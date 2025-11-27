حصلت Polymarket على موافقة CFTC لتشغيل سوق توقعات أمريكي وسيط

حازت منصة Polymarket على موافقة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للعمل كمنصة تداول أمريكية منظمة بموجب أمر تعيين معدل، الأمر الذي يتيح وصولًا مباشرًا إلى السوق معززًا بأنظمة رقابة وامتثال متطورة.

أبرز النقاط

بموجب الأمر المعدل الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أصبح مسموحًا لشركة Polymarket بدمج شركات الوساطة وقبول العملاء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك امتثالًا للوائح الفيدرالية للعقود الآجلة.

نفذت المنصة أنظمة مراقبة متطورة وإعداد تقارير وفقًا للجزء 16 من اللوائح، وذلك لاستيفاء الالتزامات المفروضة على سوق العقود المعين (Designated Contract Market).

يتيح التكامل المباشر مع البنية التحتية المالية الأمريكية تقديم خدمات الحفظ المؤسسي والتسوية وعمليات التمويل المعتمدة.

أعلنت شركة Polymarket أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) قد أصدرت أمر تعيين معدل، مما يسمح للمنصة بمزاولة نشاط التداول الوسيط ضمن الإطار التنظيمي الكامل للأماكن الخاضعة للإشراف الفيدرالي.

وفي بيانها الرسمي، أفادت قيادة الشركة بأن هذه الموافقة تعكس التوقعات بزيادة النضج التشغيلي والشفافية في ظل البيئة التنظيمية الأمريكية.

وللإيفاء بمتطلبات سوق العقود المعين الجديدة، قامت Polymarket بتطوير نظام مُحسَّن لمراقبة السوق وتطبيق قدرات أساسية لإعداد التقارير بموجب الجزء 16. وسيتم إصدار قواعد إضافية وإجراءات تداول وسيطة قبل الافتتاح الرسمي للمنصة داخل الولايات المتحدة.

يُمكِّن هذا القرار الآن Polymarket من الاندماج مباشرة مع البنية التحتية المالية الأمريكية بعد سنوات من العمل ضمن نطاق قواعد أسواق التوقعات والقوانين القائمة للمقامرة.

المنصة تحصل على وصول مباشر إلى السوق الأمريكية

بموجب الأمر المعدل، أضحى بمقدور Polymarket الآن إدراج شركات الوساطة، واستقبال العملاء مباشرة، وتنفيذ التداولات وفق ذات القواعد المطبقة على العقود الآجلة الأمريكية الصادرة عن منصات التبادل التقليدية المنظمة.

وقال شاين كوبلان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Polymarket:

“تتيح لنا هذه الموافقة العمل ضمن إطار يعكس النضج والشفافية التي يقتضيها الإطار التنظيمي الأمريكي. ونعرب عن امتناننا للتفاعل البنّاء مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ونتطلع إلى مواصلة إثبات ريادتنا كمنصة تداول أمريكية منظمة.”

وينطوي هذا أيضًا على تمكين المتداولين من الاستفادة من البنية التحتية المالية المعتمدة للتمويل والحفظ والتسوية، مما قد ييسّر العملية على المستثمرين الرئيسيين والمحترفين.

ومع ذلك، تظل Polymarket خاضعة لجميع متطلبات قانون تبادل السلع ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) التي تحكم المنصات المعينة، بما في ذلك الإشراف على سلوك التداول.

MoonPay تحصل على ترخيص مزدوج من NYDFS لتوسيع خدمات العملات الرقمية المنظمة في نيويورك

كما أفاد موقع CoinSpeaker سابقًا، عززت MoonPay مكانتها التنظيمية داخل الولايات المتحدة بعد حصولها على ترخيص ثقة محدود الغرض من إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS). تسمح هذه الخطوة للشركة بتقديم خدمات أصول رقمية منظمة بشكل كامل ضمن الولاية.

ويأتي هذا الترخيص متزامنًا مع BitLicense الخاص بـ MoonPay، مما يمنح الشركة اعتمادًا مزدوجًا ضمن إحدى أكثر الهيئات الرقابية صرامة في الولايات المتحدة.

يخول ترخيص الثقة الجديد MoonPay بتقديم خدمات حفظ مؤسسية وائتمانية رفيعة المستوى، مما يوسع نطاق عروضها بشكل كبير ليتجاوز معالجة المدفوعات. وفي الوقت نفسه، ينظم ترخيص BitLicense عمليات تحويل العملات الرقمية وأنشطة منصات تبادل الأصول الرقمية ضمن القطاع المالي في نيويورك.

