هل ظهرت الوريثة الجديدة لعملة دوجكوين (Dogecoin) لتخطف الأضواء؟ يبدو أن الإجابة نعم. فقد نجحت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) في جمع أكثر من مليوني دولار خلال أقل من ستة أسابيع من بدء الاكتتاب، لتعيد إلى الواجهة ما فقدته عملة الميم الأصلية عبر الزمن: ذلك الحماس الجنوني لرؤية الأسعار ترتفع بسرعة، فيما تتسابق المجتمعات الرقمية إلى الانضمام للمشروع، بينما تزيد تصريحات إيلون ماسك المشهد اشتعالاً.

ومع دخول دوجكوين (Dogecoin) في دائرة من “الجدية المؤسسية”، جاءت ماكسي دوج (Maxi Doge) لتعيد أجواء الضجيج، داعية المغامرين إلى شد الأحزمة والانطلاق وراء أحلام الرافعة المالية التي قد تصل إلى 1000 ضعف، غير عابئين بالمخاطر.

وإذا ارتبطت دوجكوين (Dogecoin) تاريخياً بماسك، فإن ماكسي دوج (Maxi Doge) تتجه نحو زوكربيرغ، قوية الحضور، مستعدة لمعاركها في ساحة الكريبتو، ومدعومة بخزينة تسويقية ضخمة تضخ السيولة وتفتح المجال لمعركة على الأضواء حيث “تفلت الكلاب من قيودها”.

وللمهتمين بالانضمام، ما زالت الفرصة سانحة: سعر الاكتتاب الحالي لا يتجاوز 0.000257 دولار، ولم يتبقَ سوى ثلاثة أيام قبل الرفع القادم للسعر. الوقت الآن مثالي لاقتناص العملة قبل فوات الأوان.

مؤسسات وول ستريت تملك عملة دوجكوين (Dogecoin)، أمّا المغامرون فلهم عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

ترسّخت عملة دوجكوين (Dogecoin) في عالم الكريبتو كأصل رئيسي بين العملات المستوحاة من الكلاب، فقد أصبحت مؤخراً أول عملة ميم تحظى باعتراف وول ستريت عبر إطلاق صندوق متداول في البورصة (ETF) خاص بها، بل حتى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب له مصلحةٌ مباشرة بهذه العملة.

وتكمن المفارقة في أن هذا النجاح نفسُه هو مشكلتها في حقيقة الأمر، فما بدأ كدعابةٍ على حساب عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، تحوّل ليصبح أمراً جاداً. لقد ولّت أيام الحماسة حين كان ماسك يصرخ على الشاشات الوطنية “إلى القمر”، وسعرُ عملة دوجكوين (Dogecoin) لم يستعَدْ قط المستويات الجنونية التي بلغها في موجة 2021.

من ناحيتها، تتقدّم عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) اليوم كخيارٍ جديد أكثرَ رشاقة وجرأةً، حتى أن شخصياتٍ كبرى مثل مارك زوكربيرغ قد تنظرُ إليها باحترام، إذ يرى الكثيرون مشروعَها كفكرةٍ لإحياء مسيرة عملة دوجكوين (Dogecoin) الأصلية، بما تحمله من حماسةٍ وفوضى افتقدتها حين تحوّلت إلى أصل مؤسساتي راسخ. كما أن شعار “إلى القمر” المُرتبط بالأخيرة يجدُ في عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من يسعى إلى توسيعه لمستوياتٍ أبعد.

وتقوم الفلسفة التي يتبناها المشروع على مبدأ “المخاطرة المطلقة”: خسارة بضعة آلافٍ أو تحقيق ملايين، وهو ما يعكس طموحاً بتحويل حتى الارتفاعات الطفيفة إلى فرص استثنائيةٍ لمالكي العملة. ومع انتقال عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى مؤسسات وول ستريت، تصاعدت التساؤلات حول قدرتها على إعادة توليد نفس مستويات الطلب السابقة، فقد قام بعض الحيتان في آب/أغسطس الماضي ببيع جزء من حيازاتهم، بما في ذلك نقل 900 مليون عملة دوجكوين (Dogecoin) بقيمة 207 مليون دولار آنذاك إلى منصة بينانس (Binance)، وهو ما أثارَ الشكوك حول قدرتها على التعافي القريب.

