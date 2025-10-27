أبرز النقاط:

قضت محكمة هندية بأن العملات الرقمية تُعد ملكية قانونية معترفًا بها في الهند.

منعت المحكمة منصة WazirX من استخدام أصول أحد المستخدمين البالغة 3,532 عملة XRP لتغطية خسائر اختراقها البالغة 234 مليون دولار.

أكّد الحكم أن الأصول المحتفظ بها لدى منصات التداول تعود ملكيتها للعملاء وليس للمنصة نفسها.

قضت المحكمة العليا في مادراس بأن العملات الرقمية تُعد ملكية قانونية بموجب القانون الهندي، مانحةً الأصول الرقمية اعترافًا قانونيًا واضحًا للمرة الأولى في البلاد.

وجاء هذا الحكم بالتزامن مع منع المحكمة منصة WazirX، أكبر بورصة عملات رقمية في الهند، من إعادة توزيع أصول أحد العملاء البالغة 3,532 عملة XRP لتغطية جزء من خسائر الاختراق الذي تعرّضت له المنصة في يوليو من العام الماضي بقيمة 234 مليون دولار.

قاضٍ هندي: العملات الرقمية “ملكية” وليست عملة في قضية WazirX التاريخية

أكد القاضي ن. أناند فنكاتيش أن أصول المستخدم التي اشتراها قبل أشهر من حادثة الاختراق لا يمكن مصادرتها بموجب خطة المنصة المعروفة باسم “تعميم الخسائر”.

وكتب القاضي في حكمه: “هي ليست ملكية ملموسة ولا تُعد عملة، لكنها ملكية يمكن حيازتها والانتفاع بها بشكل قانوني.”

أكد القرار أن الأصول الرقمية المحتفظ بها لدى منصات التداول تُعتبر ملكًا للعملاء، ولا يجوز اعتبارها أصولًا متاحة لإعادة التوزيع.

ورفضت المحكمة خطة WazirX لتقاسم خسائر الاختراق البالغة 234 مليون دولار بين المستخدمين، ووصفتها بأنها “أشبه بتأمين جماعي لمجموعة ذاتية المساعدة”.

وأشار القاضي إلى أن اتفاقيات المستخدمين في WazirX لا تتضمن أي بند يسمح بذلك، ما يجعل الخطة غير قابلة للتطبيق وفقًا لقانون العقود الهندي.

كانت المنصة قد جادلت بأن خطة إعادة الهيكلة في سنغافورة، التي وافق عليها الدائنون الأجانب، تسري تلقائيًا على المستخدمين الهنود، إلا أن المحكمة رفضت هذا الادعاء.

وشدد الحكم على أن العملاء الهنود يتمتعون بحماية قانون المستهلك وقوانين الملكية المحلية حتى إذا كانت المنصات تعمل من مقار خارجية.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الأحكام القضائية الهندية التي تحدد حقوق المستخدمين في قضايا حفظ الأصول الرقمية، بعد حكم مماثل أصدرته محكمة بومباي العليا ضد سياسة شركة Bitcipher Labs في وقت سابق من هذا العام.

وصدر الحكم في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه WazirX عملياتها جزئيًا بعد حصولها على موافقة 95.7% من الدائنين، بينما أفاد المستخدمون بأنهم لا يستطيعون الوصول إلا إلى 30% من أموالهم بسبب استمرار تأخّر عمليات السحب والتحقق.

Madras High Court recognises cryptocurrency as property under Indian law Read more: https://t.co/NoA4Y1Qyj5 pic.twitter.com/T3b1MHFeGq — Bar and Bench (@barandbench) October 25, 2025

عودة WazirX إلى العمل بعد اختراق بقيمة 230 مليون دولار

استأنفت منصة WazirX رسميًا عملياتها في 24 أكتوبر بعد أكثر من عام من إعادة الهيكلة التي تلت اختراق يوليو 2024 الذي كلفها نحو 230 مليون دولار.

جاءت العودة بعد أن وافقت المحكمة العليا في سنغافورة على خطة إعادة هيكلة ديون المنصة، مما مهد الطريق لإعادة الإطلاق التدريجية.

تبدأ WazirX بفتح التداول لعدد محدود من أزواج العملات الرقمية بالإضافة إلى سوق USDT/INR، مع توقع إضافة المزيد من الأزواج خلال الأيام المقبلة.

وأكد المؤسس نيشال شيتي أن الإيداعات بالروبية الهندية والعملات الرقمية أصبحت متاحة، على أن يتم تفعيل عمليات السحب قريبًا.

وبمناسبة إعادة الإطلاق، أعلنت المنصة عن إلغاء رسوم التداول على جميع الأزواج في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستخدمين وجذب السيولة مجددًا.

وقال شيتي: “مهمتنا الأساسية هي جعل العملات الرقمية في متناول كل هندي”، مؤكدًا التزام المنصة بإعادة بناء الثقة وتعزيز الشفافية.

كما تخطط WazirX لإصدار رموز تعويض (Recovery Tokens) تمثل حصة كل دائن من الأصول المفقودة أو المجمدة، على أن يتم توزيعها خلال عشرة أيام عمل.