شهد رمز PEPE استقرارًا بالقرب من الحد الأدنى لنطاقه الأخير بعد شهرٍ سجل خلاله انخفاضًا بنحو 40%. بيد أن الساعات الأربع والعشرين الماضية حملت تحولاً غير متوقع، إذ سجلت العملة الرقمية الميمية ارتفاعًا يناهز 6%.

كما ارتفع حجم التداول بنحو 16% تقريبًا، فيما تسعى عملة PEPE للوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 2 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن CoinMarketCap.

تحليل سعر PEPE: المستويات الرئيسية المقبلة

يُبين الرسم البياني الأسبوعي لعملة PEPE أن رمز الميم يتمركز فوق نطاق دعم حاسم أثبت متانته وصموده عبر عدة دورات سوقية. وعندما لامس فيها السعر هذه المنطقة في السابق، تلي ذلك تشكيلة موجة صعودية دافعة وذات أهمية.

يشبه النمط الحالي هيكل قاع واسع، ما يشير إلى احتمالية انعكاس في الاتجاه.

تجدر الإشارة إلى أن السعر قد حافظ باستمرار على مستوى المقاومة بالقرب من 0.000032 دولار ومنطقة الطلب التي يتداول عندها سعر PEPE حاليًا.

وفي حال حدوث ارتداد في السعر، فقد نشهد موجة تعافٍ تمتد لعدة أشهر، مع عودة PEPE إلى مستوى منتصف النطاق البالغ حوالي 0.000014 دولار.

المصدر: TradingView

وإذا حافظ PEPE على قاعدة الدعم، فإن الامتداد المتوقع يصل إلى حوالي 550%، ما سيدفع السعر نحو منطقة العرض العليا الظاهرة على الرسم البياني.

أما في حال فشل PEPE في التماسك هنا، فقد يواجه تراجعًا أكثر حدة.

سعر PEPE يستهدف قفزة 550%، لكن PEPENODE يغير قواعد اللعبة بالفعل

بينما يترقب المتداولون اختراقًا محتملًا في سهم PEPE، يحظى مشروع جديد باسم PEPENODE ($PEPENODE) بزخم كبير عبر إحداث تحول جذري في مفهوم تعدين العملات الرقمية.

لا يتطلب الأمر معدات باهظة الثمن أو إعدادات معقدة؛ إذ يحوّل PEPENODE التعدين إلى تجربة ممتعة قائمة على مبدأ “اللعب لكسب”، حيث يُتاح للجميع إطلاق أجهزة تعدين افتراضية، وكسب الرموز، والتقدم في قائمة المتصدرين.

إنه تعدين بدون متاعب، وتشهد مرحلة الاكتتاب إقبالاً كبيراً بالفعل، حيث تجاوز التمويل 2.19 مليون دولار أمريكي بدعم قوي من المجتمع.

يُعد $PEPENODE رمزًا انكماشيًا يقوم بإتلاف 70% من الرموز التي ينفقها المستخدمون على الترقيات أو العُقد الجديدة.

ويهدف المشروع من خلال ذلك إلى تعزيز الندرة على المدى الطويل مع نمو المجتمع. وباعتباره رمز ERC-20 ضمن شبكة ايثريوم، فإن PEPENODE يتميز بسهولة التحويل بين المحافظ، ومنصات تبادل العملات الرقمية، وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi).

يتجنب المشروع تخصيص الحصص الداخلية، ويؤكد على كونه مبادرة مجتمعية بالدرجة الأولى، حيث يبدأ جميع المشاركين من نقطة انطلاق متساوية.

علاوة على ذلك، يحصل الداعمون الأوائل للمشروع على عائد سنوي هائل يصل إلى 589% من خلال التحصيص (Staking).

لشراء عملة $PEPENODE، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لـ PEPENODE وربط محفظة مدعومة مثل Best Wallet. يمكن إتمام عملية الشراء ببساطة عن طريق مبادلة عملات رقمية موجودة أو استخدام بطاقة الخصم/الائتمان.