةً تُساهم في اقتناص عملات الميم. ويُمكن المشاركة عبر زيارة موقع اكتتاب عملة سنورتر والدفع باستخدام عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance Coin-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي USD Coin-USDC)) أو بواسطة الفيزا والماستر كارد.

ويُوصي فريق المشروع باستخدام محفظة ذاتية الوصاية تدعم WalletConnect مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تشيد بها عديدٌ من الجهات الإعلامية كواحدةٍ من أفضل محافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات الرقمية في القطاع، حيث يُمكن عرض أرصدة الاكتتاب بشكلٍ مباشر ضمن التطبيق واستلام العملات بسهولةٍ، كما سيحصل مالكو عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) على وصولٍ حصري لإطلاقات المشاريع الجديدة عبر قسم “العملات المنتظرة” (Upcoming Tokens).

أخيراً، يتوفر تطبيق Best Wallet للتحميل على متجري Google Play وApple App Store.

ويُمكنكم الانضمام إلى مجتمع عملة سنورتر (Snorter) على X (تويتر سابقاً) وإنستجرام.

للمشاركة في اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) اضغط هنا