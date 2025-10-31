أبرز النقاط:

النظام المطوّر يخفي تفاصيل الأوامر حتى لحظة التنفيذ لمنع استغلال القيمة القابلة للاستخراج (MEV) وهجمات الفرونت رنّينغ من قبل المشاركين في السوق.

أصبح بإمكان المتداولين الآن تحديد الأوامر بناءً على سعر الدولار أو القيمة السوقية مع تحويلات تلقائية، مما يلغي الحاجة للحسابات اليدوية.

ميزة One-Cancels-Other تتيح وضع أوامر جني الأرباح و إيقاف الخسارة في الوقت نفسه، حيث يُلغى أحدهما تلقائيًا عند تنفيذ الآخر.

أطلقت منصة Jupiter في 29 أكتوبر الإصدار الثاني من نظام التداول الخاص بها Limit Order V2 على بلوكتشين Solana، مستهدفة كلًا من المتداولين المبتدئين والمحترفين.

ووفقًا للإعلان الرسمي، يمنح الإصدار الجديد المتداولين مزيدًا من التحكم والدقة في تحديد أهداف الأسعار، وأتمتة نقاط الدخول والخروج، وحماية المراكز بشكل خاص.

Introducing Limit Order V2 – the most advanced limit order system on Solana. Intuitive. Flexible. Private. Built for both beginners and pros. Limit V2 gives traders full control and precision – set your exact price targets, automate entries and exits, and protect positions… pic.twitter.com/PUgaNy2EcI — Jupiter (🐱, 🐐) (@JupiterExchange) October 29, 2025

جميع أوامر V2 محمية بالخصوصية لمنع هجمات الفرونت رنّينغ، إذ يبقي النظام الأوامر سرية حتى بلوغ السعر المحدد للتنفيذ. وأوضحت منصة Jupiter أن هذه الميزة تحمي استراتيجيات التداول من استغلال المشاركين الآخرين في السوق.

الحماية من استغلال القيمة القابلة للاستخراج (MEV)

تعالج آلية الخصوصية في Jupiter V2 ثغرة شائعة في البورصات اللامركزية، حيث يمكن مراقبة المعاملات المعلّقة واستغلالها.

تحدث هجمات الفرونت رنّينغ عندما تكتشف البوتات أو المتداولون معاملات مربحة في mempool وينفذون صفقات مشابهة أولًا بدفع رسوم أعلى.

تؤدي هذه الممارسة إلى سحب القيمة من الصفقة الأصلية للمتداول. ويمنع نظام Jupiter V2 ذلك عبر إخفاء تفاصيل الأوامر حتى تتحقق شروط التنفيذ. ورغم أن هذه الميزة لا تقضي تمامًا على مشكلة MEV، فإنها تضيف طبقة إضافية من الحماية للمتداولين.

أنواع أوامر وخيارات تسعير جديدة

يتيح الإصدار الجديد للمتداولين تحديد أوامر محددة السعر بناءً على سعر الرمز بالدولار الأمريكي أو القيمة السوقية، دون الحاجة إلى حسابات يدوية أو نسب مجمعات السيولة، إذ يتولى النظام التحويل تلقائيًا.

كما يعالج V2 سلوك أوامر الشراء فوق السعر (Buy Above) وإيقاف الخسارة (Stop Loss). ففي الإصدار السابق V1، كان وضع أمر شراء أعلى من سعر السوق أو أمر بيع أدنى منه يؤدي إلى تنفيذ فوري كصفقة سوقية. أما في V2، فلا يتم تنفيذ الأمر إلا عند وصول السوق فعليًا إلى السعر المحدد.

ميزات تداول متقدمة

تدعم المنصة أوامر مزدوجة من خلال آلية One-Cancels-Other، التي تتيح للمتداولين وضع أمر جني أرباح (Take Profit) وإيقاف خسارة (Stop Loss) على نفس الصفقة. عند تفعيل أحد الأوامر، يُلغى الآخر تلقائيًا، مما يتيح ضبط هدف الربح والحماية من الخسارة في الوقت نفسه.

كما يتيح الإصدار V2 تعديل الأوامر النشطة فورًا دون الحاجة إلى إلغائها وإعادة إدخالها، ما يمنح المتداولين مرونة أكبر في التكيّف مع تغيّرات السوق بسرعة.

يأتي إطلاق V2 ضمن توسّع منظومة Jupiter، إذ تتعاون المنصة مع Ethena Labs لإطلاق العملة المستقرة JupUSD خلال عام 2025. وتشهد شبكة Solana نفسها اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات، مع خطط Western Union on Solana لإطلاق عملتها المستقرة USDPT الحصرية بحلول منتصف 2026.