توقعات سعر عملة Pepe: بيبي في أسواء حالاتها لكن الحيتان تراهن بـ 30 مليار توكن.. فهل يعرفون شيئاً لا نعرفه؟

ما زال السعر أقل بنسبة 83% من ذروته السنوية عند 0.00002825 دولار، لكن خلف المشهد يبدو أن شيئًا غير اعتيادي يحدث.

رغم ضعف الرسم البياني، يبدو أنّ الأموال الذكية تتحرك بهدوء.

تكشف بيانات سلسلة الكتل من Nansen أن محافظ الحيتان راكمت 30 مليار PEPE خلال الشهر الماضي، لترتفع حيازاتها من 4.41 تريليون إلى 4.44 تريليون.

في الوقت نفسه، تراجع المعروض على منصات التداول من 259.1 تريليون إلى 258.2 تريليون، وهو تغير طفيف لكنه يشير إلى أن المستثمرين يسحبون رموزهم من المنصات نحو محافظ التخزين البارد.

فهل يتشكل تحول كبير تحت هذا الرسم البياني الهابط؟

تحليل سعر عملة PEPE: إعادة اختبار قيعان متعددة الأشهر

قضت Pepe عدة أشهر داخل نموذج إسفين هابط، وفشلت مرارًا في تجاوز خط الاتجاه النزولي.

يقع سعر PEPE الآن أعلى بقليل من قاعدة محورية شكّلت مستوى دعم لأكثر من عام.

أي كسر واضح أسفل هذا الهيكل قد يفتح الطريق نحو الحد السفلي للإسفين، ما قد يشير إلى هبوط قرب 0.00000340 دولار أو حتى 0.00000300 دولار.

لكن إذا سيطر المشترون على السوق وازدادت الزخم، فقد تتمكّن PEPE من اختراق نموذج الإسفين الهابط ذي الطابع الصعودي واستهداف مستوى 0.00002 دولار.

هذا الصعود يمثل ارتفاعًا محتملًا بنحو 300% من المستويات الحالية.

الحيتان تواصل الشراء

دفع الهبوط الواسع في السوق كثيرًا من المتداولين إلى تقليل تعرضهم للرموز عالية المخاطر، لكن سلوك الحيتان يروي قصة مختلفة بالنسبة لـ Pepe.

أضاف كبار الحائزين كميات من الرموز خلال فترات الخوف، وبدأت أرصدة المنصات أخيرًا في التراجع بعد أشهر من التدفقات الداخلة.

يشير هذا المزيج إلى ثقة هادئة في أن الرمز قد يكون بصدد تكوين قاع طويل الأجل.

مع عودة الاهتمام بـ PEPE | الحيتان تتجه لشراء عرض PEPENODE المسبق

بينما يسارع الحيتان إلى شراء PEPE، يقدّم مشروع PEPENODE ($PEPENODE)، وهو مشروع “التعدين من أجل الكسب”، تصورًا جديدًا للتعدين عبر استبدال المعدات المعقدة بنظام افتراضي بالكامل بأسلوب أقرب للألعاب.

يحظى المشروع بدعم قوي، إذ جمع بالفعل 2.3 مليون دولار ضمن عرضه المسبق الجاري.

بدل شراء أجهزة تعدين باهظة، ينفق المستخدمون رموز $PEPENODE لبناء وترقية غرف خوادم رقمية وعُقد افتراضية.

المشروع مبني على سلسلة Ethereum كرمز ERC-20، ويعتمد آليات انكماش قوية للحفاظ على قيمته على المدى الطويل.

فحوالي 70% من الرموز المستخدمة في شراء أو ترقية هذه العُقد تُحرق نهائيًا، ما يقلّص المعروض ويخلق ندرة مستمرة.

