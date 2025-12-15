تلميحات من سايلور لصفقة بيتكوين جديدة وسط تراجع السعر عن 90 ألف دولار

أبرز النقاط:

لمح سايلور في منشور على منصة X إلى صفقة شراء جديدة للبيتكوين.

تحتفظ شركة Strategy بنحو 660,624 بيتكوين (قرابة 58.5 مليار دولار)، بمتوسط تكلفة 74,696 دولارًا للعملة.

يتداول بيتكوين قرب مستوى 90 ألف دولار، متراجعًا بنحو 3٪ خلال 7 أيام وسط تدفقات خارجة من صناديق ETF.

ألمح مايكل سايلور إلى احتمال عودة شركته لشراء المزيد من بيتكوين، بعدما نشر على منصة X عبارة “Back to More Orange Dots” مرفقة بمخطط لمحفظته في 14 ديسمبر. وغالبًا ما تسبق هذه الإشارة المعتادة عملية شراء تنفذها شركته Strategy (MicroStrategy).

₿ack to More Orange Dots. pic.twitter.com/rBi1aagDVO — Michael Saylor (@saylor) December 14, 2025

وجاء هذا التلميح بعد أيام من إعلان Strategy عن أكبر عملية شراء لها منذ أواخر يوليو، إذ اشترت 10,624 بيتكوين (نحو 963 مليون دولار) في 12 ديسمبر، بمتوسط سعر 90,615 دولارًا للعملة.

ورفعت هذه الصفقة إجمالي حيازة الشركة إلى أكثر من 660 ألف بيتكوين، ما يجعلها أكبر شركة في العالم من حيث امتلاك هذا الأصل. وتشير بيانات المتتبعين العامّين إلى أن القيمة الاسمية لهذه الحيازة تتجاوز 50 مليار دولار وفق الأسعار الأخيرة.

خلفية سوق العملات الرقمية: ما الذي يحرك الأسعار؟

يتحرك سعر بيتكوين في نطاق بين 89.5 ألف و90 ألف دولار خلال الجلسات الأخيرة، بعد هبوطه دون 90 ألف دولار في أواخر الأسبوع الماضي. ولمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على توقعات سعر بيتكوين.



أظهرت بيانات CoinMarketCap بتاريخ 15 ديسمبر تراجع بيتكوين بنحو 3٪ على أساس أسبوعي، من قرابة 92.7 ألف دولار إلى 89.6 ألف دولار، في ظل حالة تقلب وعدم وضوح في شهية المخاطرة.

شهد شهرا نوفمبر وديسمبر موجات خروج من صناديق ETF الفورية، من بينها سحب قياسي بقيمة 523 مليون دولار في يوم واحد من صندوق بلاك روك. كما تأثر السوق بمخاوف اقتصادية كلية، شملت تحركات البنوك المركزية وتوقعات أسعار الفائدة، ما أدى إلى تقلبات حادة في الأصول عالية المخاطر. وأكد كسر بيتكوين لمستوى 90 ألف دولار في 18 نوفمبر هشاشة المزاج العام للسوق.

ما الذي توقعات سعر البيتكوين لدى المحللين؟

لا تزال التوقعات منقسمة. فقد طرح بنك جي بي مورغان سيناريوهات تمتد من تكوّن مستوى استقرار سعري واضح، إلى احتمال لحاق بيتكوين بديناميكيات سوق الذهب بحلول عام 2026، وهو ما قد يفتح المجال أمام مكاسب قوية إذا توافرت الظروف المناسبة. وقد جرى تلخيص هذه الرؤية في عدد من وسائل الإعلام الكبرى خلال الشهر الجاري.

لماذا يُعد تلميح سايلور مهمًا؟

غالبًا ما لعبت عمليات الشراء التي تنفذها Strategy دور إشارات واضحة على تبنّي بيتكوين ضمن خزائن الشركات، إلى جانب كونها دفعات طلب إضافية تؤثر في الأسواق الأقل سيولة. وإذا كان منشور يوم الأحد يمهّد لتخصيص جديد، فسيعني ذلك تمديد موجة التجميع خلال ديسمبر، والتي أضافت بالفعل عددًا من العملات بخمس خانات إلى ميزانية الشركة.