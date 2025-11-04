نقاط رئيسية

العملاء المؤسساتيون أصبح بإمكانهم إجراء معاملات التداول بالهامش مباشرةً خارج المنصات (OTC) مقابل ضماناتٍ من حقائبهم الاستثمارية متعددة الأصول عبر المنصة.

الخدمة تدعم عشرات الأصول الرقمية، بما فيها عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة ريبل المستقرة(Ripple USD- RLUSD)، فضلاً عن خدمات تداول عقود المشتقات والعقود الآجلة في بورصة شيكاغو (CME).

شركة Hidden Road أعيدت تسميتها لتصبح ريبل برايم (Ripple Prime) بعد اكتمال الاستحواذ ودمج بنيتها التحتية في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

أطلقت شركة ريبل (Ripple Labs) خدمات الوساطة ضمن أسواق التداول الفوري الأمريكية الرئيسية للأصول الرقمية أمام العملاء المؤسساتيين داخل الولايات المتحدة بتاريخ أمس 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لتُتيحَ خدماتُها للعملاء إمكانية إجراء معاملاتٍ فورية مباشرةً خارج المنصات عبر مجموعةٍ واسعةٍ من الأصول الرقمية.

فتبعاً لإعلان الشركة، يُمثل هذا الإطلاق أول تكامل رئيسي لخدمات شركة ريبل بعد استحواذها على Hidden Road -شركة الوساطة الرئيسية- مقابل 1.25 مليار دولار، ليُعاد تسمية الكيان المُستحوذ عليه بـ “ريبل برايم” (Ripple Prime) ضمن الصفقة التي تمت في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وبموجب الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان العملاء المؤسساتيين داخل الولايات المتحدة حالياً التداول بالهامش مقابل ضماناتٍ من أصولهم الرقمية المتنوعة المتوفرة في حقائبهم الاستثمارية ضمن أسواق التداول الفوري المباشر خارج المنصات (OTC)، حيث ستدعمُ المنصة الجديدة مبادلات الأصول الرقمية خارج المنصات، إضافةً إلى تداول العقود الآجلة وعقود الخيارات المُدرجة في بورصة شيكاغو (CME).

شركة ريبل برايم تستخدم بنية Hidden Road التحتية

ضمّت شركة ريبل برايم تراخيصها التنظيمية إلى البنية التحتية الخاصة بمنصة الوساطة Hidden Road، والتي أطلقت بالفعل في أيار/مايو 2025 خدمات وساطةٍ رئيسية مرتبطةٍ بمبادلات الأصول الرقمية المباشرة خارج المنصات التي تتم تسويتها نقداً في السوق الأمريكية.

وتُقدّم المنصة الجديدة خدماتٍ مماثلة لتلك التي تُوفرها الشركات المؤسساتية الكبرى كمنصة كوينبيس برايم (Coinbase Prime)، كما أعادت شركة ريبل شراء أرصدة من عملة ريبل (Ripple) بقيمة 1 مليار دولار، واستحوذت على شركة إدارة أصول الخزينة GTreasury.

المنصة تدعم تداول عملة ريبل (Ripple) وعملة ريبل المستقرة (RLUSD)

تتضمّن خدمات التداول الفوري على منصة ريبل برايم (Ripple Prime) بشكلٍ صريح عملة ريبل (Ripple) وعملة ريبل المستقرة (RLUSD) ضمن الأصول القابلة للتداول، وصرّحت مونيكا لونغ- (Monica Long) رئيس شركة ريبل- بأن بعض عملاء عقود المشتقات يحتفظون بأرصدة من عملة RLUSD المستقرة، وبأن الشركة تستكشف سبلاً إضافية لاستخدام عملتي RLUSD وXRP ضمن المنصة؛ وقد اعتمدت منظمات إنسانية -بما فيها World Central Kitchen وWater.org- استخدام عملة ريبل المستقرة (RLUSD) في عمليات الدفع الدولية للمساعدات.

كما استهدف شركاء شركة ريبل المُستخدمين الأفراد، حيث أعادت شركة Uphold إطلاق بطاقات الدفع الأمريكية بمكافآت من عملة ريبل (Ripple) نسبتها 6% خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبه، صرّح مايكل هيغينز- (Michael Higgins) الرئيس التنفيذي الدولي لشركةRipple Prime – أن إطلاق خدمة الوساطة ضمن أسواق التداول الفوري يتيح للمؤسسات الأمريكية عروضاً شاملة لإستراتيجيات التداول، حيث توفر المنصة خدماتٍ تشمل أسواق الفوركس (العملات الأجنبية) والأصول الرقمية والمشتقات والمبادلات والدخل الثابت.