أبرز النقاط

شهد حجم تداول رمز PLUME ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 600%، ليصل إلى 187 مليون دولار أمريكي.

ونتيجة للقفزة السعرية التي بلغت 55%، ارتقى الرمز إلى مصاف أفضل 250 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

تجدر الإشارة إلى أن إدراج الرمز في منصة Upbit يستلزم تطبيق قواعد صارمة للتداول المبكر، وذلك لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالسوق.

سجل الرمز الأصلي لشبكة Plume Network ارتفاعًا ملحوظًا قارب 55% خلال ساعة واحدة، عقب تأكيد منصة Upbit الكورية الجنوبية إدراج الأصل في سوق الوون الكوري (KRW) في 26 نوفمبر. كما شهد حجم التداول زيادة ضخمة، حيث ارتفع حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة تقارب 600%، ليصل إلى 187 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات CoinMarketCap، تتداول PLUME وقت كتابة هذا التقرير عند مستوى يقارب 0.024 دولار، وقد ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 56% لتصل إلى 111 مليون دولار، لتحتل بذلك مكانة مميزة ضمن أفضل 250 عملة رقمية. وفي أغسطس 2025، اُختيرت العملة للإدراج على منصة بينانس بعد توزيع مجاني بلغ 150 مليون رمز. وقد شملت أزواج التداول المدرجة USDT وUSDC وFDUSD وTRY وBNB التابع لبينانس.

إدراج Upbit يساهم في صعود قوي لـ PLUME

بدء ارتفاع سعر العملة فور إعلان منصة Upbit عن إدراج PLUME في سوق الوون الكوري. وسيتسنى لأكثر من 10 ملايين متداول على المنصة الوصول إلى العملة الرقمية وتداولها بشكل نشط.

وللتخفيف من حدة التقلبات الأولية، فرضت Upbit قيودًا مؤقتة. تشمل، حظر أوامر الشراء لمدة خمس دقائق تقريبًا بعد الإطلاق، وتقييد أوامر البيع التي تقل أسعارها بأكثر من 10% عن سعر إغلاق اليوم السابق للفترة ذاتها. فضلًا عن، السماح فقط بالأوامر المحددة لنحو ساعتين.

لقد اتبعت Upbit النهج المعتاد في الإدراجات السابقة التي استقطبت اهتمامًا سريعًا يستند إلى المضاربة. وكما ذُكر سابقًا، في شهر أكتوبر، أدرجت Upbit رمز INFINIT (IN)، والذي شهد ارتفاعات مماثلة في السعر وحجم التداول.

هيكل العملة الرقمية وخطة الاطلاق

يُوزَّع رمز Plume على أربع فئات رئيسية، وهي: 20% للمساهمين الأساسيين، 21% للداعمين الأوائل، 13% للخزانة، و46% لبرامج المجتمع والنظام البيئي.

ووفقًا للجدول الزمني المُحدَّث، جرى فك قفل ما يقرب من 32% من إجمالي المعروض، أي ما يعادل 3.23 مليار رمز، في حين لا يزال حوالي 68% من المعروض مقفلاً.

ومن المُقرَّر أن تُطرح هذه الرموز تدريجيًا في السوق حتى مطلع عام 2028، مع زيادات مُتدرجة ومُوزَّعة على الفئات الأربع جميعها. ويُمثِّل مجمع المجتمع والنظام البيئي المصدر الأكبر للمعروض المُتداول بمرور الوقت، يليه تخصيصات الداعمين الأوائل والمساهمين. ويهدف المخطط الزمني لفك القفل إلى اعتماد وتيرة بطيئة ومُنتظمة، تجنباً للإصدارات الكبيرة والمُفاجئة.

تنامي نشاط الأصول في العالم الحقيقي (RWA)

تمتلك شبكة Plume ما يقارب 279,692 حاملاً لأصول العالم الحقيقي (RWA)، وهو ما يمثل نصف الاستثمار في قطاع RWA الأوسع. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت Plume أن شركة Securitize المدعومة من BlackRock وMorgan Stanley ستتولى نشر الأصول المؤسسية على نظام Nest الخاص بـ Plume والمخصص للتحصيص.

إذ يتيح نظام Nest للمتداولين تداول الأصول المرمزة والحصول على عائد منها. وستكون صناديق Hamilton Lane هي أول الأصول التي سيتم إدراجها، على أن تتبعها جهات إصدار إضافية في عام 2026.

وفي غضون ذلك، يواصل قطاع RWA العالمي اكتساب الزخم، إذ بلغ إجمالي الأصول المرمزة حوالي 30 مليار دولار بحلول الربع الثالث من عام 2025.