استحوذت شركة Metaplanet مؤخرًا على عنوان Bitcoin.jp الإلكتروني بهدف إنشاء منصة موحّدة تضم وسائل إعلام، وفعاليات، وخدمات مرتبطة بعملة البيتكوين.

أبرز النقاط

أعلنت شركة Metaplanet على أستحواذ عنوان Bitcoin.jp الإلكتروني لتوسيع نشاطها المحلي في سوق البتكوين.

أنشأت الشركة فرعًا تابعًا لإدارة أنشطة إعلامية وفعاليات وخدمات مستقبلية مرتبطة بالبتكوين.

جمعت الشركة مؤخرًا 1.4 مليار دولار لدعم حيازاتها من البتكوين وتنويع مصادر دخلها.

اشترت شركة Metaplanet مؤخرًا عنوان Bitcoin.jp الإلكتروني في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز عملياتها المتعلقة بالبتكوين في اليابان، حيث يبلغ سعر العملة حاليًا نحو 115,700 دولار.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة في 17 سبتمبر، صدقَّت الشركة على عملية الشراء وكشفت عن طموحاتها لتأسيس منصة موحدة تشمل الإعلام والفعاليات والخدمات المرتبطة بالبتكوين.

أنشأت شركة Metaplanet والتي تعتبر أكبر جهة حائزة للبتكوين في اليابان شركةً أخرى تابعة جديدة تحمل اسم Bitcoin Japan Co. لإدارة المبادرات المقبلة.

وتشمل هذه المبادرات إطلاق مجلة Bitcoin Magazine Japan، واستضافة مؤتمر Bitcoin Japan Conference في عام 2027، إضافةً إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة قائمة على البتكوين.

كما تعتزم Metaplanet الاستفادة من هذه الشركة الفرعية في مشروعات تجارية مثل الإعلانات وبرامج التسويق بالعمولة.

وأكد المسؤولون التنفيذيون أن شركة Bitcoin.jp ستستخدم كمنصة مركزية للمستثمرين والمساهمين والجمهور العام الراغب في متابعة منظومة البتكوين في اليابان، مشيرين إلى أنه سيُوظَّف لتحقيق نمو طويل الأمد، وتعزيز حضور العلامة التجارية، وزيادة تفاعل المستخدمين.

يُذكر أن الشركة حصلت على عنوان Bitcoin.jp الإلكتروني مباشرةً من مالكه السابق الذي احتفظ به لأكثر من عقد من الزمن.

زيادة رأس المال وتراكم البتكوين

جمعت شركة Metaplanet الأسبوع الماضي أكثر من 1.4 مليار دولار بهدف تمويل مشتريات إضافية من البتكوين وتوسيع مصادر إيراداتها.

وتسعى الشركة إلى تكثيف عمليات شراء البتكوين حتى شهر أكتوبر عبر هذا الصندوق، للوصول إلى هدفها بحيازة 30 ألف بتكوين في خزينتها بحلول نهاية العام.

كما وضعت Metaplanet هدفًا طموحًا يتمثل في امتلاك 210 آلاف بتكوين بحلول نهاية عام 2027، وهو ما سيجعلها من بين أكبر الشركات العالمية الحائزة للعملة المشفرة.

في الوقت الحالي، تمتلك الشركة 20,136 بتكوين بمتوسط سعر شراء يبلغ 102,669 دولارًا للوحدة، ما يضعها على ربح ورقي يقارب 13.8% بالسعر الحالي.

لكن هذا التوسع العدواني أثار شكوك السوق، إذ تراجع سهم Metaplanet بنحو 65% منذ ذروة يونيو 2025. ويعكس هذا التراجع مخاوف المستثمرين من تكرار إصدارات الأسهم، وتقلب أسعار أكبر عملة مشفرة، وزيادة المراكز القصيرة من جانب المتداولين.

ورغم هذه التحديات، يُتوقّع أن يسهم إطلاق منصة Bitcoin.jp في ترسيخ مكانة Metaplanet كشركة رائدة في مجال البتكوين داخل آسيا.