ورغم أن هذه التطورات قد تكون مؤقتة، إلا أن خروج كبار المالكين غالباً ما يشير إلى تحولاتٍ جوهرية، سواء بفقدان الثقة أو بالتوجه نحو فرص ناشئةٍ مثل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge).

ومع تخصيص 40% من إيرادات الاكتتاب للتسويق، يتوقع محللون أن يبدأ مجتمع المستثمرين المغامرين برؤية العملة كخليفةٍ مُحتملٍ لعملة دوجكوين (Dogecoin)، وقد دعم هذه الرؤية مؤثرون في المجال أبرزهم Crypto Boy الذي يتجاوز عدد متابعيه 62,000 على يوتيوب، حيث أشارَ إلى إمكانات نمو قد تصل إلى 1,000 ضعف.

هل يمكن لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تكرار المسيرة الأسطورية لعملة دوجكوين (Dogecoin)؟

تكمن قوة عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) في سعر الاكتتاب المنخفض البالغ 0.000257$ وقيمتها السوقية المتواضعة مقارنةً بعملات الميم الراسخة، ما يمنحها مساحة أوسع للنمو.

وكما أشرنا سابقاً، فإن تخصيص جزء كبير من إيرادات الاكتتاب للتسويق يجعل المشروع مؤهلاً للرواج السريع، في حين أن مجتمع المغامرين -بروحهم المندفعة ووجود رافعة مالية بمقدار 1,000 ضعف- يخلق آلياتٍ قادرةً على زيادة حجم المضاربات بما يفوق ما قدمته عملة دوجكوين (Dogecoin) نفسها.

وإذا تلاقت ظروف الإدراج والتبنّي وموجة التفاؤل المحيطة بعملات الميم، فإن عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تمتلك البنية غير المتماثلة التي قد تفتح الباب أمام مكاسب استثنائية. وفق ذلك، فإن عملة دوجكوين (Dogecoin) بقيمتها السوقية البالغة 32 مليار دولار لن تشهد صعود سعرها بنسبة 302,000% لاحقاً، بينما قد تُعطي القيمة السوقية المتواضعة لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) حيّزاً واسعاً للمخاطرة والمكاسب، وهي بالضبط تلك المقوّمات التي صنعت مسيرة عملة دوجكوين (Dogecoin).

المصدر: TradingView

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) جاهزة متى كنتم مستعدين

يتلّخص جوهرُ ما تقدمه عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) في شيءٍ واحد فقط: دعمُ أولئك الذين يؤمنون بها. ففي عالم عملات الميم، يبقى الإيمان هوَ المحرّك الأهم.

فإن رأيتم فيها خليفةً لعملة دوجكوين (Dogecoin)، يُمكنكم زيارة موقع اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) وربط محفظتكم بواجهته، ويُمكنكم اختيار المحفظة الأفضل لحفظ أرصدة الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً، وهي محفظة بيست واليت (Best Wallet). من جهته، يتيح الاكتتاب شراء عملته باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، كما يُمكنكم شراؤها بواسطة الفيزا والماستر كارد.

كذلك، يتوفر تطبيق محفظة بيست واليت للتحميل على متجري Google Play وApple App Store، ويُمكن للمستثمرين الراغبين برهن رصيدهم الجديد من عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الاستفادة من بروتوكول الرهن الخاص بالمشروع وعوائده السنوية (APY) المتبدلة البالغة 156% حالياً.

أيضاً، يُمكنكم متابعة مستجدات عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على X (تويتر سابقاً) وتيليجرام.